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ГУ МЧС России по Алтайскому краю рассказало жителям региона о необходимых правилах пожарной безопасности, которые необходимо соблюдать в период холодов. Очень часто пожары происходят в результате перекала печей, появления в кирпичной кладке трещин, применения для растопки горючих жидкостей, выпадения из топки горящих углей.
Для длительной и безопасной эксплуатации печного отопления следует помнить и выполнять следующие требования:
- печи и другие отопительные приборы должны иметь противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а также предтопочный лист размером 0,5 х 0,7 м на деревянном полу или полу из других горючих материалов;
- не оставлять печи во время топки без наблюдения, ни в коем случае не поручать надзор за ними детям. В сильные морозы печи нередко топят длительное время, в результате чего происходит перекал отдельных их частей. Если эти части соприкасаются с деревянными стенами или мебелью, то пожар неизбежен. Поэтому рекомендуется топить печь 2-3 раза в день по 1-1,5 часа, нежели один раз длительное время;
- вблизи печей и непосредственно на их поверхности нельзя хранить сгораемое имущество или материалы, сушить белье.
Еще одной распространенной причиной пожара является нарушение правил безопасности при использовании обогревателей и других приборов.
Понижение температуры приводит к тому, что в жилых домах, на объектах, в новостройках, учреждениях, в гаражах появляются дополнительные источники тепла: камины, рефлекторы, калориферы, а иногда и самодельные электронагреватели. Опасность такого обогревателя заключается в том, что любой дополнительный источник потребления электроэнергии — это дополнительная нагрузка на электропроводку, а если эта электропроводка старая и самодельный электрообогреватель повышенной мощности, к тому же в электрозащите применяются нестандартные предохранители, то такой обогреватель неминуемо приведет к пожару.
Чтобы не случился пожар в вашем доме, используйте обогреватели только заводского изготовления и обязательно с терморегулятором, не оставляйте его без присмотра, устанавливайте электрообогреватель на безопасном расстоянии от занавесок или мебели. Не позволять детям играть с такими устройствами. Не перегружайте электросети. Отремонтируйте или замените розетки и выключатели. Особо будьте внимательны к удлинителям, проверяйте их на нагрев. Не оставляйте на ночь включенные электрообогреватели, не используйте их для сушки вещей.
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