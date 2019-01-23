Что произошло на борту самолета Сургут – Москва?

22 января в 12:55 по московскому времени самолет авиакомпании "Аэрофлот" вылетел из Сургута в Москву. Через 15 минут после взлета он изменил свой курс. Как выяснилось позднее, один из пассажиров рейса, угрожая, что у него есть оружие, попытался ворваться в кабину к пилотам и требовал изменить курс самолета и лететь в Афганистан. Всего на борту лайнера находилось 70 человек.

Командир воздушного судна принял решение совершить посадку в аэропорту Ханты-Мансийска. Там он приземлился в 14:25 по московскому времени, и на его борт сразу поднялись представители силовых структур. Мужчина был задержан.