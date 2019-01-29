Какие изменения внесены в закон о рыболовстве?

Как рассказал журналистам начальник отдела водных биологических ресурсов управления охотничьего хозяйства Минприроды Алтайского края Сергей Дегтярь, основные изменения в законе касаются предпринимательской деятельности в области рыболовства.

Законом о рыболовстве будет упразднено понятие "рыбопромысловый участок", они будут переведены в категорию рыболовных участков. Главным принципом этих изменений является обеспечение бесплатной ловли рыбы, то есть понятие платной рыбалки перестанет существовать. Однако исчезнут участки для платной рыбалки к 1 января 2021 года, а весь 2020 год станет своеобразным подготовительным периодом к этому новшеству.

Еще одно изменение, вызвавшее большой ажиотаж у рыбаков-рыболовов, стало повышение такс за вылов рыбы. Таксы уже введены и работают с 3 ноября 2018 года.

"Многие путают это изменение с увеличением штрафов. Это неправильно, штрафы назначаются за нарушение правил рыболовства. До этого таксы были утверждены в 1994 году. С тех пор были внесены изменения в эти таксы и эти штрафы за ущерб за браконьерский вылов выросли", — сказал Дегтярь.

Если раньше голова карася стоила 20 рублей, то теперь она оценена в 250 рублей. Судак стоит 3000 рублей, а щука и сазан — около 900 рублей.