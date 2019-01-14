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14 января – Васильев день по славянскому календарю. По-другому этот праздник называют "Василий Свинятник " или "Свиной праздник". Рассказываем, почему его так звали и что можно и нельзя делать в этот день.
Кто такой Василий Великий и почему в честь него ?
Васильев день, который выпадает 14 января, отмечается в честь Василия Великого, известного также как Василий Кесарийский. Он прославился как человек, чьи проповеди аскетизма и веры не расходились с делами, как пламенный проповедник христианских идей и борец с ересью, отрицавшей Божественную сущность Христа.
Почему 14 января называют Свиным праздником?
Какие народные традиции есть в Васильев день?
Согласно традиции, в этот день в доме обязательно полагалось иметь денежный запас; в долг же не давали — чтобы не "отдать" свой достаток.
Также дети рассыпали на пол зерна, а старшая женщина в доме собирала их и хранила до посева. Люди верили, что это способствовало урожайности.
Так как Василий является покровителем свиней, то 14 января молились за то, чтобы домашние животные не болели. Старались провести этот день как можно веселее. На столе в праздник обязательно должна быть свиная голова.
Незамужние девушки в Васильев день обязательно устраивали различные гадания, которые помогали определить имя суженного или же могли предсказать день будущей свадьбы.
В некоторых домах накануне Старого Нового года хозяева устанавливают сноп из колосьев урожая прошлого года – дидух. После праздника сноп сжигают. Существует поверье, что такой ритуал очищает дом от злых духов и бед.
Во многих домах в этот день пекли печенье, напоминающее коров, свиней, овец и домашнюю птицу. При этом все соседи могли прийти в дом и угоститься этим блюдом, заплатив хозяевам немного денег, которые назавтра сдавались в приходскую церковь.
- Если на Старый Новый год идет снег или стоит туман, то год будет урожайным.
- В канун Старого Нового года необходимо попросить прощения за обиды у всех близких и знакомых и простить собственные.
- Если утром на Старый Новый год в дом первым войдет мужчина, то это считается хорошей приметой, а если женщина, то быть несчастью.
- Если на праздник в доме будут крупные денежные купюры, то наступивший год пройдет в богатстве.
- От ясного звездного неба ожидают хорошего урожая гороха, но замечают, если звезды к утру померкнут, то горох дозреть не успеет.
- Ежели луна идет на убыль — весной воды большой не будет, если на прибыль, то весной будет много воды.
- Выпавший на Новый год снег, сильный мороз или туман предвещают хороший урожай.
- Полная прорубь воды и туман на Новый год предвещают большой разлив.
- Если в этот день дует ветер, это сулит хороший урожай орехов.
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