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8 января, на следующий день после Рождества Христова в православном мире отмечается праздник Собор Пресвятой Богородицы. Рассказываем, ему посвящен этот праздник, как его принято отмечать и какие есть традиции.
История праздника
Праздник Собора Пресвятой Богородицы имеет древнее происхождение, его установление относится к ранним временам Христианской Церкви. Уже в 4 веке Епифаний Кипрский, а также святой Амвросий Медиоланский и блаженный Августин в своих поучениях на праздник Рождества Христова соединяли хвалу родившемуся Богочеловеку с хвалой родившей Его Деве. Официальное указание на празднование Собора Пресвятой Богородицы на следующий день после Рождества Христова можно найти в 79 правиле VI Вселенского Собора, состоявшегося в 680-681 годах.
Суть праздника
В этот день весь православный мир прославляет Деву Марию как матерь Иисуса Христа. Священнослужители и верующие обращаются к Богоматери с торжественными хвалеными песнопениями, благодарственными речами. Однако 8 января посвящен не только памяти Девы Марии, но и некоторым лицам, имевшим прямое отношение к ней при ее жизни. В составе Собора Пресвятой Богородицы, таким образом, чествуют память:
- святого Иосифа Обручника, называемого так, потому что он по благословению первосвященника обручился с Девой Марией, дабы защищать ее чистоту и девство;
- царя Давида, являвшегося предком Иисуса Христа по плоти;
- святого Иакова, сына Иосифа Обручника от первого брака, который вместе с отцом участвовал в сопровождении Богородицы со младенцем Иисусом во время бегства в Египет.
Традиции праздника
На Руси Собор Пресвятой Богородицы для женщин считался важнее, чем Рождество, так как был связан с Божией Матерью. В старину верили, если в этот день будут работать беременная женщина или ее муж, даже если они делают это из крайней необходимости, то их ребенок с физическими недостатками. Женщины в этот день ходили по домам с поздравлениями и песнями, посещали баб-повитух и причащали их ужином.
Существует поверье, что в ночь с 7 на 8 января в храм сходятся все покойники, поэтому в этот день проводили обеды и панихиды по умершим.
Приметы праздника
В праздник Собор Пресвятой Богородицы существует несколько примет.
- Если в этот день будет вьюга и мороз, значит, лето будет холодным.
- Повитухам 8 января полагается дарить материю и полотенца – "на легкую дорогу" принятыми ими детьми. Кроме того, повитухам приносят угощения, что сулит дарителям счастье, а женщинам – легкие роды.
- Маленького ребенка в этот день поднимали выше собственной головы, чтобы он рос высоким, крепким, красивым и здоровым.
- В день 8 января нельзя покупать веревки или изделия из них, поскольку это может привести к тому, что в семье кто-нибудь повесится.
- Нельзя 8 января готовить, и есть кисель – это к покойнику.
- Если за окном снег и мороз – примета к тому, что лето будет ненастным и холодным.
- Если из дома в день 8 января вынести разбитую посуду или другой ненужный хлам – в семью придет несчастье.
- Если после заката 8 января небо окрашивается в красный цвет – жди лютых морозов.
- 8 января гадания на урожай и брак – самые правдивые.
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