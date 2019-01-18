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После новогодних каникул в Барнауле подорожало школьное питание. О повышении цен объявил комбинат школьного питания "Глобус". В Бийске также объявили о подорожании школьных обедов, но уже спустя пару дней вернули "доновогодние" цены. В Министерстве образования и науки Алтайского края ИА "Амител" рассказали, каким образом формируется стоимость школьного питания, что влияет на цены и из чего должен состоять школьный обед.
В Алтайском крае комплексные обеды для школьников готовят либо в школьных столовых полного цикла приготовления блюд, либо в учебные заведения обеды доставляет оператор школьного питания. Выбор такого оператора происходит на конкурсной или договорной основе.
Интересно, что в городах края питание школьников осуществляется преимущественно операторами питания: 25 организаций-операторов школьного питания обслуживают в крае 182 школы, а это около 52% обучающихся.В Барнауле практически во всех школах обеды для учеников изготавливают и доставляют комбинаты школьного питания. А современнейшее оборудование школьных столовых, которым несколько лет назад очень гордились, используется для разогрева доставляемых обедов.
Если питание для детей готовят в школьных столовых, то его стоимость формирует сама школа исходя из 10-дневного меню и сложившихся цен на продукты питания. В селах цена на обеды может быть меньше, поскольку часть овощей выращивают на пришкольных участках.
Затем размер оплаты за питание школьников ежегодно перед началом учебного года обсуждается и утверждается на общешкольном родительском собрании и фиксируется в протоколе.
Если же питание для школьников организуют операторы, размер платы формирует та организация, которая закупает продукты, готовит школьные завтраки (обеды) и подвозит их в образовательную организацию.
Так, согласно договору между оператором школьного питания и образовательной организацией в Барнауле оператор вправе в одностороннем порядке увеличить стоимость питания по комплексам в зависимости от индекса потребительских цен, предварительно уведомив об этом образовательную организацию.
13 декабря 2018 года в школы Барнаула поступило такое уведомление от комитета по образованию. Отметим, что в Барнауле последний раз перед этим операторы питания поднимали цены в 2016 году.
Да, льготы, конечно, существуют. Для льготной категории школьников Барнаула стоимость питания уменьшается на 24,85 руб. в день при условии подачи документов родителями, подтверждающими право получения льготного питания, в установленные сроки (до первого сентября текущего года).
"Аналогичные нормативные акты действуют и в других муниципальных образованиях Алтайского края наряду с краевой компенсацией на школьное питание для отдельной категории граждан. Размер компенсаций индексируется при формировании бюджета региона (района, города) на очередной финансовый год и плановый период", — пояснили в Министерстве образования.
Ассортимент или состав блюд школьных столовых определен требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 (Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования —прим. редакции).
Разнообразие рациона питания обеспечивается как за счет расширения ассортимента продуктов, так и за счет разнообразия блюд, которые готовят из одного продукта, пояснили в Министерстве образования.
Примерное меню составляет школьный повар или оператор школьного питания (в зависимости от организации питания), затем его согласовывает территориальный орган управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю и утверждает директор школы.
Согласно требованиям СанПиН, ежедневно в рацион питания школьника должно быть включено мясо, молоко, сливочное и растительное масло, хлеб ржаной и пшеничный, овощи, свежая зелень. Рыбу, яйца, сыр, творог, кисломолочные продукты рекомендуется включать 1 раз в 2-3 дня.
В состав горячего школьного завтрака и обеда рекомендовано включать горячие блюда (первое или второе), горячие напитки, а также овощи и фрукты.
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