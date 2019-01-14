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На восьмой день после Рождества Христова,14 января, христиане празднуют еще одно событие, связанное с жизнью Иисуса Христа – Обрезание Господне. Рассказываем, что это за день.
Почему важен праздник Обрезание Господне?
Христиане с 4 века празднуют событие, о котором сказано в Евангенлии от Луки – день Обрезания Господня. Его совершили на восьмой день после рождения Иисуса Христа. Обрезание для древних иудеев определяло принадлежность к Богоизбранному народу, поэтому это событие почитается и до сегодняшнего дня. Праздник Обрезания Господня считается великим праздником Православной Церкви.
Также этот праздник важен для христиан еще и потому, что Христос, приняв обрезание, как обычный человек, явил пример того, что следует неукоснительно соблюдать Божественные установления.
Обрезание Господне: традиции праздника
Одной из самых важных традиций этого дня являлась помощь окружающим людям. В этот день на Руси по отношению к нуждающимся всегда делалось добро. Добрыми делами люди становились ближе к Богу в ответ на то, что Иисус был обрезан ка обычный смертный.
Кроме того, еще в 4 веке, люди воспринимали этот день как возможность исправить ошибки прошлого и смыть свои грехи.
Народные приметы 14 января
Обрезание Господне отмечают в один день с днем памяти Святого Василия Великого и со Старым Новым годом. Поэтому все приметы так или иначе связаны с этими праздниками.
В этот день судили о погоде в наступившем году:
- солнечное утро обещает урожайный год на фрукты и ягоды;
- деревья стоят в инее – жди хорошего урожая зерновых;
- теплый день предвещает, что уродит богатый урожай ржи;
- гололед − уродят плоды и овощи;
- снег идет – весь год будет удачным.
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