Фото: zimbio.com
До Нового года-2019 остаются считанные дни. А за новогодней ночью последуют не менее приятные продолжительные каникулы. Чтобы они запомнились надолго, лучше провести их активно. Одними из популярных зимних забав на Алтае являются горные лыжи и катание на сноуборде. Amic.ru подготовил обзор горнолыжных курортов Сибири, которые привлекают барнаульцев больше всего.
Горнолыжный комплекс "Авальман"
Фото: vk.com/glk_avalman
Горнолыжный комплекс "Авальман" расположен в черте Барнаула. Дорога до него займет около 15 минут от центра города.
Комплекс располагает четырьмя трассами различного уровня сложности протяженностью до 350 метров и перепадом высот до 75 метров. Трассы оснащены бугельными подъемниками и обеспечены искусственным освещением и звуковой аппаратурой.
Трасса "Скоростная" протяженностью 350 метров предназначена для тренировок школы и для подготовленных лыжников и сноубордистов. Трасса "Просека" протяженностью 320 метров разделена на две части, с одной стороны расположен сноупарк, состоящий из джиб-линии и линии трамплинов, вторая часть трассы предназначена для катания как начинающих, так и опытных райдеров. Трасса "Новая" протяженностью 330 метров предназначена как для начинающих, так и для опытных лыжников и сноубордистов.
Цены:
- Стоимость 5 подъемов — 200-250 рублей;
- Стоимость часового абонемента — 250-300 рублей;
- Дневной абонемент — 800-1000 рублей.
Горнолыжный комплекс "Гора Веселая"
Фото: горавеселая.рф
Туркомплекс "Гора Веселая" располагается на склоне одноименной горы в окрестностях села Ая. Расстояние от Барнаула — около 280 километров. Зимой к услугам посетителей горнолыжная трасса с бугельным подъемником, каток, горка-ледянка, трасса для надувных баллонов, снегоходы и многое другое.
Цены:
- Разовый подъем — 40-60 рублей;
- Абонемент на день — 500-550 рублей;
- Абонемент на прокат горнолыжного снаряжения, весь день — 500-550 рублей.
Таежная заимка "Лесная сказка"
Фото: zaimka-ls.ru
Заимка "Лесная сказка" расположена в 9 километрах от курорта Белокуриха. Расстояние от Барнаула — около 240 километров. Заимка находится на большой поляне посреди леса в горном ущелье. На территории базы отдыха находятся три озера, а также горнолыжный спуск. Является одним из самых востребованных туркомплексов в Белокурихе.
Цены:
- Абонемент на час — 150 рублей;
- Абонемент на день — 600 рублей;
- Для проживающих на таежной заимке пользование подъемником бесплатное.
Туркомплекс "Бирюзовая Катунь"
Фото: oaokatun.ru
Горнолыжный комплекс находится на территории особой экономической зоны "Бирюзовая Катунь" на 479 км Чуйского тракта, в 270 км от Барнаула. На территории комплекса есть три горнолыжные трассы разного уровня сложности. Общая длина трасс — 3500 метров, есть трасса для сноутьюбинга, учебный склон с детским подъемником, бугельный подъемник протяженностью 900 метров.
Цены:
- Разовый подъем — 50-60 рублей;
- Абонемент на час — 250-300 рублей;
- Абонемент на день на бугельный подъемник — 300 рублей;
- Абонемент на день на подъемник Беби лифт — 200 рублей.
Курортный комплекс "Манжерок"
Фото: vk.com/manzherok04
Круглогодичный курортный комплекс "Манжерок" расположен у озера Манжерокское у подножия горы Малая Синюха. Расстояние от Барнаула — 280 километров.
Цены действуют в период с 30.12.18 по 07.01.19
- Разовый подъем на карусельном подъемнике — 100 рублей;
- Разовый подъем на бугельном подъемнике — 60 рублей;
- Абонемент на день — 1000 рублей;
- Экскурсионный подъем — 450 рублей.
Цены в зимний сезон 2018-2019 годов
- Разовый подъем на карусельном подъемнике — 70-90 рублей;
- Разовый подъем на бугельном подъемнике — 40-50 рублей;
- Абонемент на день — 800-900 рублей;
- Экскурсионный подъем — 350 рублей.
Горнолыжный комплекс "Благодать"
Фото: altaisibtur.ru
Горнолыжный комплекс "Благодать" располагается примерно в 225 километрах от Барнаула. На территории комплекса расположены 5 бугельных подъемников и канатно-кресельная дорога "Церковка". На горнолыжном комплексе действует школа горнолыжного спорта.
Цены на бугельные подъемники:
- Стоимость часового абонемента — 250-300 рублей;
- Дневной абонемент — 1000-1200 рублей;
- Разовый подъем — 70-100 рублей.
Горнолыжный курорт "Артыбаш"
Фото: artybash.ru
Курорт расположен в нескольких километрах от поселка Иогач на горе Кокуя. Расстояние от Барнаула — 420 километров. На курорте работают три подъемника.
Цены:
- Разовый подъем на кресельном подъемнике — 100 рублей;
- Абонемент на день — 800 рублей;
- Разовый подъем на бугельном подъемнике — 50 рублей;
- Абонемент на день — 500 рублей;
Горнолыжный курорт "Шерегеш"
Фото: yabpoehal.ru
Крупнейший горнолыжный комплекс Сибири Шерегеш расположен в Кемеровской области. Расстояние от Барнаула — 462 километра. В Шерегеше присутствуют три зоны катания, объединенные ски-пассом, 18 канатных дорог, более 50 подготовленных трасс. Есть как легкие спуски для любителей спокойного катания, так и трассы повышенной сложности для тех, кто хочет проверить себя и свои возможности. Кроме того, есть обучающие трассы для начинающих и детей.
Цены:
- Разовый подъем на кресельном подъемнике на секторе А варьируется от 90 до 140 рублей;
- Бугельный подъемник на секторе А — 40 рублей;
- Дневной абонемент (сектор А) — 1200 рублей;
- Разовый подъем на гондольном подъемнике на секторе Е — 200 рублей;
- Бугельный подъемник на секторе Е — 50 рублей;
- Дневной абонемент (сектор Е) — 1250 рублей
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