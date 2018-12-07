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Зима, холода: какие болезни возникают из-за мороза

, ИА "Амител"
Мороз обостряет заболевания дыхательных путей, сахарный диабет и другое

Фото: 7kanal.com.ua


Зима полностью вступила в свои права — Алтайский край уже несколько дней находится во власти мороза. По прогнозам синоптиков, холодная погода простоит в регионе до 10 декабря. Но морозы наряду с ощущением бодрости могут подарить и серьезные заболевания. Amic.ru решил разобраться, какие болезни обостряются в мороз и как защитить себя от воздействия низких температур.

1
Заболевания дыхательных путей

На морозе чувствительность дыхательных путей увеличивается. На морозе человек переохлаждается, вдыхает холодный воздух. Особенно от мороза страдают те, у кого, к примеру, гиперактивностью бронхов, бронхиальная астма или другие хронические заболевания органов дыхания.

Как рассказал Amic.ru кандидат медицинских наук, доцент кафедры пропедевтики детских болезней АГМУ Денис Фуголь, таким людям следует проводить противорецидивную терапию, обязательно обговаривая ее с пульманологом.

2
Кожные заболевания

В морозы может обостриться атопический дерматит. На морозе увеличивается чувствительность кожи. А в помещении на кожу негативно влияет отопление и сухость воздуха. Все эти факторы приводят к сухости и воспалению кожи.

Таким людям необходимо усилить увлажняющий уход за кожей.

"Сейчас в аптеках продается много различных средств по уходу за кожей. Это не просто увлажняющие крема, а специализированные средства, где дополнительно добавлена термальная вода, специальные липиды, которые сохраняют влагу кожи, делая ее более увлажненной и устойчивой к пересушивающим компонентам. Но лечение необходимо обговорить со своим врачом", — советует Денис Фуголь.

Очень часто в морозы возникает холодовой дерматит. Он проявляется в виде красных зудящихся пятен, поверхность которых склонна к шелушению и образованию трещин. В лечении холодового дерматита применяют антигистаминные препараты и витамины.

3
Трещины на губах

Холода могут спровоцировать трещины на губах. Это довольно неприятное явление. У заболевших пересыхает поверхность губ, она воспаляется, на ней появляются трещины. Лечение трещин на губах также сводится к правильному уходу за губами.

"Очень важно правильно наносить все увлажняющие средства. Нельзя наносить мазь и сразу идти на улицу. Важно, чтобы перед выходом из помещения прошло время, иначе влага на губах и других частях тела начнет замерзать", — подчеркивает Денис Фуголь.

4
Синдром Рейно

Это болезнь, при которой нарушается артериальное кровоснабжение кистей или стоп. Обычно женщины страдают от этого заболевания чаще мужчин. Он проявляется побелением и потерей чувствительности кожи. Так продолжается около1 5 минут. Затем кожу начинает покалывать, покровы синеют, краснеют и возвращаются в нормальное состояние. Как уточняет Фуголь, синдром Рейно — это признак патологии сосудистой ткани. Отчасти синдром может обостряться за счет того, что человек одевает неправильно подобранную одежду или обувь, и она сдавливает ему части тела. Также он обостряется за счет того, что сосуды спазмиуются из-за холода

Чтобы выйти из этого состояния, нужно немедленно зайти в теплое помещение. Если такой возможности нет, двигать пальцами, шевелиться для восстановления кровотока.

5
Боли в суставах

Погодные условия способны влиять и на состояние суставов – при похолодании могут проявляться боли в суставах. Зачастую это связано с тем, что люди не всегда правильно одеваются. Колени переносят похолодание особенно тяжело. На фоне переохлаждений в коленях возникают воспалительные процессы и суставы могут повреждаться.

Денис Фуголь добавляет, что обострение болей может быть связано не только с морозом, но и с гололедом.

"Особенно часто с этим сталкиваются тучные люди. В гололед нагрузка на суставы увеличивается, люди стараются передвигаться аккуратнее, нагрузка на суставы значительно увеличивается", — объяснил врач.

Чтобы боль в суставах не возникала, необходимо тепло одеваться, выбирать правильную, устойчивую и нескользкую обувь.

6
Сахарный диабет

Морозная погода несет массу угроз для здоровья людям с сахарным диабетом. Именно в этот период диабетики легко могут обморозить стопы из-за нарушенной температурной чувствительности, рассказывает барнаульский врач.

"У пациентов с сахарным диабетом развивается диабетическая стопа и поэтому у них возникают нарушения кровотока. Им следует хорошо одеваться и больше двигаться, к примеру, на остановке не просто стоять, а прохаживаться, чтобы кровоток осуществлялся", — советует Фуголь.

7
Холодовая крапивница
Холодовая крапивница — это реакция организма на низкую температуру и резкие ее перепады. По словам Дениса Фуголя, от нее можно спастись с помощью теплой одежды.
"Нужно также одеваться и перчатки и шарфы, чтобы меньше поверхности кожи было на морозе. Но отмечу, что балаклавы и заматывание лица шарфом — не самая лучшая идея. Потому что люди дышат через ткань, пар конфенсируется на шарфе, и эта влага потом замерзает и лицо замерзает еще больше", — завил собеседник.
Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

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