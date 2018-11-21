Фото: komsomolsk-city.ru
Неработающие россияне должны будут самостоятельно платить за себя все страховые взносы в социальные фонды. Кто не будет этого делать, должен будет заплатить штраф. Предложение содержится в законопроекте "О внесении изменений в статью 23, статью 419 и статью 425 Налогового кодекса Российской Федерации, в части расширения перечня плательщиков страховых взносов и расчета тарифа страховых взносов для отдельных категорий плательщиков", сообщает "Российская газета".
Платить взносы не должны будут те, кто получает пособие по безработице, социальную пенсию и пенсию по старости, а также те, кто находится на иждивении (это инвалиды, несовершеннолетние, студенты).
Если неработающий не будет уплачивать взносы, то он будет платить штраф. Какого размера будет штраф, пока неизвестно.
Сейчас взносы за трудоустроенных граждан платит работодатель. Он отчисляет в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и Фонд обязательного медицинского страхования. Вместе все взносы составляют 30% от дохода работника.
Разберемся, куда отчисляются эти 30%:
- 22% работодатель перечисляет в Пенсионный фонд;
- 5,1% — в Фонд обязательного медицинского страхования;
- 2,9% — в Фонд социального страхования;
С того же работника также удерживается НДФЛ — налог на доходы физических лиц.
Эти самые отчисления дают право на бесплатную медицину, пенсионные выплаты, выплаты по болезни, по беременности и родам, уходу за ребенком до 1,5 лет.
Комментарии
Я щитаю, что взятый Нами приаритет на стабильность в самое ближайшее время принесёт плоды небывалого прорыва !
на бездетность предложили, ну и может сразу и налог на воздух ввести? зачем откладывать?
И кто будет администрировать эти налоги? новая армия чиновников(((
А если не будешь платить штраф? Будет статья УК РФ?
Происходит нарушение Конституции РФ, вот, что происходит!
Ну, так то логично, человек застрахован, но страховые взносы не платит
Сергей Вострецов - данная особь нуждается в принудительном лечении
Можно ли не платить взносы и при этом не платить штрафы?
Есть вариант перейти в категорию самозанятых.
а говорили что в самозанятые будут записываться на добровольной основе )))
В Германии жители, получающие меньше 130000 рублей, не платят налоги. У нас, у кого 2-3 миллиона в день, тоже не платят налоги.
социальную пенсию эта категория граждан получает за счет взносов работающих
Эти самые отчисления дают право на бесплатную медицину, пенсионные выплаты,
а я то, наивный, думал что вышеназванные права мне гарантируются конституцией рф...
шуваловским собакам нужен керосин
Вот ведь шпана - о справедливости заговорили! А справедливо когда во власти воры и жулики, заставляющие 91% населения страны экономить на ЕДЕ!!!
Эти самые отчисления дают право на бесплатную медицину, пенсионные выплаты,
а я то, наивный, думал что вышеназванные права мне гарантируются конституцией рф..
И налогами поступающими от продажи народного достояния, а именно нефти, газа и других полезных ископаемых
Неработающих хотят заставить. Может думцев заставить уйти в отставку?Даже бандиты видят у кого есть деньги, а у кого нет.
Амик давай новость про отмену ЕГЭ
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От ЕГЭ предложили отказаться
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Заместитель главы комитета Государственной думы по образованию и науке Борис Чернышов предложил заменить ЕГЭ на блокчейн-технологию, которая будет заранее выявлять таланты учеников. Соответствующее обращение он направил министру просвещения России Ольге Васильевой, передает РИА Новости.
Российский государственный резервный фонд, является частью механизма пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации на длительную перспективу.
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И с этого фонда правительство раздает деньги олигархам.
Правительство одобрило выделение 2 млрд. из этого фонда на покупку техники для Росгвардии у структур Олега Дерипаски
ст.19 Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности.
ст.39.1. Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом.
ст.41.1. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений.
Шнуров!!!
Вова в курсе, знает Дима,
Бог Отец и Бога Сын.
Все законы проводимы,
Сквозь фемидовы весы.
Сомневаешься ты аль,
Скепсис, это как манера?
Есть святая вертикаль,
В чудеса ещё есть вера!
Вот свидетельство о чуде!
Как козла мы и быка,
По закону враз принУдим,
Дать немного молока!
конституция чтиво для туалета у нас
Проект Пыняномика скоро закроется.