На фото: семена / источник фото: sad-i-ogorod.ru

Читатели часто спрашивают, как нужно готовить к посеву семена, полученные в домашних условиях, чтобы избавить их от болезней, поражающих овощи в прошлые годы?

На этот вопрос читателям портала Amic.ru отвечает старший научный сотрудник Западно-Сибирской овощной опытной станции Надежда Андреева:

Почти все семена несут инфекцию и проводить их обеззараживание нужно обязательно. Причем обеззараживание необходимо для семян всех овощных культур.

Семенные инфекции – возбудители грибных, бактериальных и вирусных заболеваний – могут находиться на поверхности семени, в толщине оболочки или глубоко в семени. В последнем варианте от инфекции избавляться особенно сложно.



Технология обеззараживания от комплекса возбудителей сложная, комбинированная и включает три основных приема:



1. Против поверхностной и глубинной инфекции возбудителей бактериальных и грибных заболеваний помогает термический прогрев. Семена выдерживают 20 минут в воде температурой 41-48 градусов.

2. Против возбудителей вирусных заболеваний семена выдерживают в 20% соляной кислоте 30 минут. Этот прием является единственным эффективным методом борьбы с вирусными заболеваниями.

3. Для повышения устойчивости растений ко всему комплексу болезней семена замачивают в растворе микроэлементов (бора, марганца и цинка): 5 г борной кислоты и по 0,5 г сернокислого марганца, сернокислого цинка и сернокислой меди. Семена выдержать в этом растворе в течение 24 часов при температуре 20 градусов. Семена подсушивают до сыпучести и высевают на глубину 0,8-1 см в бороздки на расстоянии 4-5 см.