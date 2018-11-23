Куда сходить в Барнауле в субботу, 24 ноября?

Фото: muzkom22.ru

В Молодежном театре Алтая будут показывать трагикомедию "Обыкновенное чудо" (12+). Начало в 17:00.

Театр кукол "Сказка" покажет постановку "Волк и семеро козлят" (0+). Начало в 11:00 и в 13:00. В 17:00 там поставят спектакль "Евгений Онегин" (12+).

В театре драмы им. Шукшина в 19:00 выступит победитель проекта "Голос" Иеромонах Фотий (0+). На концерте предполагается общение со зрительным залом в формате "спроси у батюшки", по принципу вопрос-ответ через записки, которые будут передавать зрители.

Те, кто хочет узнать об истории Барнаула, могут присоединиться к экскурсии "Революционный Барнаул" (10+). Собравшимся расскажут о том, с чего началась революция 1917 года. Барнаульцы узнают, как город разделился на два лагеря и что происходило во время этой страшной гражданской войны.

Любителей острых ощущений приглашают на велопрогулку. Будьте готовы к заносам, падениям, замерзанию, тащить велосипед на себе через сугроб. Сбор в 12:00 возле ТРЦ "Галактика" со стороны открытой стоянки. Ориентировочное время в пути составит 2-3 часа.

Те, кто всей душой любит горы, могут прийти на вечер альпинистов "Люди и горы". Он пройдет по адресу ул. Короленко, 51. Сбор гостей в 18:30.