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Тайна перевала Дятлова: что известно о трагичном походе и почему к этом делу вернулись через 60 лет

, ИА "Амител"
Рассказываем об одной из самых загадочных трагедий в истории

Фото: vk.com/negativefilm

Фото: vk.com/negativefilm


Примерно в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года на одном из перевалов на севере Свердловской области произошла трагедия – там при невыясненных обстоятельствах погибла туристическая группа Игоря Дятлова. Рассказываем, что произошло в походе, о вероятных причинах трагедии и почему об этом вспомнили сейчас.

1

Что произошло на перевале?

В туристическую группу входило 10 человек. Все члены группы были туристами-лыжниками туристского клуба Уральского политехнического института: Зинаида Колмогорова, Рустем Слободин, Юрий Дорошенко, Георгий Кривонищенко, Николай Тибо-Бриньоль, Людмила Дубинина, Семен Золотарев, Александр Колеватов, Юрий Юдин. Руководителем группы был студент 5-го курса УПИ Игорь Дятлов.

Общая длина дистанции, которую должны были преодолеть на лыжах участники экспедиции, составляла без малого 350 км, а также они должны были совершить восхождения на две вершины Северного Урала. 

28 января, на следующий день после начала похода, у Юрия Юдина заболела нога и он выбыл из группы. Впоследствии он единственный из всей группы остался в живых.

12 февраля группа должна была дойти до конечной точки маршрута – поселка Вижай. 20 февраля началась поисковая операция.

2
Как искали пропавшую тургруппу Дятлова?

26 февраля, на склоне горы Холатчахль поисковая группа нашла разрезанную туристическую палатку. Людей в ней не было. На следующий день, в 1,5 км от палатки были найдены тела Юрия Дорошенко и Георгия Кривонищенко. В тот же день был найден Игорь Дятлов и Зинаида Колмогорова. Труп Рустема Слободина был найден 5 марта. Тела остальных четырех погибших удалось найти только в мае, когда начал сходить снег, – приблизительно в 2,5 км от палатки, в ложбине безымянного ручья

3
Как проходило следствие о гибели группы Дятлова?

26 февраля, после обнаружения первых тел, было возбуждено уголовное дело.

Следствием поначалу рассматривалась версия о нападении и убийстве туристов представителями коренной народности Северного Урала манси. Но те во время допросов заявили, что поблизости от места происшествия в начале февраля не были, студентов из тургруппы Дятлова не видели, а священная для них молельная гора находится в другом месте. Вскоре выяснилось, что разрезы, обнаруженные на одном из скатов палатки, сделаны не снаружи, а изнутри. Судебная экспертиза также не выявила у погибших следов травм, а в качестве причины смерти было установлено замерзание.

Манси утверждали, что видели ночью в небе странный "огненный шар". К настоящему времени эти наблюдения сопоставлены с испытательными запусками межконтинентальной баллистической ракеты. Но с гибелью группы Дятлова они связи не имеют. Свидетельств о наблюдении "огненных шаров" вблизи перевала Дятлова 1 или 2 февраля также не имеется.

Уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления.

4

Какие версии гибели группы Дятлова выдвигаются?

Загадочная история гибели туристической группы стала одной из самых обсуждаемых не только в России, но и за рубежом. Версии о гибели группы также начали обрастать домыслами. По различным подсчетам существует от 20 до 64 версий гибели группы. Одной из основных версий гибели лыжников являются природные причины: сход лавины, сильный ветер, столкновение с дикими животными. Существуют предположения, что на тургруппу могли напасть манси, беглые заключенные, браконьеры. Есть и конспирологическая теория: группа была сотрудниками КГБ под прикрытием и была убита американскими агентами.

Согласно некоторым версиям, группа Дятлова оказалась под ударом некоего испытываемого оружия: боеприпаса или ракеты нового типа.

Есть предположения, что гибель тургруппы произошла из-за нападения снежного человека или инопланетян.

5

Почему об этом вспомнили спустя 60 лет?

Генеральная прокуратура России спустя 60 лет после гибели группы Дятлова начала расследование причин трагедии. В ведомстве отметили, что из 75 версий произошедшего будут проверены три природные – лавина, так называемая "снежная доска" и ураган. Ведомство занялось этим делом 60 лет спустя в связи с обращениями родственников погибших, интересом СМИ и общества. Вместе с прокурорами на место событий вылетят специалисты в сфере геодезии, метрологии, а также сотрудники МЧС, которые согласились помогать. Уже проанализировано уголовное дело, которое насчитывает больше 400 страниц, проведены подготовительные процедуры.

Однако на прошедшей 2 февраля в Екатеринбурге конференции, посвященной исследованиям гибели группы Дятлова, была представлена записка прокурора Темпалова следователю Коротаеву от 15 февраля 1959 года. В ней говорилось о том, что прокурор выезжает на место для расследования. Однако о гибели туристов стало известно лишь 26 февраля. В фонде памяти Дятлова утверждают, что это подтверждает, что смерть тургруппы была инсценирована, а место происшествия зачищено, чтобы скрыть свидетельствующие об испытаниях секретного оружия улики. Впрочем, на конференции высказали мнение и о том, что дата проставлена по ошибке. 

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Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

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