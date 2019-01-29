Фото: the-fishing.ru
С 1 января 2020 года в России вступят в силу изменения в федеральный закон "О любительском рыболовстве". Изменения, в том числе отменят понятие "платной рыбалки". Рассказываем, в чем суть этих изменений.
Как рассказал журналистам начальник отдела водных биологических ресурсов управления охотничьего хозяйства Минприроды Алтайского края Сергей Дегтярь, основные изменения в законе касаются предпринимательской деятельности в области рыболовства.
Законом о рыболовстве будет упразднено понятие "рыбопромысловый участок", они будут переведены в категорию рыболовных участков. Главным принципом этих изменений является обеспечение бесплатной ловли рыбы, то есть понятие платной рыбалки перестанет существовать. Однако исчезнут участки для платной рыбалки к 1 января 2021 года, а весь 2020 год станет своеобразным подготовительным периодом к этому новшеству.
Еще одно изменение, вызвавшее большой ажиотаж у рыбаков-рыболовов, стало повышение такс за вылов рыбы. Таксы уже введены и работают с 3 ноября 2018 года.
"Многие путают это изменение с увеличением штрафов. Это неправильно, штрафы назначаются за нарушение правил рыболовства. До этого таксы были утверждены в 1994 году. С тех пор были внесены изменения в эти таксы и эти штрафы за ущерб за браконьерский вылов выросли", — сказал Дегтярь.
Если раньше голова карася стоила 20 рублей, то теперь она оценена в 250 рублей. Судак стоит 3000 рублей, а щука и сазан — около 900 рублей.
Сейчас в Алтайском крае есть три водоема, на которых организована любительское спортивное рыболовство, иначе, платная рыбалка: это Сорочий лог, Бешенцевское водохранилище и Чесноковка.
Сергей Дегтярь подчеркивает, что через два года они станут бесплатными. Участки для организации спортивного рыболовства на платной основе останутся только на Дальнем Востоке и Севере России. Применяться они будут в специально отведенных местах и только для ценных видов.
"Если раньше предприниматель вкладывал и инвестировал в водный объект определенные финансовые ресурс, занимался его охраной, расчисткой берегов, следил за порядком, то через два года у него все права на этот водный объект теряются. Следовательно у браконьеров появляется возможность беспрепятственно свести на ноль все достижения предпринимателя. Все рыбные запасы, которые формировались там на протяжении пяти лет, они будут выловлены, растасканы и так далее. С одной стороны, будет введена бесплатная рыбалка, а с другой стороны рыбалка будет находиться в опасности", — считает замминистра природных ресурсов и экологии Алтайского края, начальник управления охотничьего хозяйства Максим Катернюк.
Он подчеркнул, что минприроды приложит все усилия, чтобы нововведения прошли незаметно для рыбаков Алтайского края.
На водоемах Алтайского края суточная норма вылова составляет:
- плотвы, сазана, окуня, язя, щуки, налима, линя, хариуса, карася, леща — 10 кг суммарно или один экземпляр в случае, если его вес превышает 10 кг;
- судака 3 экземпляра;
- рака 10 кг;
- гаммаруса 0,5 кг;
- хирономиды 0,1 кг.
Любительское рыболовство запрещено:
- на особо охраняемых территориях;
- в землях Министерства обороны;
- участки, предоставленные для выращивания товарного выращивания аквакультуры.
- с помощью сетей;
- с помощью электротока;
- с помощью взрывчатых веществ;
- с помощью химических веществ.
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