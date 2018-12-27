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Где барнаульцы могут покататься на сноуборде и горных лыжах

, ИА "Амител"
Рассказываем о горнолыжных курортах Алтайского края и не только

Фото: zimbio.com


До Нового года-2019 остаются считанные дни. А за новогодней ночью последуют не менее приятные продолжительные каникулы. Чтобы они запомнились надолго, лучше провести их активно. Одними из популярных зимних забав на Алтае являются горные лыжи и катание на сноуборде. Amic.ru подготовил обзор горнолыжных курортов Сибири, которые привлекают барнаульцев больше всего.

Горнолыжный комплекс "Авальман"

Фото: vk.com/glk_avalman
Горнолыжный комплекс "Авальман" расположен в черте Барнаула. Дорога до него займет около 15 минут от центра города.

Комплекс располагает четырьмя трассами различного уровня сложности протяженностью до 350 метров и перепадом высот до 75 метров. Трассы оснащены бугельными подъемниками и обеспечены искусственным освещением и звуковой аппаратурой.

Трасса "Скоростная" протяженностью 350 метров предназначена для тренировок школы и для подготовленных лыжников и сноубордистов. Трасса "Просека" протяженностью 320 метров разделена на две части, с одной стороны расположен сноупарк, состоящий из джиб-линии и линии трамплинов, вторая часть трассы предназначена для катания как начинающих, так и опытных райдеров. Трасса "Новая" протяженностью 330 метров предназначена как для начинающих, так и для опытных лыжников и сноубордистов.

Цены:

  • Стоимость 5 подъемов — 200-250 рублей;
  • Стоимость часового абонемента — 250-300 рублей;
  • Дневной абонемент — 800-1000 рублей.

Горнолыжный комплекс "Гора Веселая"

Фото: горавеселая.рф

Туркомплекс "Гора Веселая" располагается на склоне одноименной горы в окрестностях села Ая. Расстояние от Барнаула — около 280 километров. Зимой к услугам посетителей горнолыжная трасса с бугельным подъемником, каток, горка-ледянка, трасса для надувных баллонов, снегоходы и многое другое.

Цены:

  • Разовый подъем — 40-60 рублей;
  • Абонемент на день — 500-550 рублей;
  • Абонемент на прокат горнолыжного снаряжения, весь день — 500-550 рублей.

Таежная заимка "Лесная сказка"

Фото: zaimka-ls.ru

Заимка "Лесная сказка" расположена в 9 километрах от курорта Белокуриха. Расстояние от Барнаула — около 240 километров. Заимка находится на большой поляне посреди леса в горном ущелье. На территории базы отдыха находятся три озера, а также горнолыжный спуск. Является одним из самых востребованных туркомплексов в Белокурихе.

Цены:

  • Абонемент на час — 150 рублей;
  • Абонемент на день — 600 рублей;
  • Для проживающих на таежной заимке пользование подъемником бесплатное.

Туркомплекс "Бирюзовая Катунь"

Фото: oaokatun.ru

Горнолыжный комплекс находится на территории особой экономической зоны "Бирюзовая Катунь" на 479 км Чуйского тракта, в 270 км от Барнаула. На территории комплекса есть три горнолыжные трассы разного уровня сложности. Общая длина трасс — 3500 метров, есть трасса для сноутьюбинга, учебный склон с детским подъемником, бугельный подъемник протяженностью 900 метров.

Цены:

  • Разовый подъем — 50-60 рублей;
  • Абонемент на час — 250-300 рублей;
  • Абонемент на день на бугельный подъемник — 300 рублей;
  • Абонемент на день на подъемник Беби лифт — 200 рублей.

Курортный комплекс "Манжерок"

Фото: vk.com/manzherok04

Круглогодичный курортный комплекс "Манжерок" расположен у озера Манжерокское у подножия горы Малая Синюха. Расстояние от Барнаула — 280 километров.

Цены действуют в период с 30.12.18 по 07.01.19

  • Разовый подъем на карусельном подъемнике — 100 рублей;
  • Разовый подъем на бугельном подъемнике — 60 рублей;
  • Абонемент на день — 1000 рублей;
  • Экскурсионный подъем — 450 рублей.

Цены в зимний сезон 2018-2019 годов

  • Разовый подъем на карусельном подъемнике — 70-90 рублей;
  • Разовый подъем на бугельном подъемнике — 40-50 рублей;
  • Абонемент на день — 800-900 рублей;
  • Экскурсионный подъем — 350 рублей.

Горнолыжный комплекс "Благодать"

Фото: altaisibtur.ru

Горнолыжный комплекс "Благодать" располагается примерно в 225 километрах от Барнаула. На территории комплекса расположены 5 бугельных подъемников и канатно-кресельная дорога "Церковка". На горнолыжном комплексе действует школа горнолыжного спорта.

Цены на бугельные подъемники:

  • Стоимость часового абонемента — 250-300 рублей;
  • Дневной абонемент — 1000-1200 рублей;
  • Разовый подъем — 70-100 рублей.

Горнолыжный курорт "Артыбаш"

Фото: artybash.ru

Курорт расположен в нескольких километрах от поселка Иогач на горе Кокуя. Расстояние от Барнаула — 420 километров. На курорте работают три подъемника.

Цены:

  • Разовый подъем на кресельном подъемнике — 100 рублей;
  • Абонемент на день — 800 рублей;
  • Разовый подъем на бугельном подъемнике — 50 рублей;
  • Абонемент на день — 500 рублей;

Горнолыжный курорт "Шерегеш"

Фото: yabpoehal.ru

Крупнейший горнолыжный комплекс Сибири Шерегеш расположен в Кемеровской области. Расстояние от Барнаула — 462 километра. В Шерегеше присутствуют три зоны катания, объединенные ски-пассом, 18 канатных дорог, более 50 подготовленных трасс. Есть как легкие спуски для любителей спокойного катания, так и трассы повышенной сложности для тех, кто хочет проверить себя и свои возможности. Кроме того, есть обучающие трассы для начинающих и детей.

Цены:

  • Разовый подъем на кресельном подъемнике на секторе А варьируется от 90 до 140 рублей;
  • Бугельный подъемник на секторе А — 40 рублей;
  • Дневной абонемент (сектор А) — 1200 рублей;
  • Разовый подъем на гондольном подъемнике на секторе Е — 200 рублей;
  • Бугельный подъемник на секторе Е — 50 рублей;
  • Дневной абонемент (сектор Е) — 1250 рублей
Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

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