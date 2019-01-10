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Календарь православных постов в 2019 году

, ИА "Амител"
В православном мире существует четыре многодневных поста, но помимо этого есть и однодневные посты

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru


Те, кто со всей серьезностью относятся к религиозным событиям, важно знать не только церковные праздники, но и даты начала и окончания поста. В Русской Православной Церкви существует четыре многодневных поста. Но помимо этого существуют однодневные посты. Рассказываем, на какие числа 2019 года они выпадают и каких правил следует придерживаться в это время.

1
Великий пост
В 2019 году Великий пост начнется 11 марта и завершается 27 апреля. В православном мире он считается самым строгим и продолжительным, так как длится Великий пост 48 дней. Его цель — подготовить христианина к празднованию Пасхи. Истоки Великого поста уходят в Библию, где говорится о сорокадневном походе Иисуса в пустыню. За эти дни он ничего не ел и подвергался искушениям дьявола. Вот и первые 40 дней поста символизируют путешествие Иисуса по пустыне, а последняя или Страстная неделя — его последние семь дней жизни.

Великий пост всегда начинается в понедельник — это правило остается неизменным, независимо от года. Заканчивается пост на Пасху. С особой строгостью пост соблюдается в первую и страстную седьмицы. На протяжении всего поста не разрешается есть мясо и его субпродукты, животный жир, молочные продукты, яйца. В чистый понедельник принято полное воздержание от пищи. В остальное время: понедельник, среда, пятница – сухоядение (вода, хлеб, фрукты, овощи, компоты); вторник, четверг – горячая пища без масла; суббота, воскресенье – пища с растительным маслом. Рыба разрешается в Благовещение Пресвятой Богородицы (7 апреля) и в Вербное воскресенье (в 2019 году 21 апреля). В Лазареву субботу (в 2019 году 20 апреля) разрешается рыбная икра. В страстную пятницу (в 2019 году 26 апреля) нельзя вкушать пищу до выноса плащаницы.
2
Петров пост

Петров пост в 2019 году начнется 24 июня и продлится по 11 июля включительно. Его еще называют Апостольским постом. Он установлен в честь святых апостолов Петра и Павла, которые постились, готовя себя для проповеди Евангелия. Он не является таким строгим, как Великий пост, согласно церковному уставу постящиеся отказываются от мясной и молочной пищи, а по средам и пятницам — от рыбы.

Самое строгое ограничение по еде в Петров пост действует в среду и пятницу, когда постящиеся употребляют в пищу только воду, хлеб, фрукты, овощи, компоты. В понедельник можно горячую пищу без масла. В остальные дни – рыба, грибы, крупы с растительным маслом.

3
Успенский пост

Успенский пост длится две недели. Начинается он 14 августа и заканчивается 27 августа. Этот пост Этот пост учрежден в честь Пресвятой Богородицы, которая вела аскетичный образ жизни, а перед своим успением непрестанно много молилась и постилась.

В понедельник, среду и пятницу во время поста рекомендовано сухоядение. Вторник, четверг – горячая пища без масла. В субботу и воскресенье разрешается пища с растительным маслом. В день Преображения Господня (19 августа) разрешается рыба. Рыбный день в Успенье, если он придется на среду или пятницу.

4
Рождественский пост

Рождественский пост длится с 28 ноября по 6 января. Его еще называют Филиппов пост, так как он канун поста приходится на день памяти святого апостола Филиппа. Он служит 40-дневным приготовлением к празднованию Рождества Христова.

Устав о пище близок с уставом Петрова поста. Основу постного стола в этот период составляет каша (гречневая, пшенная, овсяная и другие). Согласно церковному уставу, во все дни поста исключаются мясные, молочные продукты и яйца. От начала поста и до 19 декабря по субботам и воскресеньям разрешается есть рыбу и вино. В предпраздненство нельзя есть рыбу во все дни, в субботу и воскресенье – пища с маслом. В сочельник нельзя употреблять пищу до появления первой звезды, после чего принято вкушать сочиво – вареные в меду зерна пшеницы или отварной рис с изюмом.

5
Однодневные посты

Однодневные посты не считаются строгими, если они не выпадают на среду и пятница. В однодневные посты запрещается есть рыбу, но можно употреблять еду с постным маслом.

А в среду и пятницу запрещено есть мясную, молочную пищу, и яйца. Некоторые наиболее благочестивые христиане не позволяют себе потреблять, в том числе рыбу и постное масло. А в большие праздники – такие, как Покров, – разрешено есть рыбу.

Однодневные посты в 2019 году:

  • Среда и пятница — в течение всего года, за исключением сплошных седьмиц и Святок;
  • Крещенский сочельник — 18 января;
  • Усекнование главы Иоанна Предтечи — 11 сентября;
  • Воздвижение Животворящего Креста Господня — 27 сентября.
6
Сплошные седьмицы

Сплошная седьмица — это название недели, на которой не соблюдается обычный для христиан пост в среду и пятницу.

Сплошные седьмицы в 2019 году:

  • Святки — с с 18 февраля по 24 февраля;
  • Мытаря и фарисея — с 29 января по 4 февраля;
  • Сырная (Масленица) — с 4 марта по 10 марта;
  • Пасхальная (Светлая) — с 29 апреля по 5 мая;
  • Троицкая — с 17 июня по 23 июня.
Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

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Комментарии

10.01.2019 13:00
Борис

Нам не православным, которые не курят опиум для народа, это надо?

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