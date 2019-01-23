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Что известно о попытке угона самолета Сургут – Москва и кем оказался угонщик

, ИА "Амител"
Попытка угона самолета произошла 22 января

Фото: aviascope.com


22 января на борту самолета, следующего по маршруту Сургут – Москва, произошел инцидент. Пассажир Павел Шаповалов попытался захватить борт и направить его в Афганистан. Капитан корабля принял решение сделать вынужденную посадку в Ханты-Мансийске, где мужчина и был задержан. Рассказываем, что известно о ходе дела в данный момент и какая мера наказания грозит дебоширу.

1
Что произошло на борту самолета Сургут – Москва?

22 января в 12:55 по московскому времени самолет авиакомпании "Аэрофлот" вылетел из Сургута в Москву. Через 15 минут после взлета он изменил свой курс. Как выяснилось позднее, один из пассажиров рейса, угрожая, что у него есть оружие, попытался ворваться в кабину к пилотам и требовал изменить курс самолета и лететь в Афганистан. Всего на борту лайнера находилось 70 человек.

Командир воздушного судна принял решение совершить посадку в аэропорту Ханты-Мансийска. Там он приземлился в 14:25 по московскому времени, и на его борт сразу поднялись представители силовых структур. Мужчина был задержан.

2
Что произошло с пассажирами самолета Сургут – Москва?

Ни при попытке угона, ни при задержании злоумышленника, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. После приземления 15 пассажиров получили помощь психологов и успокоительные средства.

3
Что известно о мужчине, попытавшемся угнать самолет?

Мужчиной, попытавшемся угнать самолет, оказался 41-летний Павел Шаповалов, житель села Угут, которое находится  в Сургутском районе ХМАО – Югры. Как сообщает Следственный комитет России, мужчина ранее был судим за порчу имущества. Также говорится, что злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.

Однако как рассказали журналистам члены экипажа, речь Павла Шаповалова была связной и признаков алкогольного опьянения бортпроводники не заметили.

Следователи не обнаружили у задержанного взрывчатых веществ и оружия. На борту самолета оружие также не нашлось.

4
Как на попытку угона отреагировал "Аэрофлот"?

Инцидент не повлиял на работу "Аэрофлота", все рейсы продолжили выполняться по расписанию.

Авиакомпания направила резервный борт для доставки пассажиров самолета из Ханты-Мансийска в Москву. Самолет прибыл в Москву в 03:51.

5
Какая мера наказания грозит мужчине?
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 211 УК ("Угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия"). В соответствии с законодательством, злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет.
6
Зачем Павел Шаповалов пытался угнать самолет в Афганистан?
На допросе в Следственном комитете мужчина не смог пояснить, почему он требовал лететь именно в Афганистан. На соответствующий вопрос следователя он ответил, что ему "туда вообще не надо было".


 

Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

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