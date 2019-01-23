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23 января – народный праздник Григорий Летоуказатель. По-другому этот праздник называется Григорий Нисский, День Григория и Льняница Василиса. Также в православном церковном календаре в этот день вспоминали святителя Григория епископа Нисского. Рассказываем, как в этот день предсказывали погоду на лето.

Кто такой Григорий Нисский?

Святитель Григорий, епископ Нисский жил в IV веке в Каппадокии. Он был младшим братом святителя Василия Великого. Святитель Григорий некоторое время был наставником красноречия. В 372 году был рукоположен святым Василием Великим в епископы города Ниссы в Каппадокии. Григорий дожил до глубокой старости и умер после очередного Константинопольского собора. Он был пламенным защитником православных догматов и ревностным учителем своей паствы, а также милостивым и сострадающим отцом своих пасомых, их заступником перед судьями. Святитель Григорий отличался великодушием, терпением и миролюбием.

Григорий Летоуказатель: народные традиции 23 января

Праздник Григория Летоуказателя был назван так из-за того, что в этот день предсказывали погоду на лето. Считалось, что если на стога опускается иней, значит лето будет дождливым. Если дул ветер с юга, то летом ожидали многочисленные грозы.

Также в этот день начинали планировать проведение весенних работ в полях: подготавливали инвентарь, перебирали зерно для посадки, проверяли закрома. Помимо этого крестьяне обращались к особому духу, которого называли стоговой. Он жил в стогах и скирдах сена. Люди верили, что если относиться к нему с заботой, то дух не подпустит грызунов к припасам.

Народные приметы на 23 января

Погода этого дня указывает на погоду октября. Ясный день предвещает сухое и жаркое лето. Сухой снег – в этом году быть сухому лету. Если небо безоблачное и ясное – быть ранней весне. Считалось, что если в этот день приготовить блюда из мяса и отведать их, то вам гарантировано крепкое здоровье на весь год. Из дома в этот день нельзя выносить золу и мусор, чтобы не выбросить свое счастье.