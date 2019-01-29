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29 января по народному календарю отмечается Павлов день. По-другому этот праздник называется Петр Полукорм, День Петра, Поклонение веригам апостола Петра. Рассказываем, что это за праздник и что принято делать в этот день.

Первую часть своего названия праздник получил в честь апостола Петра – одного из двенадцати апостолов, ближайших учеников Иисуса Христа. Вместе с апостолом Павлом он считается первоверховным апостолом. В католической церкви его называли первым Папой Римским. 29 января церковь и верующие поклоняются "честным веригам" святого Петра – известной христианской реликвии.

Петр Полукорм: народные традиции 29 января

В этот день верующие заказывали молебны апостолу Петру, считая, что это обеспечит им урожайный год.

Вторая часть названия праздника говорит сама за себя. В этот день было принято смотреть, сколько корма для скота осталось до начала весеннего выпаса. Если сена и соломы насчитывали меньше половины того, что было запасено на зиму, начинали экономить. Благодаря вниманию, которое хозяева в этот день уделяли домашним животным, святой Петр стал считаться покровителем домашнего скота.

Также в этот день люди проверяли, сколько ржаного хлеба осталось в амбарах. Если его было более половины от изначального запаса – это предвещало урожай будущим летом.

Народные приметы на праздник Петр Полукорм