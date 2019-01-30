С февраля в России вырастут социальные пособия ветеранам и инвалидам/ Фото: preiz.ru

С 1 февраля в России вступят в силу несколько законов, которые затронут каждого гражданина страны. Рассказываем вам о них.

1 Изменения в правилах получения загранпаспортов Получить биометрические загранпаспорта в МФЦ с привлечением сотрудников МВД России граждане смогут лишь до 1 февраля 2019 года. В настоящее время также экспертизу проходит законопроект, который внесет изменения в оформление документов для пересечения границы.

2 Начисление пенсий военным на карту "Мир" Еще одно нововведение касается специальной карты "Мир". Военные, полицейские и пожарные будут получать пенсии и социальные выплаты на карту "Мир". Нововведение начнет действовать с 1 февраля.

3 Новые нормы для нотариусов 1 февраля 2019 года нотариусы обязаны будут предоставить электронную копию заявления о регистрации прав. Это коснется процедуры выдачи свидетельства о праве на наследство по завещанию или по закону. Также в орган регистрации прав нотариус отправляет документ, если свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе выдано после оформления заявления пережившего супруга.

4 Пособия и выплаты проиндексируют Месяц остался у жителей Алтая на раскрытие иностранных счетов и имущества При добровольном раскрытии такой информации государство гарантирует освобождение от ответственности 1173 2 Также с 1 февраля вырастут пособия инвалидам, ветеранам и гражданам, имеющих детей. Выплаты проиндексируют на 4,3%. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Социальные пособия вырастут в том числе у участников Великой Отечественной войны, несовершеннолетних узников фашизма, у участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, героев России и социалистического труда СССР, у полных кавалеров ордена Славы, ветеранов, граждан, имеющих детей-инвалидов, и граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний.

"Размер ежемесячной денежной выплаты подлежит индексации один раз в год с 1 февраля, исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год", – отмечает начальник отдела социальных выплат Отделения ПФР по Алтайскому краю Яна Позднякова.



По ее словам, для различных категорий граждан размер ежемесячной денежной выплаты будет разным. В денежном выражении прибавка к ежемесячной выплате для жителей Алтайского края будет варьироваться от 27 руб. 91 коп. до 222 руб. 76 коп.



Также с 1 февраля этого года проиндексируется стоимость набора социальных услуг. Она составит 1 121 руб. 42 коп., в том числе: обеспечение необходимыми медикаментами – 863 рубля 75 копеек;

предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний – 133 рубля 62 копеек;

бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 124 рубля 05 копеек.

5 Транспортный налог В феврале изменится порядок заполнения декларации на транспортный налог. Изменения не будут глобальными, поменяется лишь штрих-код на форме декларации. Вступит в силу изменение 20 февраля.

6 Регистрация загородных домов Собственники загородных домов смогут зарегистрировать свое имущество в упрощенном виде до 1 марта 2019 года. Для этого собственнику необходимо заполнить декларацию на построенный объект, обратиться к кадастровому инженеру, который подготовит технический план, и подать документы на регистрацию через Госуслуги.

7 Регионы начнут переходить на цифровое телевидение С 11 февраля семь регионов России перейдут на эфирное цифровое телевещание. В феврале это коснется семи регионов: Чеченской Республики, Магаданской, Пензенской, Рязанской, Тульской, Ульяновской и Ярославской областей. Аналоговое телевидение будет отключено и его заменит цифровое. Переход пройдет в три этапа: с 11 февраля, с 15 апреля и с 3 июня. Алтайский край попадает в третий этап.

8 Амнистия капиталов До 28 февраля жители Алтайского края и всей России могут заявиться на амнистию иностранных капиталов. До этой даты граждане могут сообщить о том, что они владеют иностранными счетами, компаниями, а также другим имуществом и активами за рубежом и при этом освободиться от ответственности за нарушения, связанные с его приобретением.