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В Госдуме заговорили о прощении долгов за газ в регионах России с наименьшим доходом. О возможной "газовой амнистии" ИА REGNUM рассказал первый замглавы фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Михаил Емельянов.
Реакция других регионов не заставила себя ждать. Как только стало известно о списании долгов за газ в Чечне, с аналогичным обращением в прокуратуру обратились депутаты Смоленской областной Думы.
"Мы считаем, что коль скоро у нас все субъекты федерации по Конституции равны, то, соответственно, на основании единства правоприменительной практики, я думаю, смоленской прокуратуре есть смысл заняться этим вопросом, это было бы справедливо", — считает депутат облдумы Андрей Шапошников.
Последовать примеру Республики Чечня захотели в Чувашской республике, а также в Астраханской и Самарской областях и в Башкирии.
Дочернее подразделение "Газпрома" — "Газпром межрегионгаз" будет опротестовать решение чеченского суда. В компании считают, что ситуация с долгами не является безнадежной.
По данным ООО "Газпром межрегионгаз Новосибирск" на 1 октября 2018 года, в Алтайском крае просроченная задолженность потребителей природного газа превысила 371 млн рублей. Этот показатель вырос на 12% по сравнению с тем же периодом 2017 года.
Более половины суммарной задолженности перед поставщиком газа формируют восемь организаций из шести муниципальных образований Алтайского края: МУП "Заказчик" Тальменского района (74,1 млн рублей), МУП "Новоалтайские тепловые сети" г. Новоалтайска (70 млн рублей), ООО "Теплоэнергогаз" г. Бийска (45,4 млн рублей), ООО "Объединение "Первомайское" Первомайского района (25,7 млн рублей), МУП "Павловские коммунальный сети" Павловского района (22,7 млн рублей), ОАО "Новоалтайский завод мостовых конструкций" г. Новоалтайска (14,7 млн рублей), МУП "Сибирское ЖКХ" Первомайского района (10,5 млн рублей) и ООО "Сибирская торгово-промышленная компания" Бийского района (9,5 млн рублей).
"Практически не меняются самые "проблемные" должники и муниципальные образования, администрации которых не предпринимают должных мер для прекращения роста неплатежей и нарушения платёжной дисциплины теплоснабжающими организациями. Переломить ситуацию удастся, только если все заинтересованные стороны примут конструктивную позицию и приложат максимум усилий чтобы остановить лавину долгов", — прокомментировал ситуацию заместитель директора филиала ООО "Газпром межрегионгаз Новосибирск" в Алтайском крае Владимир Таратынов.
После новости о списании задолженности жителей Чечни за газ член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный предложил списать невозвратные долги за коммунальные услуги со всех россиян.
"Если речь идет о списании абсолютно невозвратных долгов, связанных с возникшими долгами более трех лет назад, то, безусловно, это надо делать по всей стране. Дело в том, что их нельзя взыскать даже в судебном порядке. При попытке взыскать эти долги ответчик заявит применение исковой давности, и автоматически суд их спишет", — объяснил он в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Комментарии
Наши депутаты только за голодную смерть в старости единым фронтом ратуют? А тут по седлу ссут получить?
Пустой трёп. Попробуйте не платить три года за газ. Просто придут и отключат. Если официально работаете, имеете счета в банках, приставы не позволят вам так долго оставаться в долгу. Ну если только вы не житель Чечни.
прикольно. Получается кто платил все во время изыскивая на то возможности в своем бюджете чтоб пеню не насчитали, тот сам дурак. А кто, как наши соседи, не платил нихрена, при этом каждый день и через день шашлычки во дворе жаря, да фотосессии себе и детишкам устраивая, тот молодец!
это из серии - а что так можно было?
ну почему же пустой треп, спишут долги, а потом повысят тариф. Выиграют от этого только нац. республики так как у них не принято платить за жкх
Вот я лошара! Зачем за газ платил?