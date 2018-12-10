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"С нового года повысят тарифы, есть ли смысл внести предоплату за электричество, чтобы платить в январских квитанциях меньше", — интересуется читатель ИА "Амител" Петр.
Отвечает генеральный директор БГЭС Иван Василиади:
Внести предоплату можно, однако насколько это целесообразно, вопрос открытый. Судя по установленным тарифам, которые были проиндексированы всего на 1,7%, экономия будет весьма не существенной.
Также стоит учесть, что любая образовавшая переплата не освобождает вас от необходимости своевременно передавать показания. И именно об этой процедуре стоит задуматься накануне наступающего нового года. Если вы не передавали показания, начисления вам производились по-среднему или нормативу, в новом году все коррективы будут рассчитаны уже по новому тарифу. Это связано с тем, что установить период, когда именно и сколько киловатт вы потребили, невозможно.
Вопрос читателя поступил в рамках онлайн-конференции со специалистами БГЭС, которые регулярно проходят на портале Amic.ru. Подробнее ознакомиться с вопросами горожан и ответами руководителей компании вы можете здесь.
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