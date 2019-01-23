Фото: aviascope.com
22 января на борту самолета, следующего по маршруту Сургут – Москва, произошел инцидент. Пассажир Павел Шаповалов попытался захватить борт и направить его в Афганистан. Капитан корабля принял решение сделать вынужденную посадку в Ханты-Мансийске, где мужчина и был задержан. Рассказываем, что известно о ходе дела в данный момент и какая мера наказания грозит дебоширу.
22 января в 12:55 по московскому времени самолет авиакомпании "Аэрофлот" вылетел из Сургута в Москву. Через 15 минут после взлета он изменил свой курс. Как выяснилось позднее, один из пассажиров рейса, угрожая, что у него есть оружие, попытался ворваться в кабину к пилотам и требовал изменить курс самолета и лететь в Афганистан. Всего на борту лайнера находилось 70 человек.
Командир воздушного судна принял решение совершить посадку в аэропорту Ханты-Мансийска. Там он приземлился в 14:25 по московскому времени, и на его борт сразу поднялись представители силовых структур. Мужчина был задержан.
Ни при попытке угона, ни при задержании злоумышленника, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. После приземления 15 пассажиров получили помощь психологов и успокоительные средства.
Мужчиной, попытавшемся угнать самолет, оказался 41-летний Павел Шаповалов, житель села Угут, которое находится в Сургутском районе ХМАО – Югры. Как сообщает Следственный комитет России, мужчина ранее был судим за порчу имущества. Также говорится, что злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.
Однако как рассказали журналистам члены экипажа, речь Павла Шаповалова была связной и признаков алкогольного опьянения бортпроводники не заметили.
Следователи не обнаружили у задержанного взрывчатых веществ и оружия. На борту самолета оружие также не нашлось.
Инцидент не повлиял на работу "Аэрофлота", все рейсы продолжили выполняться по расписанию.
Авиакомпания направила резервный борт для доставки пассажиров самолета из Ханты-Мансийска в Москву. Самолет прибыл в Москву в 03:51.
Комментарии