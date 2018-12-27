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Министерство внутренних дел выступило с предложением внести изменения в оформление российских паспортов. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале проектов нормативных правовых актов. Рассказываем, как может видоизмениться российский паспорт.
МВД предлагает, чтобы на страницах паспортов была добавлена следующая информация:
- В паспорте появится напоминание, что на обмен паспорта у граждан есть 30 дней, после чего документ будет признан недействительным. Сейчас на последней странице паспорта приводится цитата из положения о паспорте, в которой говорится, что срок действия паспорта гражданина России, выданного в 14 лет, истекает в 20 лет. Срок действия следующего паспорта — с 20 до 45 лет, далее — бессрочно.
- Такие же сроки обмена паспорта устанавливаются в случае, если россиянин изменил фамилию, имя, отчество, дату или место рождения или пол.
- Кроме этого, в паспорте будут прописаны условия, когда документ признается недействительным и подлежит изъятию. В частности, это произойдет в случае указания недостоверных данных, либо если паспорт будет оформлен на основании поддельных документов. Также он будет признан недействительным, если судом будет установлено, что паспорт был выдан незаконно или в нарушение порядка. Еще один повод лишиться выданного паспорта — если окажется, что у его владельца отсутствует российское гражданство, либо ему отменят решение о приобретении гражданства. Также паспорт будет считаться недействительным, если его выдадут лицу, у которого уже имеется действующий документ.
Со страниц паспорта исчезнет следующая информация:
- С последней страницы уберут информацию о том, что в паспорт можно вписать группу крови и резус-фактор.
- Также в паспорте не будет предупреждения о запрете писать в документе постороннюю информацию.
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