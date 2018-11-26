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Где и когда можно посмотреть в Барнауле на эстафету Зимней Универсиады-2019

, ИА "Амител"
Если до старта Универсиады остается еще около 3 месяцев, то огонь Студенческих игр уже путешествует по стране


8 декабря Барнаул примет эстафету огня зимней Универсиады. Крупнейшее спортивное событие в марте следующего года примет Красноярск. Портал Amic.ru в традиционной рубрике "Вопрос-ответ" собрал всю актуальную информацию о предстоящем мероприятии.

1

Что такое Универсиада и почему ее доверили Красноярску?

Универсиада — это спортивные соревнования среди студентов, проводимые под эгидой Международной федерации студенческого спорта (FISU). Название "универсиада" происходит от слов "университет" и "Олимпиада". В отличие от четырехлетнего олимпийского цикла, студенческие состязания проводятся каждые два года.

К участию в соревнованиях допускаются студенты в возрасте от 17 до 25 лет и выпускники, получившие академическую степень или диплом в год, предшествующий соревнованиям. В программу состязаний входят обязательные и дополнительные виды спорта.

9 ноября 2013 года в Брюсселе исполком FISU принял решение о проведении зимней Универсиады-2019 в Красноярске. Это первое соревнование подобного уровня для России. До этого наша страна принимала только летнюю Универсиаду (Казань, 2013 год).

2

В какие сроки пройдет Универсиада в Красноярске и сколько спортсменов в ней примет участие?

Соревнования пройдут со 2 по 12 марта 2019 года. По предварительным данным, в Универсиаде намерены принять участие более 3000 спортсменов из 60 стран.

3

В каких видах спорта будут соревноваться студенты?

Спортсмены разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлон, горнолыжный спорт, керлинг, лыжные гонки, сноуборд, спортивное ориентирование на лыжах, фигурное катание на коньках, фристайл, хоккей, хоккей с мячом, шорт-трек.

4

Будет ли перед началом Универсиады проходить эстафета огня, как это принято, например, до старта Олимпиады?

Да, конечно. Эстафета огня XXIX Всемирной зимней универсиады стартовала еще 20 сентября 2018 года и завершится 1 марта 2019 года. В общей сложности она продлится 163 дня.

5

Какие города примут участие в эстафете и есть ли среди них Барнаул?

В маршрут эстафеты огня включены 30 городов России. Это населенные пункты, где расположены федеральные и крупные университеты, экономические, спортивные и культурные центры: Москва, Архангельск, Санкт-Петербург, Калининград, Симферополь, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Грозный, Казань, Екатеринбург, Владивосток, Иркутск, Барнаул, Новосибирск, Томск, Абакан, Кызыл, а также города Красноярского края — Норильск, Тура, Кодинск, Енисейск, Канск, Зеленогорск, Шушенское, Минусинск, Ачинск, Назаров, Железногорск, Дивногорск и Красноярск.

В каждом из городов пройдут три основные части эстафеты огня: церемония встречи, непосредственно эстафета по улицам и площадям города и церемония зажжения городской чаши огня Зимней универсиады-2019 с концертной программой. Всего в эстафете огня Зимней универсиады-2019 примут участие 665 факелоносцев. А 2 марта 2019 года, в день открытия Студенческих игр, огонь зажгут в Красноярске в Главной чаше Универсиады.

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6
Когда этап эстафеты огня студенческих игр пройдет в Барнауле?

Уже довольно скоро — в субботу, 8 декабря. Факелоносцы пробегут мимо основных достопримечательностей города, среди которых новая набережная, мост через реку Барнаулку, здание оркестра "Сибирь", памятник И.И. Ползунову на политеховской "сковородке", главный корпус АГУ, площадь Сахарова и другие. Протяженность маршрута в Барнауле составит 4106 метров и включит в себя 25 этапов. Каждый участник эстафеты преодолеет в среднем 100-250 метров.

У вузов будут организованы промежуточные этапы встречи эстафеты огня, чтобы как можно больше студентов прониклось спортивным духом игр. Дистанция этапа будет украшена яркими баннерами и растяжками с символикой Зимней универсиады-2019. Предполагается праздничное оформление улиц по всему маршруту движения факелоносцев. Следить за безопасностью участников эстафеты и зрителей будут сотрудники МВД, Росгвардии и МЧС. К проведению мероприятия планируется подключить около 70 добровольцев. Завершится все зажжением чаши на площади Сахарова и праздничным концертом 8 декабря в 17:30.

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7

Как именно будет выглядеть барнаульский маршрут эстафеты огня?

1 этап — Набережная Оби

2 этап — Вход на площадку Набережной Оби

3 этап — Под мостом

4 этап — Причал

5 этап — Речной вокзал

6 этап — Часовня

7 этап —ТЦ "Пассаж", пр. Ленина, 2 б

8 этап — пр. Ленина, 6

9 этап — пр. Ленина, 8

10 этап — ТЦ "Ультра", пр. Ленина, 10 /ул. Гоголя

11 этап — "Динамо", пр. Ленина/ул. Никитина

12 этап — пр. Ленина, 26 (Аптека)

13 этап — пр. Ленина, 28/ул. Пролетарская

14 этап — пр. Ленина/ул. Партизанская

15 этап — пр. Ленина/ул. Чкалова (перед светофором)

16 этап — пр. Ленина, 40, АГМУ

17 этап — пр. Ленина/ул. Кирова

18 этап — пр. Ленина, 46 (сковородка АГТУ)

19 этап — пр. Ленина/ул. Димитрова

20 этап — "Нулевой километр", пр. Ленина

21 этап — пр. Ленина, 60 ("Альфа Банк)

22 этап — пр. Ленина, 60/ул. Молодежная (на светофоре)

23 этап — ул. Молодежная, 26

24 этап — ул. Молодежная, 48 (Аптека)

25 этап — ул. Молодежная/пр. Социалистический

8

Кто из известных барнаульцев станет факелоносцем?

Всего в число победителей конкурса факелоносцев вошли 20 жителей Алтайского края. Среди них — единственный в истории российского мужского биатлона чемпион мира и олимпийский чемпион в индивидуальной гонке Сергей Тарасов, участница Олимпийских игр, чемпионка России Ольга Сементина (Кузюкова), журналист Анна Сёмина, КМС по лыжным гонкам и полиатлону, капитан сборной Алтайского края по зимнему полиатлону Наталья Гузеватова, депутат молодежного парламента Барнаула, волонтер XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи Егор Лукьянчиков, мастер спорта СССР по фехтованию, начальник спортклуба в АГАУ Вячеслав Овчаров, заслуженный учитель РФ, лауреат конкурса "Мастер педагогического труда" Елена Смаракова, преподаватель кафедры нормальной физиологии АГМУ, капитан команды КВН "Сборная Швейцарии" Александр Блажко и др.

Добавим, эстафета состоится при любой погоде, забрать факел на память будет нельзя, зато фирменный комплект одежды достанется каждому факелоносцу. Кстати, дирекция Универсиады также предоставит фирменные куртки, шапки и варежки волонтерам.

9

Почему барнаульцам стоит посетить эстафету огня Зимней Универсиады-2019?

Причин несколько. Во-первых, каждый желающий сможет приобрести сувенирную продукцию на память о масштабном международном спортивном проекте. Во-вторых, эстафета огня — это уникальная возможность стать частью крупного международного события для жителей России, ведь не все смогут приехать в Красноярск в марте 2019 года. Приобщиться к этому празднику спорта позволит всем именно эстафета. Наконец, это возможность сделать селфи с главными атрибутами предстоящих студенческих игр — чашей огня и факелом. Их изготовили по специальному дизайнерскому проекту.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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Комментарии

26.11.2018 17:40
- гость -

очередной пир во время чумы, ну ничего терпилы, продолжайте дальше собирать на лечение детей эсэмэками

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