С 9 января в России вступили в силу новые тарифы на ОСАГО. Тарифный коридор ОСАГО расширен на 20% вверх и вниз. Разбираемся, как изменится плата за ОСАГО.
В постановлении Центробанка говорится, что для легковых автомобилей физических лиц диапазон ставок базового тарифа составляет 2746-4942 рубля. Ранее ставки находились в диапазоне от 3432 до 4118 рублей. Для мотоциклов, мопедов и легких квадроциклов ценовой коридор тарифа составляет 694-1407 рублей, для такси установлен диапазон от 4110 до 7399 рублей. Для транспортных средств категории С и СЕ с разрешенной максимальной массой до 16 тонн — 2807-5053 рубля, более 16 тонн — от 4227 до 7609 рублей.
Минимальная ставка по коридору базового тарифа для транспортных средств категории D и DE до 16 мест составляет 2246 рублей, максимальная — 4044 рубля. Для ТС с числом пассажирских мест более 16 тарифный коридор составляет 2807-5053 рубля.
Также с сегодняшнего дня уточняется разделение водителей по стажу и возрасту на 58 категорий вместо четырех, которые были раньше. К примеру, для водителей от 16 до 21 года с водительских стажем до двух лет максимальный коэффициент увеличился с 1,8 до 1,87. Аналогично увеличился и коэффициент для полисов "мультидрайв" (неограниченное число допущенных к управлению транспортным средством водителей).
За стаж и возраст с сегодняшнего дня начали действовать скидки. Так, если водителю больше 59 лет и его стаж равняется шести годам, то он сможет оформить полис со скидкой в 7%.
Комментарии
Всегда новости о ОСАГО говорят только о повышении. Всё стало сложнее, 58 возрастных уровней,
Это особо улыбнуло: "Так, если водителю больше 59 лет и его стаж равняется шести годам, то он сможет оформить полис со скидкой в 7%" Т.е. Если ты дед 60-летний, то из возможных 4900 за твой старый москвич, тебе дадут скидку аж в целых 350 рублей, посчитал грубо, но что-то около этого.
КБМ рассчитывают по новому(со старым то пару раз пришлось воевать восстанавливая). Вывод один, хочешь что бы тебя не .....а страховая, всё досконально изучи. Посчитай. Найди все лазейки. Может тогда страховая тебя не обманет. Хотя чего мечтать, всё равно обманет. Может просто меньше обман будет.
Ну и традиционное "Когда же вы нажретесь уже сволочи"
А как насчёт если у меня много автомобилей и на всех сразу я поехать никак не могу?!
"59 лет и его стаж равняется шести годам" - вот таких водителей надо опасаться больше чем новичков!