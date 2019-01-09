Среда, 9 Январь, 16:13

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Нужно ли Барнаулу так много новогодних елок и на какую из них вы точно пойдете?

Нужна ли елка на площади Сахарова?

Спецпроекты

$ 69,47
€ 79,46
282648
Обь
10см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Итоги-2018Новый год - 2019Парламент Алтайского края
Вопрос дня



Как изменились тарифы на ОСАГО в России

, ИА "Амител"
Как изменится диапазон ставок базового тарифа на ОСАГО и повлияет ли на тариф водительский стаж, разбираемся в нашем материале


С 9 января в России вступили в силу новые тарифы на ОСАГО. Тарифный коридор ОСАГО расширен на 20% вверх и вниз. Разбираемся, как изменится плата за ОСАГО.

1
Чему равняется базовый тариф?

В постановлении Центробанка говорится, что для легковых автомобилей физических лиц диапазон ставок базового тарифа составляет 2746-4942 рубля. Ранее ставки находились в диапазоне от 3432 до 4118 рублей. Для мотоциклов, мопедов и легких квадроциклов ценовой коридор тарифа составляет 694-1407 рублей, для такси установлен диапазон от 4110 до 7399 рублей. Для транспортных средств категории С и СЕ с разрешенной максимальной массой до 16 тонн — 2807-5053 рубля, более 16 тонн — от 4227 до 7609 рублей.

Минимальная ставка по коридору базового тарифа для транспортных средств категории D и DE до 16 мест составляет 2246 рублей, максимальная — 4044 рубля. Для ТС с числом пассажирских мест более 16 тарифный коридор составляет 2807-5053 рубля.

2
А как будет влиять на тариф водительский стаж?

Также с сегодняшнего дня уточняется разделение водителей по стажу и возрасту на 58 категорий вместо четырех, которые были раньше. К примеру, для водителей от 16 до 21 года с водительских стажем до двух лет максимальный коэффициент увеличился с 1,8 до 1,87. Аналогично увеличился и коэффициент для полисов "мультидрайв" (неограниченное число допущенных к управлению транспортным средством водителей).

За стаж и возраст с сегодняшнего дня начали действовать скидки. Так, если водителю больше 59 лет и его стаж равняется шести годам, то он сможет оформить полис со скидкой в 7%.

3
Какие еще изменения ждут россиян при оформлении ОСАГО?
С 1 апреля россиян ждут изменения в системе предоставления скидок за безаварийную езду и надбавок за аварии. Коэффициент бонус-малус (КБМ) будет присваиваться водителю раз в год — 1 апреля. Если по состоянию на эту дату у водителя уже будет числиться несколько таких коэффициентов, то ему будет присвоен самый низкий из них. С помощью этих изменений риск ошибок и злоупотреблений при применении КБМ снизится.
4
Зачем нужны эти изменения?
Как отмечает Банк России, "предлагаемые изменения не позволят в полной мере уйти от уравнительного ценообразования в ОСАГО и перейти к индивидуальному тарифу для каждого водителя, поскольку для этого необходимо изменить закон. Но тем не менее они создадут возможности для применения более дифференцированного подхода к установлению тарифов и сделают систему ОСАГО более справедливой".
Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

9.01.2019 15:49
- гость -

Всегда новости о ОСАГО говорят только о повышении. Всё стало сложнее, 58 возрастных уровней,
Это особо улыбнуло: "Так, если водителю больше 59 лет и его стаж равняется шести годам, то он сможет оформить полис со скидкой в 7%" Т.е. Если ты дед 60-летний, то из возможных 4900 за твой старый москвич, тебе дадут скидку аж в целых 350 рублей, посчитал грубо, но что-то около этого.
КБМ рассчитывают по новому(со старым то пару раз пришлось воевать восстанавливая). Вывод один, хочешь что бы тебя не .....а страховая, всё досконально изучи. Посчитай. Найди все лазейки. Может тогда страховая тебя не обманет. Хотя чего мечтать, всё равно обманет. Может просто меньше обман будет.
Ну и традиционное "Когда же вы нажретесь уже сволочи"

0  0
9.01.2019 16:08
месный

А как насчёт если у меня много автомобилей и на всех сразу я поехать никак не могу?!

0  0
9.01.2019 16:13
- гость -

"59 лет и его стаж равняется шести годам" - вот таких водителей надо опасаться больше чем новичков!

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< январь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
16:03
Жительница Ямала родила ребенка, находясь в коме после отравления рыбой 0
15:51
Киргизский милиционер одним из первых нарушил запрет на плевки в обществе 1
15:35
Всем спасибо: глава Барнаула оценил, как город пережил новогодние праздники 0
15:24
Как изменились тарифы на ОСАГО в России 3
15:12
Барнаульца с криминальным прошлым судят за смертельное избиение у пивбара 0
15:04
Российскому хоккеисту пообещали пожизненный запас водки за контракт с НХЛ 1
14:48
Машинист-инструктор на Алтае идет под суд за массовый сбор взяток 0
14:33
Когда россиян ждут новые длинные праздники в 2019 году 1
14:23
Бывший первый зам главного спасателя Алтая стал начальником ГУ МЧС в Томске 0
14:11
Новогоднее настроение: когда в Барнауле разберут главный снежный городок 0
14:03
Минобороны рассказало о новом "Ратнике" и очках с системой "свой — чужой" 2
13:49
Золото и глубокие вырезы: невероятные наряды премии "Золотой глобус" — 2019 1
13:34
Топилин поведал о грядущем повышении зарплат, но сроки и размеры не назвал 2
13:22
Дима Билан предложил ввести цензуру на музыку, чтобы не свалиться в "треш" 4
13:13
Ешь, молись, люби: как провели новогодние каникулы алтайские депутаты 0
13:01
Страшный взрыв и заявление патриарха: что произошло за новогодние выходные 1
12:51
Ребенок погиб в Алтайском крае от отравления газом из баллона 2
12:42
Мошенник под личиной работника банка украл у жительницы Барнаула 60 тысяч 1
12:27
17-летняя студентка замерзла насмерть рядом с кафе в Бурятии 8
12:18
Человек в костюме медведя помог грейдеру убрать снег в центре Новосибирска 0
12:03
Жена тульского экс-губернатора продает квартиру с прислугой за 2 млрд руб. 18
11:48
Пешехода сбили на "зебре" в центре Рубцовска 0
11:33
Трагические даты во времена Путина заклеили в парке "Россия — моя история" 7
11:25
Резкое похолодание ударит по Алтаю в самую короткую рабочую неделю года 0
11:21
ООО "Энергия маркет" раскрывает информацию за декабрь 2018 года 0
11:14
Как и куда барнаульцам культурно избавиться от новогодней елки 0
11:02
Водитель погиб, пассажирка пострадала: подробности массового ДТП в Барнауле 4
10:54
Раздача бесплатных конфет привела к массовой давке в Курске 14
10:37
Житель Алтая доверился девушке из соцсети и перечислил ей 70 тысяч рублей 8
10:24
Грузовая "Газель" протаранила легковушку в Барнауле 1
10:18
Сестре пенсионерки, погибшей в Магнитогорске, отказали в выдаче матпомощи 26
10:03
Сенат США заблокировал закон об антироссийских санкциях 0
09:49
Житель Горного Алтая проломил стену магазина и украл 27 бутылок пива 0
09:34
Женщин из России и Украины освободили из сексуального рабства в Испании 2
09:21
Пожар на подворье в Новоалтайске тушили 14 человек 0
09:12
Директор Эрмитажа не смог догнать Путина 0
09:02
Депутата и адвоката поймали за браконьерство в заповеднике "Земля леопарда" 3
08:56
Лаос передал России тридцать советских танков Т-34 4
08:44
Новые тарифы ОСАГО вступили в силу в России 2
08:30
Альфа-Банк запустил инновационную систему удаленной идентификации клиентов 0
08:28
Япония предложит России отказаться от компенсаций бывшим жителям Курил 15
08:06
Продать, выкинуть или передарить: что делать с ненужными подарками 2
07:50
Грешник всея США: интересные факты о досрочно ушедшем президенте Никсоне 0
07:34
Что делать в первый рабочий день, чтобы быстро привыкнуть к работе 5
07:19
Никакой напряженности: Томенко об отношениях с экс-губернатором Карлиным 7
07:03
Огромную квартиру с 5-метровыми потолками продают в Барнауле за 13 млн руб. 9
06:48
Губернатор Томенко скоро получит алтайскую прописку 3
06:32
Забавные фотографии животных, пойманных в "удачный" момент 2
06:17
Самая короткая рабочая неделя 2019 года на Алтае начнется с потепления 1
06:01
Рука не дрогнет: интервью с Виктором Томенко о его работе в Алтайском крае 12

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.