Кто должен будет платить взносы?

Платить взносы не должны будут те, кто получает пособие по безработице, социальную пенсию и пенсию по старости, а также те, кто находится на иждивении (это инвалиды, несовершеннолетние, студенты).

Если неработающий не будет уплачивать взносы, то он будет платить штраф. Какого размера будет штраф, пока неизвестно.