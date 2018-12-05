Фото: Magspace.ru
"Сосед вывел освещение на дворовую парковку, у многих жильцов нашего дома машин там нет, а платить за освещение приходится всем. Подскажите, если владеете информацией, как быть в такой ситуации?" — спрашивает читатель ИА "Амител" Николай.
Отвечает генеральный директор Иван Василиади:
"Все зависит от того, заручился ли ваш сосед предварительно решением общего собрания жильцов. Если такого решения большим числом голосов принято не было, это самоуправство и ваш сосед нарушил закон. В таком случае управляющая компания или ТСЖ, обслуживающие ваш дом, должны демонтировать освещение дворовой парковки. Если же такое решение вынесено, независимо от того, имеете ли вы машину, освещение парковки будет отнесено к внешнему освещению и будет оплачиваться всеми собственниками за счет услуги "электроснабжение на СОИ".
Вопрос поступил в рамках одной из онлайн-конференций на портале Amic.ru, которые регулярно проходят со специалистами БГЭС. Следующая онлайн-конференция состоится в четверг, 6 декабря. Подробней с вопросами барнаульцев и ответами специалистов можно ознакомиться здесь.
Комментарии