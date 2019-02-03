В воскресенье, 3 февраля, умер Децл – один из самых известных рэп-исполнителей России. Его настоящее имя — Кирилл Толмацкий. Певцу было 35 лет. И ранее он не жаловался на нездоровье. Рассказываем, что произошло.
К сожалению, да. Печальную новость о том, что Децл умер, сообщил отец музыканта – продюсер Александр Толмацкий. "Кирилла больше нет" — написал он на своей странице в Facebook. Никаких подробностей он не сообщил.
Чуть позже смерть Децла подтвердил концертный директор исполнителя Павел Беленец.
Сейчас информация о смерти Децла появилась на его официальной странице во "ВКонтакте". "Друзья, к сожалению, сегодня ночью произошло ужасное событие: Кирилла больше нет с нами", — говорится в сообщении.
На самом деле пока еще никто ничего толком не знает. Известно, что Децл приехал в Ижевск, чтобы выступить на вечеринке по случаю дня рождения местного автодилера. Вечеринка была в местном клубе. Как пишет Mash, по свидетельству очевидцев певец чувствовал себя отлично, жалоб на самочувствие не было. Но после концерта Децлу стало плохо.
Около часа ночи он пожаловался на боль в кистях рук, потом начался припадок. Врачи пытались помочь, но не смогли: у певца остановилось сердце. В настоящий момент именно остановка сердца называется предварительной причиной смерти рэпера.
Кирилл Толмацкий, известный широкой публике как Децл, родился 22 июля 1983 года в Москве. Он сумел сделать рэп понятным для российской аудитории и влюбить в него молодежь. На пике популярности певец был в начале 2000-х. Его песни звучали на радио и по ТВ, а молодежь поголовно начала делать себе дреды, подражая певцу.
Первые выступления Децл проводил при поддержке своего отца Александра Толмацкого, с его помощью и записывал первые альбомы.
Дебютный альбом Децла "Кто? ты" вышел в 2000 году и разошелся тиражом более миллиона копий – то есть стал одним из самых продаваемых в России.
Бешеной популярностью у молодежи пользовались и клипы, которые были снятые на песни с этого альбома. В том числе "Слезы", "Вечеринка" и "Кровь моя, кровь".
За этот альбом певец удостоился премии "Record 2000".
В 2014 или чуть раньше певец поссорился с отцом и стал работать самостоятельно. В последние годы Децл не собирал концерты, а выступал на закрытых вечеринках, записывал альбомы с иностранными артистами и ставил театральные перфомансы.
В своем Instagram Юлия опубликовала пост, посвященный супругу: "Бог забрал любимого. RIP ("rest in peace" — "покойся с миром" — прим. ред.)".
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