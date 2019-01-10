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Те, кто со всей серьезностью относятся к религиозным событиям, важно знать не только церковные праздники, но и даты начала и окончания поста. В Русской Православной Церкви существует четыре многодневных поста. Но помимо этого существуют однодневные посты. Рассказываем, на какие числа 2019 года они выпадают и каких правил следует придерживаться в это время.
Великий пост всегда начинается в понедельник — это правило остается неизменным, независимо от года. Заканчивается пост на Пасху. С особой строгостью пост соблюдается в первую и страстную седьмицы. На протяжении всего поста не разрешается есть мясо и его субпродукты, животный жир, молочные продукты, яйца. В чистый понедельник принято полное воздержание от пищи. В остальное время: понедельник, среда, пятница – сухоядение (вода, хлеб, фрукты, овощи, компоты); вторник, четверг – горячая пища без масла; суббота, воскресенье – пища с растительным маслом. Рыба разрешается в Благовещение Пресвятой Богородицы (7 апреля) и в Вербное воскресенье (в 2019 году 21 апреля). В Лазареву субботу (в 2019 году 20 апреля) разрешается рыбная икра. В страстную пятницу (в 2019 году 26 апреля) нельзя вкушать пищу до выноса плащаницы.
Петров пост в 2019 году начнется 24 июня и продлится по 11 июля включительно. Его еще называют Апостольским постом. Он установлен в честь святых апостолов Петра и Павла, которые постились, готовя себя для проповеди Евангелия. Он не является таким строгим, как Великий пост, согласно церковному уставу постящиеся отказываются от мясной и молочной пищи, а по средам и пятницам — от рыбы.
Самое строгое ограничение по еде в Петров пост действует в среду и пятницу, когда постящиеся употребляют в пищу только воду, хлеб, фрукты, овощи, компоты. В понедельник можно горячую пищу без масла. В остальные дни – рыба, грибы, крупы с растительным маслом.
Успенский пост длится две недели. Начинается он 14 августа и заканчивается 27 августа. Этот пост Этот пост учрежден в честь Пресвятой Богородицы, которая вела аскетичный образ жизни, а перед своим успением непрестанно много молилась и постилась.
В понедельник, среду и пятницу во время поста рекомендовано сухоядение. Вторник, четверг – горячая пища без масла. В субботу и воскресенье разрешается пища с растительным маслом. В день Преображения Господня (19 августа) разрешается рыба. Рыбный день в Успенье, если он придется на среду или пятницу.
Рождественский пост длится с 28 ноября по 6 января. Его еще называют Филиппов пост, так как он канун поста приходится на день памяти святого апостола Филиппа. Он служит 40-дневным приготовлением к празднованию Рождества Христова.
Устав о пище близок с уставом Петрова поста. Основу постного стола в этот период составляет каша (гречневая, пшенная, овсяная и другие). Согласно церковному уставу, во все дни поста исключаются мясные, молочные продукты и яйца. От начала поста и до 19 декабря по субботам и воскресеньям разрешается есть рыбу и вино. В предпраздненство нельзя есть рыбу во все дни, в субботу и воскресенье – пища с маслом. В сочельник нельзя употреблять пищу до появления первой звезды, после чего принято вкушать сочиво – вареные в меду зерна пшеницы или отварной рис с изюмом.
Однодневные посты не считаются строгими, если они не выпадают на среду и пятница. В однодневные посты запрещается есть рыбу, но можно употреблять еду с постным маслом.
А в среду и пятницу запрещено есть мясную, молочную пищу, и яйца. Некоторые наиболее благочестивые христиане не позволяют себе потреблять, в том числе рыбу и постное масло. А в большие праздники – такие, как Покров, – разрешено есть рыбу.
Однодневные посты в 2019 году:
- Среда и пятница — в течение всего года, за исключением сплошных седьмиц и Святок;
- Крещенский сочельник — 18 января;
- Усекнование главы Иоанна Предтечи — 11 сентября;
- Воздвижение Животворящего Креста Господня — 27 сентября.
Сплошная седьмица — это название недели, на которой не соблюдается обычный для христиан пост в среду и пятницу.
Сплошные седьмицы в 2019 году:
- Святки — с с 18 февраля по 24 февраля;
- Мытаря и фарисея — с 29 января по 4 февраля;
- Сырная (Масленица) — с 4 марта по 10 марта;
- Пасхальная (Светлая) — с 29 апреля по 5 мая;
- Троицкая — с 17 июня по 23 июня.
Комментарии
Нам не православным, которые не курят опиум для народа, это надо?