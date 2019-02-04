В Тимофеев день часто наступали морозы/ Фото: Екатерина Смолихина, Amic.ru

4 февраля – Тимофеев день по народном календарю. Другие названия праздника: "Тимофей", "Тимофей-полузимник", "Тимофеевские морозы". Рассказываем вам об этом празднике и что было принято делать в этот день.

Кто такой святой Тимофей?

Тимофей был родом из города Листры. Тимофей был любимым учеником апостола Павла, его спутником и соратником в проповедях. Павел назначил его епископом церкви в Ефесе. Во время празднования одного из языческих праздников, Тимофей попытался образумить людей, проповедуя им Слово Божие, но язычники жестоко забили Тимофея камнями. Святой апостол принял мученическую смерть в возрасте 80 лет, сообщает hollydays.ru.

Тимофеев день: народные традиции 4 февраля

Название праздника "Тимофей-полузимник" пошло от того, что этот день считался серединой зимы. Но несмотря на то, что за плечами оставалась половина зимы, расслабляться не стоило. На Руси даже появилось понятие "тимофеевские морозы". Считалось, что именно с Тимофеева дня начинались самые жестокие вьюги и метели. Зачастую тимофеевские морозы сильнее крещенских, но держатся они всего несколько дней, а потом устанавливается небольшой морозец. О морозах складывали поговорки: "Тимофеевский мороз ползимы с собой унес"; "Афанасий-мороз морозит нос, а ты погоди — Тимофея дожди".

В этот день пасечники слушали пчел – если они жужжали еле слышно, значит все идет хорошо, если же жужжание было беспокойным – что-то с пчелиной семьей не в порядке. Также в этот день проверялись закрома. Важно, чтобы зерна, овощей и корма для скота хватило до нового урожая. Если хозяева видели, что запасы скудны, приходилось экономить.

А девушки-рукодельницы в этот день катались с горок на донцах, на которых пряли лен и шерсть. Кто дальше прокатился – у той лен уродится.

Народные приметы на Тимофеев день

