Христиане с 4 века празднуют событие, о котором сказано в Евангенлии от Луки – день Обрезания Господня. Его совершили на восьмой день после рождения Иисуса Христа. Обрезание для древних иудеев определяло принадлежность к Богоизбранному народу, поэтому это событие почитается и до сегодняшнего дня. Праздник Обрезания Господня считается великим праздником Православной Церкви.

Также этот праздник важен для христиан еще и потому, что Христос, приняв обрезание, как обычный человек, явил пример того, что следует неукоснительно соблюдать Божественные установления.