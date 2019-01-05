Фото: altai.eparhia.ru
Главная рождественская служба в Барнауле пройдет в Покровском кафедральном соборе на ул. Никитина, 137. Она состоится в ночь с 6 на 7 января, сообщает Барнаульская епархия.
Совершит богослужение митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий.
6 января в алтайских храмах состоится служба Навечерия Рождества. Утром 7 января состоятся Божественные литургии.
К слову, в ночь с 6 на 7 января с ночной праздничной службы барнаульцы смогут уехать на трамвае и троллейбусе бесплатно. Городской электротранспорт будет ходить по следующим маршрутам:
- в 01:30 от Покровского кафедрального по трамвайным маршрутам №1, 7 до ст. "Докучаево" и ст. "Кордон", и по специальному трамвайному маршруту: "Покровский собор – ул.Анатолия – пр-кт Красноармейский – пл. "Свободы" – ул.Анатолия – ул.Челюскинцев – ул.Антона Петрова – ул.Попова – ст. "Докучаево";
- в 01:45 от Свято-Никольской церкви по троллейбусным маршрутам №1, 6;
- в 01:15 от Александро-Невского собора по трамвайным маршрутам №8, 9.
Расписание праздничных богослужений на Рождество Христово
Покровский кафедральный собор (Никитина, 137)
6 января
- 17:00 — Всенощное бдение.
- 23:00 – Встреча архиерея.
- 23:30 — Божественная литургия архиерейским чином.
Дмитриевский храм (площадь Спартака, 10)
6 января
17:00 — Всенощное бдение.
00:00 — Божественная литургия.
7 января
9:30 — Божественная литургия
12:30 — Рождественский концерт воскресной школы
16:00 — Великая вечерня, утреня.
Александро-Невский Собор (Антона Петрова, 221)
6 января — Навечерие Рождества Христова
6.40 — Ранняя Божественная Литургия
8.40 — Поздняя Божественная Литургия с Вечерней Рождества Христова
17.00 — Рождественское Всенощное бдение. Исповедь.
23.40 — Часы.
7 января — Рождество Христово
00.00 — Ранняя Божественная Литургия. (Желающим причаститься на ночной Божественной Литургии, следует прийти на Всенощное бдение, которое состоится накануне в 17.00).
8.40 — Поздняя Божественная Литургия.
17.00 — Великая Рождественская вечерня.
7 января
8:40 — Божественная литургия. Исповедь
17:00 — Великая вечерня, утреня.
Иоанно-Богословский храм (Шумакова, 25 "а")
6 января
17:00 — Всенощное бдение с Великим повечерием. Исповедь.
00:00 — Ночная Божественная литургия св. Иоанна Златоуста.
7 января
9:00 — Вторая божественная литургия св. Иоанна Златоуста. Исповедь.
17:00 — Вечернее богослужение.
8 января
8:30 — Божественная литургия св. Иоанна Златоуста. Исповедь.
Иверский семинарский храм при Барнаульском епархиальном управлении (Ядринцева, 66)
6 января
17:00 — Всенощное бдение.
00:00 — Ночная Божественная литургия.
9 января
17:00 — Всенощное бдение.
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