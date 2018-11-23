Фото: teatr-skazka.com
Впереди у жителей Барнауле долгожданные выходные. Чтобы не провести эти выходные, бесцельно лежа на диване, Amic.ru предлагает вам выбраться из дома и посетить следующие мероприятия.
Фото: muzkom22.ru
В Молодежном театре Алтая будут показывать трагикомедию "Обыкновенное чудо" (12+). Начало в 17:00.
Театр кукол "Сказка" покажет постановку "Волк и семеро козлят" (0+). Начало в 11:00 и в 13:00. В 17:00 там поставят спектакль "Евгений Онегин" (12+).
В театре драмы им. Шукшина в 19:00 выступит победитель проекта "Голос" Иеромонах Фотий (0+). На концерте предполагается общение со зрительным залом в формате "спроси у батюшки", по принципу вопрос-ответ через записки, которые будут передавать зрители.
Те, кто хочет узнать об истории Барнаула, могут присоединиться к экскурсии "Революционный Барнаул" (10+). Собравшимся расскажут о том, с чего началась революция 1917 года. Барнаульцы узнают, как город разделился на два лагеря и что происходило во время этой страшной гражданской войны.
Любителей острых ощущений приглашают на велопрогулку. Будьте готовы к заносам, падениям, замерзанию, тащить велосипед на себе через сугроб. Сбор в 12:00 возле ТРЦ "Галактика" со стороны открытой стоянки. Ориентировочное время в пути составит 2-3 часа.
Те, кто всей душой любит горы, могут прийти на вечер альпинистов "Люди и горы". Он пройдет по адресу ул. Короленко, 51. Сбор гостей в 18:30.
Фото: dobropes10
В воскресенье, 25 ноября, маленькие барнаульцы могут сходить в музыкальный театр на спектакль "Конек-горбунок" (0+). Начало в 11:00. Для театралов постарше в музкомедии покажут "Бабий бунт" (12+).
В МТА покажут музыкальный спектакль "Летучий корабль" (6+). Начало в 12:00.
В театре кукол "Сказка" покажут две сказки: "Колобок" (0+): начало в 10:30 и 11:30 и "Три поросенка" (0+): начало в 11:00 и в 13:00.
Для любителей собак в парке "Арлекино" (ул. Георгия Исакова, 149а) пройдет благотворительная акция "Добрый пес". Она продлится с 12:00 до 15:00. Любой желающий может в этот день подойти к четвероногой фотомодели, познакомиться и сфотографироваться на память, а небольшая сумма 100 рублей за фото сложится в большой вклад в доброе дело: все собранные средства пойдут на лечение Кудинова Максима.
Кинопремьерами этой недели стали триллер "Вдовы" (18+), фантастический боевик "Апгрейд" (18+), триллер "Нация убийц" (18+) и мультфильм "Ральф против интернета" (6+).
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