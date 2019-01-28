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28 января по народному календарю отмечается Павлов день. по-другому его называют "Павел Фивейский ", "День колдунов", "Отдание", "День Отдания или Видения".
Кто такой Павел Фивейский?
Павел Фивейский — это первый христианский монах и отшельник, проживший, по преданию, 113 лет, из них 91 год в отшельничестве. Согласно ему Павел Фивейский родился в Египте. Оставшись сиротой, он много претерпел от своего корыстолюбивого родственника, который желал получить его наследство. Во время гонений императора Деция на христиан святой Павел, узнав о коварном замысле родственника предать его в руки гонителей, покинул город и удалился в пустыню. Он поселился в пещере и прожил в ней 91 год, неустанно молясь днем и ночью. Питался он финиками и хлебом, которые приносил ему ворон, одеждой из пальмовых листьев укрывался от холода и зноя.
Павлов день: народные традиции 28 января
В народе этот день получил еще одно название — День колдунов. Люди верили, что в этот день колдуны и колдуньи могут передавать ученикам свое искусство. Это было чревато разными неприятностями для окружающих — ведь ученикам нужно было опробовать полученные способности. В Павлов день советовали остерегаться порчи и сглаза. Для этого предпринимались "защитные меры" — как одобренные церковью, так и близкие к языческим обрядам. Люди в Павлов день чаще и молились, и стучали по дереву, и плевали через плечо.
Народные приметы в Павлов день
- Если в Павлов день подул ветер, то летом часто будут идти дожди.
- Если 28 января повалил снег — скоро придут морозы.
- Если тучи на севере видны, то мороз усилится.
- Звезды тускло мерцают – жди тепла, а если ярко загорелись – холода.
- Если вороны начали прятаться, то скоро ударят морозы.
- Если воробьи на деревьях затихли — будет снегопад.
- Снегири защебетали – к изменению погоды.
- Если вороны раскаркались, то тепло не за горами.
- Синицы пытаются укрыться поближе к дому – скоро придут лютые морозы.
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