Краткая история Курильского вопроса

Проблема принадлежности южных Курильских островов остается неурегулированной между Россией и Японией со времен окончания Второй мировой войны. Но история раздела этих территорий длится намного дольше.

В 1855 году между Японией и Россией был подписан Трактат о торговле и границах. Он провозглашал мир и дружбу между странами, а также открывал три японских порта для российских судов и установил границу в районе Южных Курил между островами Уруп и Итуруп.

В 1875 году был заключен новый трактат, согласно которому Россия уступила Японии острова от Урупа до Шумшу. Япония, в свою очередь, признала, что остров Сахалин полностью принадлежит России.

В 1905 году трактат 1895 года был разорван Японией в одностороннем порядке после ее нападения на Россию. По итогам русско-японской войны, из которой Япония вышла победительницей, был подписан Портсмутский мирный договор. Согласно ему, Японии переходили все Курилы и южный Сахалин.

Ситуация оставалась неизменной до 11 февраля 1945 года, когда на Ялтинской конференции между Иосифом Сталиным, Франклином Рузвельтом и Уинстоном Черчиллем было подписано соглашение. Оно заключалось в том, что в случае участия советских войск в войне против Японии СССР передавались Курильские острова и Южный Сахалин.

2 сентября 1945 года Япония подписала Акт о капитуляции, приняв условия Потсдамской декларации. Согласно документу, японский суверенитет был ограничен островами Хонсю, Кюсю, Сикоку и Хоккайдо, а также менее крупными островами японского архипелага.

29 января 1946 года главнокомандующий союзными войсками в Японии, американский генерал Дуглас Макартур уведомил правительство Японии об исключении из территории страны Курильских островов. 2 февраля 1946 года Курильские острова были включены в состав СССР.

Согласно Сан-Францисскому мирному договору 1951 года, который был заключен между Японией и странами антигитлеровской коалиции, Токио отказывался от всех прав, правооснований и претензий на Сахалин и Курилы. Но советская делегация не стала тогда подписывать данный документ, потому что в нем не оговаривался вопрос о выводе с территории Японии оккупационных войск.

Именно это и стало причиной территориальной проблемы, которая до сих пор является главным препятствием для заключения мирного договора между Россией и Японией, который всё ещё не был подписан.

Япония претендует на острова, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Россия, в свою очередь, стоит на том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит. Однако японцы поставили в зависимость от решения территориального спора подписание мирного договора между двумя странами.