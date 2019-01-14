Согласно традиции, в этот день в доме обязательно полагалось иметь денежный запас; в долг же не давали — чтобы не "отдать" свой достаток.

Также дети рассыпали на пол зерна, а старшая женщина в доме собирала их и хранила до посева. Люди верили, что это способствовало урожайности.

Так как Василий является покровителем свиней, то 14 января молились за то, чтобы домашние животные не болели. Старались провести этот день как можно веселее. На столе в праздник обязательно должна быть свиная голова.

Незамужние девушки в Васильев день обязательно устраивали различные гадания, которые помогали определить имя суженного или же могли предсказать день будущей свадьбы.

В некоторых домах накануне Старого Нового года хозяева устанавливают сноп из колосьев урожая прошлого года – дидух. После праздника сноп сжигают. Существует поверье, что такой ритуал очищает дом от злых духов и бед.

Во многих домах в этот день пекли печенье, напоминающее коров, свиней, овец и домашнюю птицу. При этом все соседи могли прийти в дом и угоститься этим блюдом, заплатив хозяевам немного денег, которые назавтра сдавались в приходскую церковь.