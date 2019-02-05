В Агафий-полухлебник читали заговоры на любовь / Фото: pixabay.com
5 февраля – народный праздник Агафий-полухлебник. Другие названия праздника: Агафий, Агафонник, День Агафия, Павлин Милостивый. Рассказываем вам об этом празднике и что было принято делать в этот день.
Кто такой Агафий?
Агафангел и его учитель епископ Климент приняли мученическую смерть во времена гонений на христиан при императорах Диоклетиане и Максимилиане. Истязания, которым многократно подвергали Агафангела и Климента, даже у язычников-зрителей вызывали ужас. После того как соправитель Максимилиан скончался, мученика Агафангела предали смерти через обезглавливание, а позже убили и Климента. Святые вошли в историю христианства как одни из самых терпеливых и смиренных сынов Божиих, сообщает hollydays.ru.
Агафий-полухлебник: народные традиции 5 февраля
Свое название этот праздник получил потому, что в этот день было принято проверять количество оставшегося зерна в закромах. В этот день закрома проверяли хозяева, не успевшие сделать этого накануне – на Тимофея-полузимника. Для того чтобы прожить до нового урожая, должна была остаться половина общего запаса.
В этот день принято было заниматься домашними делами. А их накапливалось немало, потому что перед этим было много праздников. Впереди была весна и посевные, а потому следовало позаботиться обо всем заранее. Хозяйки наводили порядок в доме: мыли полы, стены, потолок, оконные рамы. Также нужно было проверить посевное зерно, привести в порядок погреба, сараи, амбары и другие подсобные постройки – подлатать стены и двери.
Также в этот день на ветер читались заговоры на любовь. Девушки распускали волосы, вставали против ветра, расставляли руки и говорили следующие слова: "Ветры буйные подули, ко мне лю́бого притянули. Будет меня боготворить, не сможет спокойно жить. Только мною любоваться, только со мною радоваться". Потом волосы нужно было собрать под платок. Дома волосы распустить и лечь спать. Этот платок носить в течение 7 дней, не стирая, даже если испачкается.
Народные приметы на праздник Агафий-полухлебник
- 5 февраля толстым слоем снег лежит на поле, – примета к хлебному году.
- Солнечный и морозный день сегодня сулит жаркий август.
- Поутру на Агафия синица закричит – по примете, сильный мороз предвещает.
- Белки по земле скачут – к потеплению. Если же спрятались в дупле, еще и лаз закрыли – к бесснежию.
- Кто 5 февраля будет громко ругаться, тот без голоса останется.
- Увидеть в этот день зайца – к хорошим новостям.
- Что на Агафия потеряешь, то только через сорок дней найдешь.
- Если 5 февраля в доме паук сплел паутину у икон – к благополучию.
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