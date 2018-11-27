Совет Федерации одобрил проект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 23 ноября. Проще говоря, реформа касается процессуального законодательства. Изменения, в частности, направлены на упрощение процедур судопроизводства. Вместе с Amic.ru разбираемся, что за изменения ждут россиян.
В какие законы внесены изменения?
Изменения внесены в Гражданский процессуальный кодекс, Арбитражный процессуальный кодекс, Кодекс административного судопроизводства и еще в 17 федеральных законов.
Кто может представлять стороны в суде?
Представителями сторон в суде при рассмотрении гражданских и арбитражных дел могут быть только лица с высшим юридическим образованием или с ученой степенью по юридической специальности — за исключением дел, подлежащих рассмотрению мировыми судьями или районными судами.
Могут не иметь высшего юридического образования или ученой степени представители. Это, например, представители профсоюзов по трудовым спорам, арбитражные управляющие, патентные поверенные.
Какие дела будут рассматриваться в упрощенном порядке?
Расширяется количество дел, рассматриваемых в порядке упрощенного производства. Это будет сделано в том числе путем увеличения порога суммы исковых требований о взыскании денежных средств.
В порядке упрощенного производства по-прежнему будут рассматриваться дела в размере 100 тысяч рублей для граждан в судах общей юрисдикции. В арбитражном процессе устанавливается новый размер — для индивидуальных предпринимателей — 400 тысяч рублей, для юридических лиц — 800 тысяч рублей.
По публично-правовым категориям дел сохраняется сумма 100 тысяч рублей. Кроме того, унифицировано приказное производство АПК и ГПК путем установления размера требований в пределах 500 тысяч рублей.
Какие дела будут рассматриваться в административном порядке?
Законом в том числе дополняется перечень дел, подлежащих рассмотрению в порядке административного судопроизводства:
- дела о признании информации, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети, запрещенной к распространению;
- о признании информационных материалов экстремистскими.
Как будет идентифицироваться должник?
Законом вводятся новые требования к идентификации должника. Чтобы избежать трудности с идентификацией должника и обращения взыскания на другого человека, в документах нужно указывать следующую дополнительную информацию: наименование, место нахождения и адрес, а также, если они известны, идентификационный номер налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер. При этом в отношении ответчика должны быть указаны: фамилия, имя, отчество и место жительства, а также дата и место рождения, место работы и один из следующих идентификаторов, если он известен: СНИЛС, ИНН, серия и номер паспорта, основной государственный регистрационный номер ИП, серия и номер водительского удостоверения, серия и номер свидетельства о регистрации транспортного средства.
Когда вступят в силу изменения?
С 1 октября 2019 года.
Зачем нужны эти изменения?
Председатель комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что законопроект направлен на улучшение качества правосудия и оптимизацию судебной нагрузки при сохранении основополагающих принципов гражданского процесса, а также учитывает создание апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции. Проектом предлагается внести ряд изменений в сходные нормы процессуального законодательства (ГПК, АПК и КАС), регулирующие порядок рассмотрения гражданских и административных дел в судах общей юрисдикции и в арбитражных судах. Кроме того, изменяются отдельные положения кодексов об особенностях рассмотрения некоторых категорий дел и вносятся корреспондирующие изменения в федеральные законы.
Комментарии
тоесть сам себя человек представлять уже не может нужен именно юризд, вот та они обрадуются нахлынувшей прибыли