Как отреагировали на "газовую амнистию" в Чечне другие регионы?

Реакция других регионов не заставила себя ждать. Как только стало известно о списании долгов за газ в Чечне, с аналогичным обращением в прокуратуру обратились депутаты Смоленской областной Думы.

"Мы считаем, что коль скоро у нас все субъекты федерации по Конституции равны, то, соответственно, на основании единства правоприменительной практики, я думаю, смоленской прокуратуре есть смысл заняться этим вопросом, это было бы справедливо", — считает депутат облдумы Андрей Шапошников.

Последовать примеру Республики Чечня захотели в Чувашской республике, а также в Астраханской и Самарской областях и в Башкирии.