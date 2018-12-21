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"Вступили в силу новые нормативы на ОДН за электроэнергию, которые применяются уже в ноябрьских квитанциях. В тарифах указано с квадратного метра. С какой площади — квартиры или общего домового имущества? Если по общему счетчику на долю ОДН приходится меньше или больше норматива, как будет производиться начисление ОДН?" — интересуется читатель портала Amic.ru Владимир.
Отвечает генеральный директор БГЭС Иван Василиади:
В нормативах на СОИ, содержание общего имущества, он же ОДН, указаны квадратные метры площади общедомовой собственности. Не квартир!
Начисления напрямую будут зависеть от принятого решения собственников. Если решения платить по общедомовому прибору учета принято не было, ОДН дому начисляется управляющей компанией по нормативу. И это не будет зависеть от фактического потребления. Так, если показания счетчика меньше, разницу оставит себе управляющая компания. Если больше, она оплатит эту разницу Барнаульской горэлектросети из собственного дохода. Такая схема утверждена на законодательном уровне.
Соответственно, если собственники приняли решение платить по счетчику, они всегда оплачивают ровно столько, сколько потребил дом — не недоплачивают и не переплачивают за электроэнергию.
Вопрос поступил в рамках онлайн-конференции со специалистами Барнаульской горэлектросети, которые регулярно проходят на портале Amic.ru. Со всеми онлайн-конференциями и ответами специалистов вы можете ознакомиться в нашей рубрике "онлайн-конференции".
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