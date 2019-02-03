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Почему умер Децл и чем он прославился

, ИА "Амител"
Децлу было 35 лет и ранее он не жаловался на самочувствие


В воскресенье, 3 февраля, умер Децл – один из самых известных рэп-исполнителей России. Его настоящее имя — Кирилл Толмацкий. Певцу было 35 лет. И ранее он не жаловался на нездоровье. Рассказываем, что произошло.

1
Правда, что Децл умер?

К сожалению, да. Печальную новость о том, что Децл умер, сообщил отец музыканта – продюсер Александр Толмацкий. "Кирилла больше нет" — написал он на своей странице в Facebook. Никаких подробностей он не сообщил.

Чуть позже смерть Децла подтвердил концертный директор исполнителя Павел Беленец.

Сейчас информация о смерти Децла появилась на его официальной странице во "ВКонтакте". "Друзья, к сожалению, сегодня ночью произошло ужасное событие: Кирилла больше нет с нами", — говорится в сообщении.

2
Что произошло и почему Децл умер?

На самом деле пока еще никто ничего толком не знает. Известно, что Децл приехал в Ижевск, чтобы выступить на вечеринке по случаю дня рождения местного автодилера. Вечеринка была в местном клубе. Как пишет Mash, по свидетельству очевидцев певец чувствовал себя отлично, жалоб на самочувствие не было. Но после концерта Децлу стало плохо.

Около часа ночи он пожаловался на боль в кистях рук, потом начался припадок. Врачи пытались помочь, но не смогли: у певца остановилось сердце. В настоящий момент именно остановка сердца называется предварительной причиной смерти рэпера.

3
Чем знаменит Децл?

Кирилл Толмацкий, известный широкой публике как Децл, родился 22 июля 1983 года в Москве. Он сумел сделать рэп понятным для российской аудитории и влюбить в него молодежь. На пике популярности певец был в начале 2000-х. Его песни звучали на радио и по ТВ, а молодежь поголовно начала делать себе дреды, подражая певцу.

Первые выступления Децл проводил при поддержке своего отца Александра Толмацкого, с его помощью и записывал первые альбомы.

Дебютный альбом Децла "Кто? ты" вышел в 2000 году и разошелся тиражом более миллиона копий – то есть стал одним из самых продаваемых в России.

Бешеной популярностью у молодежи пользовались и клипы, которые были снятые на песни с этого альбома. В том числе "Слезы", "Вечеринка" и "Кровь моя, кровь".

За этот альбом певец удостоился премии "Record 2000".

В 2014 или чуть раньше певец поссорился с отцом и стал работать самостоятельно. В последние годы Децл не собирал концерты, а выступал на закрытых вечеринках, записывал альбомы с иностранными артистами и ставил театральные перфомансы.  

4
У музыканта осталась семья?
Да. Децл быд женат на бывшей модели Юлии Толмацкой. У пары есть сын-подросток. 

В своем Instagram Юлия опубликовала пост, посвященный супругу: "Бог забрал любимого. RIP ("rest in peace" — "покойся с миром" — прим. ред.)".
5
Когда похороны Децла?
Пока неизвестно. Сначала должны провести экспертизу, чтобы выяснить точную причину смерти певца. После этого родные определятся с датой похорон. 
Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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