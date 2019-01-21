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В Госдуме предложили "газовую амнистию" для регионов. Что происходит

, ИА "Амител"
Рассказываем, откуда в России началась тенденция на "газовую амнистию"

Фото: 112.ua


В Госдуме заговорили о прощении долгов за газ в регионах России с наименьшим доходом. О возможной "газовой амнистии" ИА REGNUM рассказал первый замглавы фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Михаил Емельянов.

1
Почему в России заговорили о "газовой амнистии" для регионов?
18 января прокуратура Чеченской Республики сообщила о том, что жителям республики просят 9 млрд газовых долгов из-за угрозы массовых протестов граждан. Речь идет о долгах, которые накопились до 30 ноября 2015 года. Как сообщается на сайте прокуратуры, срок исковой давности по указанной задолженности истек. Также прокуроры считают эту задолженность безнадежной, а попытки взыскать ее могут вызвать массовые протесты.
2
Как отреагировали на "газовую амнистию" в Чечне другие регионы?

Реакция других регионов не заставила себя ждать. Как только стало известно о списании долгов за газ в Чечне, с аналогичным обращением в прокуратуру обратились депутаты Смоленской областной Думы.

"Мы считаем, что коль скоро у нас все субъекты федерации по Конституции равны, то, соответственно, на основании единства правоприменительной практики, я думаю, смоленской прокуратуре есть смысл заняться этим вопросом, это было бы справедливо", — считает депутат облдумы Андрей Шапошников.

Последовать примеру Республики Чечня захотели в Чувашской республике, а также в Астраханской и Самарской областях и в Башкирии.

3
Как отреагировали на "газовую амнистию" в "Газпроме"?

Дочернее подразделение "Газпрома" — "Газпром межрегионгаз" будет опротестовать решение чеченского суда. В компании считают, что ситуация с долгами не является безнадежной.

4
Каков размер долга за газ в Алтайском крае?

По данным ООО "Газпром межрегионгаз Новосибирск" на 1 октября 2018 года, в Алтайском крае просроченная задолженность потребителей природного газа превысила 371 млн рублей. Этот показатель вырос на 12% по сравнению с тем же периодом 2017 года.

Более половины суммарной задолженности перед поставщиком газа формируют восемь организаций из шести муниципальных образований Алтайского края: МУП "Заказчик" Тальменского района (74,1 млн рублей), МУП "Новоалтайские тепловые сети" г. Новоалтайска (70 млн рублей), ООО "Теплоэнергогаз" г. Бийска (45,4 млн рублей), ООО "Объединение "Первомайское" Первомайского района (25,7 млн рублей), МУП "Павловские коммунальный сети" Павловского района (22,7 млн рублей), ОАО "Новоалтайский завод мостовых конструкций" г. Новоалтайска (14,7 млн рублей), МУП "Сибирское ЖКХ" Первомайского района (10,5 млн рублей) и ООО "Сибирская торгово-промышленная компания" Бийского района (9,5 млн рублей).

"Практически не меняются самые "проблемные" должники и муниципальные образования, администрации которых не предпринимают должных мер для прекращения роста неплатежей и нарушения платёжной дисциплины теплоснабжающими организациями. Переломить ситуацию удастся, только если все заинтересованные стороны примут конструктивную позицию и приложат максимум усилий чтобы остановить лавину долгов", — прокомментировал ситуацию заместитель директора филиала ООО "Газпром межрегионгаз Новосибирск" в Алтайском крае Владимир Таратынов.

5

 

Какие еще предложения прозвучали после "газовой амнистии" в Чечне?

После новости о списании задолженности жителей Чечни за газ член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный предложил списать невозвратные долги за коммунальные услуги со всех россиян.

"Если речь идет о списании абсолютно невозвратных долгов, связанных с возникшими долгами более трех лет назад, то, безусловно, это надо делать по всей стране. Дело в том, что их нельзя взыскать даже в судебном порядке. При попытке взыскать эти долги ответчик заявит применение исковой давности, и автоматически суд их спишет", — объяснил он в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

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Комментарии

21.01.2019 13:39
Кот.Без сапог.

Наши депутаты только за голодную смерть в старости единым фронтом ратуют? А тут по седлу ссут получить?

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21.01.2019 13:45
Павсекакий

Пустой трёп. Попробуйте не платить три года за газ. Просто придут и отключат. Если официально работаете, имеете счета в банках, приставы не позволят вам так долго оставаться в долгу. Ну если только вы не житель Чечни.

0  0
21.01.2019 14:05
- гость -

прикольно. Получается кто платил все во время изыскивая на то возможности в своем бюджете чтоб пеню не насчитали, тот сам дурак. А кто, как наши соседи, не платил нихрена, при этом каждый день и через день шашлычки во дворе жаря, да фотосессии себе и детишкам устраивая, тот молодец!
это из серии - а что так можно было?

0  0
21.01.2019 14:17
- гость -

ну почему же пустой треп, спишут долги, а потом повысят тариф. Выиграют от этого только нац. республики так как у них не принято платить за жкх

0  0
21.01.2019 14:39
- гость -

Вот я лошара! Зачем за газ платил?

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