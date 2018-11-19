Фото: nat-geo.ru
На протяжении многих лет между Россией и Японией существует спор вокруг принадлежности Курильских островов. Именно этот спор и мешает странам заключить мирный договор, который был нарушен во время Второй мировой войны. 16 ноября страны снова подняли этот вопрос. Вместе с Amic.ru разбираемся, как Россия и Япония планируют решить Курильский вопрос.
16 ноября в ходе саммита АСЕАН в Сингапуре между президентом России Владимиром Путиным и премьером Японии Синдзо Абэ прошли переговоры. Лидеры стран согласились ускорить решение этого вопроса на основе совместной декларации 1956 года, согласно которой после заключения мирного договора СССР согласится отдать два из четырех островов южнокурильской гряды (Хабомаи и Шикотан). Япония, в свою очередь, требует передачи всех четырех островов (Шикотан, Итуруп, Кунашир и Хабомаи).
Однако Путин в Сингапуре подчеркнул, что в декларации 1956 года не было указано ни то, кому СССР будет передавать острова, ни то, как образом это будет сделано.
Как пояснил позднее российским СМИ пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, то, что главы государств взяли за основу советско-японскую декларацию 1956 года, не означает, что спорные территории будут автоматически переданы Японии.
Отметим, что в сентябре 2018 года в ходе Восточного экономического форума Владимир Путин предлагал Синдзо Абэ заключить мирный договор между странами "без всяких дополнительных условий". Япония отклонила предложение и заявила, что подписание мирного договора возможно только после решения территориального спора.
Проблема принадлежности южных Курильских островов остается неурегулированной между Россией и Японией со времен окончания Второй мировой войны. Но история раздела этих территорий длится намного дольше.
В 1855 году между Японией и Россией был подписан Трактат о торговле и границах. Он провозглашал мир и дружбу между странами, а также открывал три японских порта для российских судов и установил границу в районе Южных Курил между островами Уруп и Итуруп.
В 1875 году был заключен новый трактат, согласно которому Россия уступила Японии острова от Урупа до Шумшу. Япония, в свою очередь, признала, что остров Сахалин полностью принадлежит России.
В 1905 году трактат 1895 года был разорван Японией в одностороннем порядке после ее нападения на Россию. По итогам русско-японской войны, из которой Япония вышла победительницей, был подписан Портсмутский мирный договор. Согласно ему, Японии переходили все Курилы и южный Сахалин.
Ситуация оставалась неизменной до 11 февраля 1945 года, когда на Ялтинской конференции между Иосифом Сталиным, Франклином Рузвельтом и Уинстоном Черчиллем было подписано соглашение. Оно заключалось в том, что в случае участия советских войск в войне против Японии СССР передавались Курильские острова и Южный Сахалин.
2 сентября 1945 года Япония подписала Акт о капитуляции, приняв условия Потсдамской декларации. Согласно документу, японский суверенитет был ограничен островами Хонсю, Кюсю, Сикоку и Хоккайдо, а также менее крупными островами японского архипелага.
29 января 1946 года главнокомандующий союзными войсками в Японии, американский генерал Дуглас Макартур уведомил правительство Японии об исключении из территории страны Курильских островов. 2 февраля 1946 года Курильские острова были включены в состав СССР.
Согласно Сан-Францисскому мирному договору 1951 года, который был заключен между Японией и странами антигитлеровской коалиции, Токио отказывался от всех прав, правооснований и претензий на Сахалин и Курилы. Но советская делегация не стала тогда подписывать данный документ, потому что в нем не оговаривался вопрос о выводе с территории Японии оккупационных войск.
Именно это и стало причиной территориальной проблемы, которая до сих пор является главным препятствием для заключения мирного договора между Россией и Японией, который всё ещё не был подписан.
Япония претендует на острова, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Россия, в свою очередь, стоит на том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит. Однако японцы поставили в зависимость от решения территориального спора подписание мирного договора между двумя странами.
Принципиальная позиция СССР и России заключалась и заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и суверенитет над ними не подлежит сомнению.
Старший научный сотрудник Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Виктор Кузьминков рассказал в интервью "Комсомольской правде", что Япония претендует на Курильские острова по ряду причин. Во-первых, на острове Итуруп находится крупнейшее в мире месторождение рения (редчайший и дорогостоящий металл, который используется в ракетостроении и сверхзвуковой авиации). Во-вторых, это отличный рыбный промысел, который сейчас является основой экономики Курил. В-третьих, это выдающиеся природные красоты. Нет сомнений, что японцы, получив эти острова, сделают их туристической Меккой с термальными источниками.
Япония тем временем считает, что Шикотан, Итуруп, Кунашир и группы островов Хабомаи никогда не принадлежали России, и считает включение их в состав СССР незаконным.
Рядом с Курильскими островами находятся незамерзающие глубоководные проливы, которые связывают Охотское море с Тихим океаном. И если Шикотан и Хабомаи, которые находятся чуть в стороне от основной гряды, не сильно влияют на границы, то передача Японии Итурупа и Кунашира лишила бы Россию самого удобного выхода из Охотского моря в Тихий океан. Ведь северные курильские проливы слишком мелкие и не подходят для флота.
Мао Цзэдун в 1964 году выражал поддержку позиции Японии на встрече с японскими социалистами, но позднее в том же году отзывался о своих высказываниях как о "холостом выстреле".
На 2014 год США считают, что суверенитетом над спорными островами обладает Япония, при этом отмечая, что статья 5 американо-японского договора о безопасности (о том, что атака на любую из сторон на территории, управляемой Японией, считается угрозой обеим сторонам) не относится к данным островам, как не управляемым Японией.
Комментарии
отдадут два ? и скажут какие мы молодцы ?
" В-третьих, это выдающиеся природные красоты. Нет сомнений, что японцы, получив эти острова, сделают их туристической Меккой с термальными источниками."
вот это не понравилось
а сейчас, что мешает нам это сделать?
19.11.2018 18:11
- гость -
а сейчас, что мешает нам это сделать?
им проще раздать, чем созидать
Интересно, в случае возвращения островов в "родную гавань", много ли местных захотят стать гражданами Японии.
Интересно, в случае возвращения островов в "родную гавань", много ли местных захотят стать гражданами Японии.
А их кто-то будет спрашивать? Всех выселят и заселят японцами
поди уже жители вывесили японские флаги над домами....в ожидании возвращения в родную гавань)