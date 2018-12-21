Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Все мы привыкли, что зима наступает ежегодно 1 декабря. Ну у природы свои законы, и началом астрономической зимы считается день зимнего солнцестояния. Всего в году два солнцестояния — зимнее и летнее. Amic.ru рассказывает, когда день зимнего солнцестояния наступит в 2018 году, какие приметы существуют в этот день и как этот день отражается на самочувствии человека.
Психологи и психотерапевты уверены, что полная луна и затмение влияют на эмоциональную составляющую человека. Незадолго до дня зимнего солнцестояния человек может почувствовать следующие симптомы:
- изменение ритмов сна, повышенное производство мелатонина организмом,
- повышенная возбудимость,
- обостренная чувствительность к энергиям, запахам, эмоциям, физическая чувствительность (аллергические высыпания, кожные заболевания),
- повышенная утомляемость.
Есть целый ряд примет, связанных с погодой в день зимнего солнцестояния.
- какая погода 21 декабря — такая же будет через десять дней. Метель в этот день сулит снег и на Новый год.
- если на ветках иней — в следующем году будет щедрый урожай.
- безветренная погода — к богатому урожаю фруктов.
- чтобы урожай в будущем году был богатым, нужно потрясти плодовое дерево в этот день.
- дождь сулит мокрую весну.
- если в этот день срезать вишневую веточку, поставить в воду, и она зацветет до Рождества — в следующем году будет много ягод.
Считается, что в этот день следует сделать следующие вещи:
- провести генеральную уборку – чтобы убрать из жизни все лишнее;
- медитировать и/или молиться – с той же целью;
- принять очищающую ванну;
- гадать – так как грань между нашим миром и потусторонним считается особенно тонкой;
- загадывать желания.
Стоит отметить, что самой главной традицией этого дня считается именно загадывание желаний.
Считается, что в этот день нельзя делать следующее:
- нельзя оставлять дела незаконченными, все важные проекты лучше завершить до этого дня;
- до дня зимнего солнцестояния нужно отдать все долги;
- нельзя встречать этот день в грязном доме;
- если в этот день вас о чем-то попросят, обязательно соглашайтесь.
Комментарии