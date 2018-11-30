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В декабре 2018 года в России начнут действовать сразу несколько законодательных новшеств. Подробнее о новшествах — в обзоре Amic.ru.
С 1 декабря стоимость запчастей для ремонта автомобилей по полису ОСАГО будет расти. Это связано с тем, что она будет рассчитываться по новому справочнику, составленному Российский союзом автостраховщиков. Цена автозапчастей вырастет в среднем на 6,5%, что также приведет и к увеличению страховых выплат.
Получить водительское удостоверение или свидетельство о регистрации транспортного средства можно будет в МФЦ с 1 декабря. Пока что такой услугой смогут воспользоваться лишь жители Татарстана, так как проект является пилотным. Но если его результаты будут иметь успех, то получить права в МФЦ смогут и жители всей страны.
С 1 декабря водительские удостоверения будут выдавать и в отделениях Сбербанка.
Помимо этого, с 1 декабря автомобилисты должны будут ездить только на зимней резине, иначе им придется заплатить штраф в 500 рублей.
С 14 декабря заработают новые требования к водителям, которые занимаются перевозкой людей и грузов в другие страны. Теперь помимо российского национального водительского удостоверения необходимо иметь свидетельство профессиональной компетентности международного автомобильного перевозчика. Для этого необходимо пройти 36-часовой курс повышения квалификации и сдать письменный экзамен. Полученное свидетельство будет действовать пять лет.
С 21 декабря вступают в силу изменения в Федеральный закон "О безопасности дорожного движения". Юридические лица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся перевозками пассажиров, должны будут соблюдать повышенные требования безопасности.
В частности, компании, занимающиеся перевозками, должны будут:
- создавать условия для повышения квалификации водителей и других работников автомобильного и городского наземного электрического транспорта, обеспечивающих безопасность дорожного движения;
- назначать аттестованного ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения;
- организовывать и проводить предрейсовый или предсменный контроль технического состояния транспортных средств;
- обеспечивать стоянку транспортных средств, принадлежащих на праве собственности или ином законном основании, по возвращении из рейса и окончании смены водителя на парковках (парковочных местах).
Также физлица, находящиеся за рулем транспортного средства массой свыше 3500 килограммов и с числом сидячих мест, превышающих восемь, должны будут:
- анализировать и устранять причины ДТП и нарушений ПДД с участием принадлежащих им транспортных средств;
- обеспечивать соответствие технического состояния транспортных средств требованиям законодательства и не допускать транспортные средства к эксплуатации при наличии у них неисправностей, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена;
- осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в сроки, предусмотренные документацией заводов-изготовителей данных транспортных средств.
С 9 декабря уменьшится минимальный размер добровольных страховых взносов граждан. Размер взносов будет рассчитываться исходя не из двух МРОТ, как сегодня, а из одного. Главная цель закона — стимулировать россиян, за которых работодатель не платит взносы в Пенсионный фонд.
Отметим, что добровольно вступить в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию вправе:
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россияне, работающие за рубежом, для уплаты страховых взносов в ПФР;
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физические лица для уплаты страховых взносов в ПФР за другое физическое лицо, за которое не осуществляется уплата страховых взносов;
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физические лица, на которых не распространяется обязательное пенсионное страхование.
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