Фото: santa-avia.ru
Китайский курорт Хайнань с 7 декабря не могут покинуть 1500 российских туристов — клиентов туроператора "Жемчужная река". В затруднительном положении оказались в том числе и алтайские туристы. Вместе с Amic.ru разбираемся, что произошло, что известно на данный момент и как решается эта проблема.
Авиакомпания "ИрАэро" отменила свои рейсы с Хайнаня в Россию и отказывается возвращать на родину клиентов туроператора "Жемчужная река", пока тот не вернет авиакомпании долг. Туроператор накопил задолженность за фактически выполненные авиарейсы в Хайкоу и Санью, систематически нарушая график платежей. "Жемчужная река" также не оплатила предстоящие рейсы и не покрыла депозит. По информации заместителя гендиректора по общим вопросам авиакомпании "ИрАэро" Сергея Крупнова, задолженность туроператора "Жемчужная река" перед перевозчиком составляет порядка 2,3 млн долларов.
Авиакомпания "ИрАэро" уведомила Федеральное агентство по туризму РФ, а также Минтранс РФ и Федеральное агентство воздушного транспорта России о сложившейся ситуации и скорейшей необходимости принятия соответствующих мер.
По данным авиакомпании, на Хайнане сейчас находится около 1,5 тысячи туристов "Жемчужной реки".
Авиакомпания "ИрАэро" приостановила перевозку туристов по ранее согласованным маршрутам: Хабаровск, Челябинск, Санкт-Петербург, Самара, Казань, Кемерово, Москва.
"У нас нет информации по поводу Читы, но мы точно знаем, что есть несколько алтайских туристов на Хайнане. Точное количество нам неизвестно, потому что бронь сделана не только от АРАТ. Сейчас мы от ассоциации готовим письмо в авиакомпанию "Алроса", которая является официальным перевозчиком этого туроператора, с целью выяснить, что будет происходить с декабрьскими вылетами, состоятся они или нет. Также мы выясним, что будет с теми людьми, которые улетели туда, но не могут вернуться обратно", — рассказала Чупина.
В Ростуризме заявляют, что застрявшие на китайском острове Хайнань клиенты туроператора "Жемчужная река" смогут улететь домой во вторник. До вторника туристам продлено пребывание в гостиницах за счет туроператора. Также туристам будут продлены визы, и никаких проблем с ними быть не должно. Вылететь с острова самостоятельно туристы не могут, так как туроператор оформлял на всех своих клиентов групповую визу.
Ростуризм призвал провести сегодня, 10 декабря, межведомственное совещание по вопросам авиаперевозки пострадавших туристов с участием представителей Минтранса России, Росавиации, туроператора "Жемчужная река ", авиакомпании "ИрАэро ", а также ее агента — компании "Эверейт".
В авиакомпании "ИрАэро" подчеркивают, что те, кто сейчас находится на Хайнане и кто должен или планирует в скором времени возвращаться домой, могут взаимодействовать непосредственно с горячей линией ассоциации "Турпомощь" по телефону +7 (499) 678-1203.
Однако ассоциация не сможет подключиться к вывозу туристов, пока туроператор официально не объявит о прекращении своей деятельности.
"Жемчужная река" — это представительство китайского туроператора Pearl River International Travel Service. Оно работает в Москве с 2017 года. На сайте "Жемчужной реки" указано, что кроме "ИрАэро" возможна перевозка рейсами авиакомпаний "Икар" и "Алроса".
"Жемчужная река" представлена в едином федеральном реестре туроператоров двумя юрлицами – "Тревел Дизайнерс" и "Геркулес Тревел". Финансовая ответственность обеих компаний застрахована в СК "Орбита" на 10 млн рублей у каждой. Оба договора страхования действительны до мая 2019 года.
Комментарии
Каждый год одно и тоже...
кто то пролетел с новогодними каникулами
а произошло то что должно произойти в стране где наплевательски относятся к обычным гражданам
сколько уже таких случаев было
посадили бы на 15 лет таких "агентов"
подумали бы в следующий раз как обманывать