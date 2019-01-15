Вторник, 15 Январь, 13:42

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Почувствовали ли вы повышение цен с Нового года и насколько это существенно для бюджета вашей семьи?

Спецпроекты

$ 67,19
€ 77,07
257309
Обь
9см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Крещение-2019Итоги-2018Мусорная реформа
Вопрос дня



Как в России изменится экзамен на получение водительских прав

, ИА "Амител"
Изменения коснутся как самого экзамена, так и требований к экзаменатору

Фото: old.34355.ru


Госавтоинспекция предложила поправки в проект экзамена на получение водительских прав. Теперь желающие получить права будут сдавать единый экзамен по вождению, а разделение на "город" и "автодром" остались в прошлом. Соответствующее постановление опубликовано на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Рассказываем, какие еще изменения коснутся стажеров.

1
Кого будут допускать к сдаче экзамена на права?

В ГИБДД планируют не допускать к экзамену тех, кто проходил самостоятельную подготовку. К экзамену будут допускаться лица, которые прошли профобучение по программам переподготовки или повышения квалификации. Прием экзаменов для жителей России будет проходить в экзаменационных отделениях ГИБДД по месту обращения заявителя. Там же будет осуществляться выдача и замена водительских удостоверений.

Несовершеннолетних будут допускать к экзамену только с письменного разрешения родителей. Заявление о допуске к экзаменам и выдаче водительского удостоверения может быть подано в электронном виде.

2
Как изменятся требования, предъявляемые к экзаменаторам?
Минимальный возраст экзаменатора повысится с 23 до 25 лет. Кроме того, экзаменатором может быть только человек с высшим образованием (в настоящее время допускается наличие среднего образования). Также он должен иметь права той категории, по которой проводится экзамен.
3
Как изменится сама сдача экзамена на права?

Первый этап практического экзамена станет отдельным. Таким образом, для получения права на управление необходимо сдать три экзамена: один теоретический и два практических. В пояснительной записке к проекту подчеркивается, что это разделение позволит в дальнейшем установить госпошлину отдельно за каждый экзамен. А это, в свою очередь, простимулирует стажеров более качественно готовиться к экзаменам.

Как сообщает "Газета.ru", тестирование кандидата по-прежнему будет начинаться с проверки первоначальных навыков вождения. Эта часть экзамена будет проходить на закрытых площадках и автодромах. Также для этой части экзамена подойдут территории с твердым покрытием и ограниченные для движения пешеходов, участки дорог с малоинтенсивным движением и тупики — все они должны быть расположены "за пределами жилой застройки". Далее экзаменуемый должен показать свои навыки в городе. В частности, кандидат должен показать умение совершать левый и правый повороты, проезд нерегулируемого перекрестка, пешеходной "зебры", обгона других автомобилей и параллельной парковки. Важным изменением станет то, что преподаватель автошколы не сможет находиться в автомобиле с экзаменуемым.

Кроме того, в ГИБДД планируют отказаться от проезда на экзамене по заранее известным стажеру маршрутам.

Лица, которые не сдали один из экзаменов с третьего и более раза, допускаются к следующему экзамену только через 30 дней. Срок действия положительной оценки, полученной на теоретическом экзамене, увеличен с 3 до 6 месяцев.

4
Изменится ли внешний вид водительского удостоверения?
Да. Надпись "водительское удостоверение" продублируют на английском и французском языках. Кроме того, в удостоверение будет инкрустирован микрочип, оснащенный дополнительными степенями защиты. Верхний и нижний слои пластиковой карточки будут реагировать на лазерные лучи, сообщает "Газета.ru".
5
Когда эти изменения вступят в силу?
Пока непонятно. Общественные слушания по проекту завершатся сегодня, 15 января 2019 года. После этого проект должен пройти независимую антикоррупционную экспертизу, затем проект будет дорабатываться.
6
Зачем нужны эти изменения?
Предлагаемые изменения позволят усовершенствовать систему сдачи экзаменов и привести порядок допуска к управлению транспортными средствами в соответствие с современными требованиями международных норм и стандартов, что окажет положительное влияние на состояние аварийности в целом.
Материалы по теме

 

Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< январь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
13:40
Алтайская "Единая Россия" готовится к обновлению руководства 0
13:31
Парализованную пенсионерку изнасиловали в Горном Алтае 0
13:21
Коммунальная авария в Барнауле: воду вернули жильцам частных домов 0
13:14
Силуанов: россияне ощутят первые результаты экономических реформ в 2019 году 5
13:04
Барнаульская пенсионерка отсудила 13 тысяч рублей за "потоп" в квартире 1
12:51
Как в России изменится экзамен на получение водительских прав 0
12:46
Трагедия или фарс: опрос, как отразилось на "кошельках" граждан повышение цен 5
12:40
Ученые рассказали об опасности короткого или неглубокого сна 0
12:32
В метро без штанов: полуобнаженный флешмоб прошел по всему миру 6
12:23
30 тысяч учителей с зарплатой $75000 в год бастуют в США 5
12:13
В США из-за ДТП на дорогу вылилось 13 тысяч литров шоколада 0
12:06
На Украине предлагают штурмовать Донбасс и выселять сторонников России 2
12:02
Покорить Вселенную ради Земли: Политех займется космическим пространством 3
11:50
Силуанов назвал неожиданной реакцию россиян на пенсионную реформу 15
11:41
156 следователей и 20 тысяч дел: Следком на Алтае отмечает восьмилетие 0
11:32
Автобусы продолжают "биться" в Барнауле: новое ДТП с общественным транспортом 0
11:22
СМИ: аварийную многоэтажку с "Марией-Ра" экстренно расселяют в Новокузнецке 4
11:14
За две недели 2019 года на пожарах в Алтайском крае погибли 17 человек 0
11:04
Число жертв взрыва газа в доме в Шахтах увеличилось до двух 0
10:51
Раскрепощенный танец гимнастки взволновал пользователей Сети 13
10:48
Алтайские депутаты проверят резкий рост платы за вывоз мусора в Славгороде 4
10:32
Власти констатировали износ 70% теплосетей в Алтайском крае 10
10:23
Обвиняемый в убийстве мэра Гданьска не признает свою вину 1
10:18
Снежный городок на Мало-Тобольской барнаульцам понравился больше: опрос 5
10:12
Четыре человека пострадали в массовом "пьяном" ДТП в Барнауле 2
10:04
"Аэрофлот" лишил блогера привилегий за оскорбления перевозчика в сети 1
09:49
Привет владельцу маршрута: барнаульцы возмущены задержкой автобусов 27
09:34
Власти Бийска ответили на требование перевозчиков повысить цену проезда 4
09:23
Глава NASA согласился посетить РФ по приглашению Рогозина 0
09:11
Следствие: подросток на Алтае забил насмерть отчима бейсбольной битой 4
09:03
"Аэрофлот" принял меры для снижения ажиотажа по льготным билетам в ДФО 2
08:56
Тимошенко: у Порошенко нет шансов победить на выборах 13
08:41
Восьмибалльные пробки ждут барнаульцев утром 15 января 0
08:28
Коммунальная авария в Барнауле: 28 зданий без воды из-за порыва водопровода 8
08:23
"Прийти повздыхать?" Чиновник рассказал, почему он не был на месте ЧП в Барнауле 37
08:15
Дело "под ключ": готовый бизнес стали активнее продавать в Барнауле 3
08:02
Грамотность — залог успеха: Алтайский фонд МСП приглашает на бесплатное обучение 0
07:50
Мусор, цены и кадровые перемены: чем займутся алтайские партии в 2019 году 0
07:34
"Мужик борется за семью": история отца-одиночки с Алтая за гранью бедности 10
07:19
Треть районов Алтайского края могут "уйти под воду" весной 2019 года 4
07:03
Двухуровневую квартиру с камином и панорамой на Обь продают в Барнауле за 12 млн 2
07:00
Новосёлами быть выгодно: скидки и подарки в ТВК "Республика" 0
06:48
Там, где не мусорят: в Алтайском крае появилась карта мусорных контейнеров 2
06:32
Эталоны женской красоты царской России 1
06:17
Потепление до -2 градусов придет в Алтайский край 15 января 0
06:01
"Без поспешных решений": учителям на Алтае зарплату поднимут в течение года 19
05:04
Lada Vesta стала популярнейшим автомобилем в России в прошлом году 0
04:02
Бывшего министра обороны Украины обвинили в "госизмене в интересах РФ" 0
03:05
Путин подписал указ о создании единого мусорного оператора 4
02:03
Против Дудя и Ивлеевой подали иск на 50 млн рублей 0
01:21
Кайли Дженнер "отомстила" яйцу, обогнавшему ее по просмотрам в Instagram 2
00:18
Парижская опера не будет работать с Полуниным из-за слов о полных людях 2

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.