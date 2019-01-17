Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
18 января православные верующие отмечают Крещенский сочельник, который предшествует празднику Крещение Господне. По-другому его называют "Голодная кутья", "Голодный вечер". В этот день верующие люди постятся. Рассказываем, что можно есть в этот день и каких традиций следует придерживаться.
Что можно есть в Крещенский сочельник?
Крещенский Сочельник является днем строгого поста. С утра и до окончания вечернего богослужения в храмах и появления в небе первой звезды постящиеся не употребляют пищу, им разрешается только пить воду.
Вечером за праздничным ужином принято кушать сочиво, которое состоит из отваренных зерен пшеницы, меда и нарезанных сухофруктов. Также за ужином принято было есть постную кашу, овощные блины и медовые оладьи. К слову, именно от традиции варить это блюдо и пошло название Крещенского сочельника.
Что нужно делать в Крещенский сочельник?
- В этот день умывались снегом, потому что считали, что он поможет избавиться от тяжелых недугов.
- Также принято убирать в доме, поскольку дом должен быть чист до 19 января — Крещения.
- 18 января — это последний день в году, когда можно колядовать и щедровать.
Что нельзя делать в Крещенский сочельник?
- На стол нельзя ставить четное количество блюд.
- Не рекомендуется устраивать шумные вечеринки и гуляния в этот день.
- Помимо соблюдения поста в этот день также не рекомендуют употреблять спиртные напитки и вообще переедать.
- Нельзя скандалить и ссориться.
Традиции в Крещенский сочельник.
Считалось, что под Крещение снег приобретает особые свойства, поэтому его старались собирать и использовать в разных целях. Также люди верили, что снег, собранный 18 января, может исцелять недуги, а если помыться в бане водой из собранного снега, то можно оставаться красивым долгие годы. С давних времен и по сей день существует традиция ходить в полночь на Крещение за водой на реку. Дома ее сохраняли, так как верили, что она имеет такие же чудесные свойства, что и крещенский снег.
Народные приметы в Крещенский сочельник.
Существует множество примет на погоду и будущий урожай.
- Звездное небо предвещало, что уродится хлеб, снегопад — что вызреет гречка, а метель — что будут хорошо роиться пчелы.
- Метель в этот день означала и метель на Масленицу.
- Сильные ветры с юга предвещали грозовое лето.
- Также говорили: "Звезды ярки породят белые ярки" — что означало, что овцы принесут большой приплод.
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