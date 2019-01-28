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28 января по народному календарю отмечается Павлов день. по-другому его называют "Павел Фивейский ", "День колдунов", "Отдание", "День Отдания или Видения".

Кто такой Павел Фивейский?

Павел Фивейский — это первый христианский монах и отшельник, проживший, по преданию, 113 лет, из них 91 год в отшельничестве. Согласно ему Павел Фивейский родился в Египте. Оставшись сиротой, он много претерпел от своего корыстолюбивого родственника, который желал получить его наследство. Во время гонений императора Деция на христиан святой Павел, узнав о коварном замысле родственника предать его в руки гонителей, покинул город и удалился в пустыню. Он поселился в пещере и прожил в ней 91 год, неустанно молясь днем и ночью. Питался он финиками и хлебом, которые приносил ему ворон, одеждой из пальмовых листьев укрывался от холода и зноя.

Павлов день: народные традиции 28 января

В народе этот день получил еще одно название — День колдунов. Люди верили, что в этот день колдуны и колдуньи могут передавать ученикам свое искусство. Это было чревато разными неприятностями для окружающих — ведь ученикам нужно было опробовать полученные способности. В Павлов день советовали остерегаться порчи и сглаза. Для этого предпринимались "защитные меры" — как одобренные церковью, так и близкие к языческим обрядам. Люди в Павлов день чаще и молились, и стучали по дереву, и плевали через плечо.

Народные приметы в Павлов день