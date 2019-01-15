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Госавтоинспекция предложила поправки в проект экзамена на получение водительских прав. Теперь желающие получить права будут сдавать единый экзамен по вождению, а разделение на "город" и "автодром" остались в прошлом. Соответствующее постановление опубликовано на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Рассказываем, какие еще изменения коснутся стажеров.
В ГИБДД планируют не допускать к экзамену тех, кто проходил самостоятельную подготовку. К экзамену будут допускаться лица, которые прошли профобучение по программам переподготовки или повышения квалификации. Прием экзаменов для жителей России будет проходить в экзаменационных отделениях ГИБДД по месту обращения заявителя. Там же будет осуществляться выдача и замена водительских удостоверений.
Несовершеннолетних будут допускать к экзамену только с письменного разрешения родителей. Заявление о допуске к экзаменам и выдаче водительского удостоверения может быть подано в электронном виде.
Первый этап практического экзамена станет отдельным. Таким образом, для получения права на управление необходимо сдать три экзамена: один теоретический и два практических. В пояснительной записке к проекту подчеркивается, что это разделение позволит в дальнейшем установить госпошлину отдельно за каждый экзамен. А это, в свою очередь, простимулирует стажеров более качественно готовиться к экзаменам.
Как сообщает "Газета.ru", тестирование кандидата по-прежнему будет начинаться с проверки первоначальных навыков вождения. Эта часть экзамена будет проходить на закрытых площадках и автодромах. Также для этой части экзамена подойдут территории с твердым покрытием и ограниченные для движения пешеходов, участки дорог с малоинтенсивным движением и тупики — все они должны быть расположены "за пределами жилой застройки". Далее экзаменуемый должен показать свои навыки в городе. В частности, кандидат должен показать умение совершать левый и правый повороты, проезд нерегулируемого перекрестка, пешеходной "зебры", обгона других автомобилей и параллельной парковки. Важным изменением станет то, что преподаватель автошколы не сможет находиться в автомобиле с экзаменуемым.
Кроме того, в ГИБДД планируют отказаться от проезда на экзамене по заранее известным стажеру маршрутам.
Лица, которые не сдали один из экзаменов с третьего и более раза, допускаются к следующему экзамену только через 30 дней. Срок действия положительной оценки, полученной на теоретическом экзамене, увеличен с 3 до 6 месяцев.
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