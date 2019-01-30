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Конец света 1 февраля 2019 года: угрожает ли Земле огромный астероид

, ИА "Амител"
Рассказываем, что нам известно об этом астероиде и угрожает ли он Земле

По некоторым сообщениям, конец света наступит 1 февраля в 11:47 / Фото: sunhome.ru

По некоторым сообщениям, конец света наступит 1 февраля в 11:47 / Фото: sunhome.ru


Жители Земли бьют тревогу в ожидании конца света, который якобы должен произойти 1 февраля после столкновения с астероидом. Разбираемся, что за астероид "грозит" Земле и действительно ли стоит бояться конца света.

1
Что мы знаем об астероиде?
Астероид 2002 NT7 – это кусок скалы диаметром два километра. Астрологи обнаружили его 9 июля 2002 года. Ученые называют его самым опасным из всех известных человечеству космических объектов, сообщает bbc.co.uk. Столкновение с астероидом может привести к гибели целых континентов и глобальным изменениям климата.
2
Правда ли 1 февраля будет конец света?

Специалисты NASA наблюдают за астероидом и ранее даже выдвигали версии, что в 2019 году он сблизится с Землей.

Уже даже рассчитано точное время столкновения астероида с Землей – 1 февраля в 11:47. Правда, не уточняется, по какому времени – Гринвичу или московскому.

Но после дополнительных исследований ученые NASA пришли к выводу, что астероид не представляет никакой опасности для Земли.

Недавно сибирские ученые также заверили: астероид для Земли не опасен и более того, он уже прошел мимо нашей планеты.

Жителям Земли не стоит опасаться конца света 1 февраля, который якобы может настать из-за столкновения с вышеупомянутым астероидом. Об этом сообщает РИА "Томск" со ссылкой на доцента кафедры астрономии и космической геодезии физического факультета Томского государственного университета Татьяну Галушину.

"По данным 2002 года, действительно была выявлена вероятность столкновения 2002 NT7 с Землей 1 февраля 2019 года. Поскольку объект диаметром больше 1,4 километра, ученые его активно наблюдали. И в последующем результаты наблюдений позволили исключить не только столкновение, но даже сближение с Землей", – подчеркнула Галушина.

По словам ученой, астероид уже прошел мимо Земли и произошло это, как и прогнозировалось, 13 января 2019 года на расстоянии 61 млн километров.

3
Когда этот астероид грозил Земле концом света?

Астероид 2002 NT7 уже приближался к Земле в январе 2003 года, в феврале 2012, в августе 2018. В следующий раз астероид приблизится к Земле в 2028 году. Он окажется в десятках миллионов километрах от нашей планеты. Все последующие приближения астероида также не несут никакой опасности, по крайней мере до января 2195 года, говорится в таблице, составленной NASA.

Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

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