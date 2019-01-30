Правда ли 1 февраля будет конец света?

Специалисты NASA наблюдают за астероидом и ранее даже выдвигали версии, что в 2019 году он сблизится с Землей.

Уже даже рассчитано точное время столкновения астероида с Землей – 1 февраля в 11:47. Правда, не уточняется, по какому времени – Гринвичу или московскому.

Но после дополнительных исследований ученые NASA пришли к выводу, что астероид не представляет никакой опасности для Земли.

Недавно сибирские ученые также заверили: астероид для Земли не опасен и более того, он уже прошел мимо нашей планеты.

Жителям Земли не стоит опасаться конца света 1 февраля, который якобы может настать из-за столкновения с вышеупомянутым астероидом. Об этом сообщает РИА "Томск" со ссылкой на доцента кафедры астрономии и космической геодезии физического факультета Томского государственного университета Татьяну Галушину.

"По данным 2002 года, действительно была выявлена вероятность столкновения 2002 NT7 с Землей 1 февраля 2019 года. Поскольку объект диаметром больше 1,4 километра, ученые его активно наблюдали. И в последующем результаты наблюдений позволили исключить не только столкновение, но даже сближение с Землей", – подчеркнула Галушина.

По словам ученой, астероид уже прошел мимо Земли и произошло это, как и прогнозировалось, 13 января 2019 года на расстоянии 61 млн километров.