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Неработающих хотят заставить платить страховые взносы: что происходит

, ИА "Амител"
Рассказываем, кто должен будет платить страховые взносы и что за штрафы введут за их неуплаты

Фото: komsomolsk-city.ru


Неработающие россияне должны будут самостоятельно платить за себя все страховые взносы в социальные фонды. Кто не будет этого делать, должен будет заплатить штраф. Предложение содержится в законопроекте "О внесении изменений в статью 23, статью 419 и статью 425 Налогового кодекса Российской Федерации, в части расширения перечня плательщиков страховых взносов и расчета тарифа страховых взносов для отдельных категорий плательщиков", сообщает "Российская газета".

1
Как нужно будет платить страховые взносы?
Разработчик изменений, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов предлагает неработающим гражданам самостоятельно платить страховые взносы в Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования и Фонд социального страхования. Взносы будут рассчитываться из минимального размера оплаты труда. Предполагается, что ежегодно эти взносы могут принести в бюджеты фондов более 734 млн рублей.
2
Кто должен будет платить взносы?

Платить взносы не должны будут те, кто получает пособие по безработице, социальную пенсию и пенсию по старости, а также те, кто находится на иждивении (это инвалиды, несовершеннолетние, студенты).

Если неработающий не будет уплачивать взносы, то он будет платить штраф. Какого размера будет штраф, пока неизвестно.

3
Зачем это нужно?
Сейчас в России около 18 млн неработающих граждан. Хотя многие из них — самозанятые. Как отмечает автор предложения, неработающее население в полном объеме получает социальные гарантии и имеет право на получение пенсии по старости. Ежегодно в Фонды ОМС перечисляется порядка 600 млн рублей за неработающих граждан. При этом социальную пенсию эта категория граждан получает за счет взносов работающих. Такое положение дел, считает Сергей Вострецов, несправедливо.
4
Как сейчас платятся страховые взносы?

Сейчас взносы за трудоустроенных граждан платит работодатель. Он отчисляет в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и Фонд обязательного медицинского страхования. Вместе все взносы составляют 30% от дохода работника.

Разберемся, куда отчисляются эти 30%:

  • 22% работодатель перечисляет в Пенсионный фонд;
  • 5,1% — в Фонд обязательного медицинского страхования;
  • 2,9% — в Фонд социального страхования;

С того же работника также удерживается НДФЛ — налог на доходы физических лиц.

Эти самые отчисления дают право на бесплатную медицину, пенсионные выплаты, выплаты по болезни, по беременности и родам, уходу за ребенком до 1,5 лет.

5
Можно ли не платить взносы и при этом не платить штрафы?
Есть вариант перейти в категорию самозанятых. С 2019 года такую возможность получат жители Москвы, Московской области, Калужской области и Татарстана. Именно там в течение 10 лет будет проходить эксперимент по введению налога на профессиональный доход.
Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

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Комментарии

21.11.2018 12:30
Даша Сибирячьк

Я щитаю, что взятый Нами приаритет на стабильность в самое ближайшее время принесёт плоды небывалого прорыва !

0  0
21.11.2018 12:31
- гость -

на бездетность предложили, ну и может сразу и налог на воздух ввести? зачем откладывать?
И кто будет администрировать эти налоги? новая армия чиновников(((

0  0
21.11.2018 12:34
Cправедливый

А если не будешь платить штраф? Будет статья УК РФ?

0  0
21.11.2018 12:34
- гость -

Происходит нарушение Конституции РФ, вот, что происходит!

0  0
21.11.2018 12:37
гость

Ну, так то логично, человек застрахован, но страховые взносы не платит

0  0
21.11.2018 12:38
Kremlin

Сергей Вострецов - данная особь нуждается в принудительном лечении

0  0
21.11.2018 12:41
- гость -

Можно ли не платить взносы и при этом не платить штрафы?
Есть вариант перейти в категорию самозанятых.

а говорили что в самозанятые будут записываться на добровольной основе )))

0  0
21.11.2018 12:41
- гость -

В Германии жители, получающие меньше 130000 рублей, не платят налоги. У нас, у кого 2-3 миллиона в день, тоже не платят налоги.

0  0
21.11.2018 12:44
гость

социальную пенсию эта категория граждан получает за счет взносов работающих

0  0
21.11.2018 12:46
- гость -

Эти самые отчисления дают право на бесплатную медицину, пенсионные выплаты,

а я то, наивный, думал что вышеназванные права мне гарантируются конституцией рф...

0  0
21.11.2018 12:50
- гость -

шуваловским собакам нужен керосин

0  0
21.11.2018 12:50
- гость -

Вот ведь шпана - о справедливости заговорили! А справедливо когда во власти воры и жулики, заставляющие 91% населения страны экономить на ЕДЕ!!!

0  0
21.11.2018 12:50
- гость -

Эти самые отчисления дают право на бесплатную медицину, пенсионные выплаты,

а я то, наивный, думал что вышеназванные права мне гарантируются конституцией рф..
И налогами поступающими от продажи народного достояния, а именно нефти, газа и других полезных ископаемых

0  0
21.11.2018 12:51
- гость -

Неработающих хотят заставить. Может думцев заставить уйти в отставку?Даже бандиты видят у кого есть деньги, а у кого нет.

0  0
21.11.2018 12:52
- гость -

Амик давай новость про отмену ЕГЭ
.
От ЕГЭ предложили отказаться
.
Заместитель главы комитета Государственной думы по образованию и науке Борис Чернышов предложил заменить ЕГЭ на блокчейн-технологию, которая будет заранее выявлять таланты учеников. Соответствующее обращение он направил министру просвещения России Ольге Васильевой, передает РИА Новости.


0  0
21.11.2018 12:55
- гость -

Российский государственный резервный фонд, является частью механизма пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации на длительную перспективу.
_________
И с этого фонда правительство раздает деньги олигархам.
Правительство одобрило выделение 2 млрд. из этого фонда на покупку техники для Росгвардии у структур Олега Дерипаски

0  0
21.11.2018 12:56
- гость -

ст.19 Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности.

ст.39.1. Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом.

ст.41.1. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений.

0  0
21.11.2018 12:57
- гость -

Шнуров!!!

Вова в курсе, знает Дима,
Бог Отец и Бога Сын.
Все законы проводимы,
Сквозь фемидовы весы.

Сомневаешься ты аль,
Скепсис, это как манера?
Есть святая вертикаль,
В чудеса ещё есть вера!

Вот свидетельство о чуде!
Как козла мы и быка,
По закону враз принУдим,
Дать немного молока!

0  0
21.11.2018 12:58
- гость -

конституция чтиво для туалета у нас

0  0
21.11.2018 12:59
- гость -

Проект Пыняномика скоро закроется.

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