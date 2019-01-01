С 1 января 2019 года в России повышается налог на добавленную стоимость, с этого времени НДС будет начисляться по ставке 20%, а не 18%. Рассказываем, на что повлияет повышение НДС.
В первую очередь подорожают товары и услуги, которые облагаются по полной ставке НДС. Больше всего подорожание коснется одежды, бытовой техники. Ожидается рост цен на недвижимость и платные медицинские услуги
Из-а повышения НДС жилищно-коммунальные услуги в 2019 году будут дорожать в два этапа: с 1 января примерно на 1,7% и на 2,4% — с 1 июля.
Повышение НДС вызовет и повышение цен на бензин;
Ожидается и подорожание автомобилей. В частности, по сообщению РБК повышение цен с 1 января анонсировали несколько производителей, в числе которых АвтоВАЗ, Nissan, Mitsubishi и Ford Sollers.
По данным РБК часть компаний начала подстраиваться заранее и повысила цены еще перед Новым годом.По сообщению Федерации независимых профсоюзов России, повышение НДС повлечет увеличение расходов каждого платежеспособного гражданина в среднем на 5 тыс. руб. в год.
Есть, но их немногою товары, которые относятся к социально значимым. Льготная ставка 10% продолжит действовать на продукты, детские товары, книги, обувь, ряд лекарств и медицинских изделий.
Нулевой НДС останется для экспортируемой продукции. Освобождены от НДС такие услуги, как диагностика и лечение, перевозка пассажиров по железной дороге и городским транспортом, уход за детьми в садах и обучение в школах.
Комментарии
Эти мизерные повышения цен на 1,7-2,4% несравнимы с 197%-м повышением ,Наших пенсий,Наших зарплат,и всенародного мрота!