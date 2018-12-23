Как сделать расчет ОДН в многоквартирном доме максимально корректным

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"Добрый день! Согласно получаемым квитанциям оплате за электроэнергию подлежит энергия непосредственно затраченная потребителем по счетчику и ОДН. При этом стараемся экономить: приобретать энергосберегающие лампы, не пользоваться светом во всех комнатах. Что касается показателей по счетчику, то это у нас получается. Однако когда приходит квитанция, то по факту получается, что нам приходится платить свои показания по счетчику и ОДН при этом составляет почти 50% суммы, оплачиваемой по счетчику. Соответственно приходится оплачивать за иных потребителей, которые не передают показания по счетчикам. Каким образом можно изменить ситуацию? Полагаю несправедливым оплату при таких обстоятельствах", — обратилась в редакцию ИА "Амител" читательница Луиза Александровна.
Отвечает генеральный директор БГЭС Иван Василиади:
Добрый день, Луиза Александровна. Даже если не все потребители передают показания приборов учета и из-за этого начисления за ОДН не корректны, это временная проблема. Один раз в полгода Барнаульская горэлектросеть снимает контрольные показания со все квартир, в соответствии с которыми корректируется расчет ОДН. Это значит, что ОДН будет уменьшен ровно на то количество киловатт , которое до этого не передали ваши соседи.
Соответственно описанная вами проблема носит лишь временный характер. Ситуацию изменить вы можете, наладив в доме централизованное снятие показаний с приборов учета. Когда старшие по подъезду в один день месяца, в период с 21 по 25 число , снимают показания со всех счетчиков и передают их в Барнаульскую горэлектросеть. Это помогает сделать расчет ОДН максимально корректными. Более того это позволяет выявить и устранить злоупотребления со стороны некоторых собственников – заниженные показания и энерговоровство.
* Вопрос поступил в рамках одной из онлайн-конференций со специалистами БГЭС, которые проходят на портале Amic.ru. Со всеми вопросами горожан и ответами специалистов, вы можете ознакомиться в рубрике "онлайн-конференции".
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