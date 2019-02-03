Чем знаменит Децл?

Кирилл Толмацкий, известный широкой публике как Децл, родился 22 июля 1983 года в Москве. Он сумел сделать рэп понятным для российской аудитории и влюбить в него молодежь. На пике популярности певец был в начале 2000-х. Его песни звучали на радио и по ТВ, а молодежь поголовно начала делать себе дреды, подражая певцу.

Первые выступления Децл проводил при поддержке своего отца Александра Толмацкого, с его помощью и записывал первые альбомы.

Дебютный альбом Децла "Кто? ты" вышел в 2000 году и разошелся тиражом более миллиона копий – то есть стал одним из самых продаваемых в России.

Бешеной популярностью у молодежи пользовались и клипы, которые были снятые на песни с этого альбома. В том числе "Слезы", "Вечеринка" и "Кровь моя, кровь".

За этот альбом певец удостоился премии "Record 2000".

В 2014 или чуть раньше певец поссорился с отцом и стал работать самостоятельно. В последние годы Децл не собирал концерты, а выступал на закрытых вечеринках, записывал альбомы с иностранными артистами и ставил театральные перфомансы.