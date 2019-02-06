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День памяти Ксении Петербургской: кто такая святая Ксения и о чем ей молиться

, ИА "Амител"
День памяти святой Ксении Петербургской ежегодно празднуется 6 февраля

Фото: my-fly.ru

Фото: my-fly.ru


Сегодня, 6 февраля, православные верующие отмечают День памяти блаженной Ксении Петербургской. Рассказываем, кто такая святая Ксения, чем она знаменита и каких чудес ждать в этот день.

1
Кто такая святая Ксения Петербургская?

Ксения Петровна или Ксения Петербургская родилась между 1719 и 1730 годами. Известно, что Ксения вышла замуж за придворного певчего полковника Андрея Петрова. Однако муж Ксении внезапно скончался, когда ей было всего 26 лет. Горе сразило девушку, что она решила отказаться от всех радостей и мирских утех и выбрала путь юродства: всем казалась сумасшедшей, смиренно терпела поругание и презрение, но этим она пыталась замолить грехи мужа и посвятить себя миру духовному.

Ксения облачилась в одежду мужа и стала всех уверять с том, что ее супруг не умирал, а умерла Ксения. Вскоре Ксения вообще перестала отзываться на свое имя, но отвечала, когда ее окликали Андреем Федоровичем.

Свой дом Ксения пожертвовала знакомой. После того как одежда мужа от времени истлела, она стала одеваться в красную кофту и зеленую юбку, либо в зеленую кофту и красную юбку, а на босых ногах носила рваные башмаки. Многие предлагали ей теплую одежду и обувь, но блаженная Ксения не соглашалась ничего брать.

Ксения не брала милостыню, но и те копейки, которые принимала, раздавала нуждающимся. Целыми днями она бродила по улицам Петербурга, иногда заходила к своим знакомым, кушала у них и говорила с ними. Долгое время было неизвестно, где ночует Ксения. Но позже выяснилось, что она каждый день уходила в поле, где находилась в молитве, простаивая на коленях до утра.

2
Какие чудеса творила Ксения?

После того, как Ксения приходила в гости к своим знакомым, они замечали, что в их доме происходило радостное событие. В магазинах после ее покупок налаживалась торговля. Позднее Господь одарил Ксению даром предвидения. Однажды Ксения зашла к гости к своей знакомой, которая была бесплодной, и велела ей идти на кладбище – там она найдет сына. Девушка последовала совету святой, и на кладбище на ее глазах беременная девушка попала под лошадь извозчика и, родив ребенка, умерла. Знакомая святой взяла себе ребенка на воспитание.

А самая знаменитая история о ее способностях – о том, как в 1762 году перед Рождеством Ксения ходила по городу и говорила всем: "Пеките блины, завтра вся Россия будет печь блины". На следующий день неожиданно и скоропостижно скончалась императрица Елизавета Петровна, и вся страна пекла поминальные блины.

Ксения скончалась в начале XIX века. Ее похоронили на Смоленском кладбище. В 1902 году над могилой блаженной Ксении построили новую часовню с мраморным иконостасом и надгробием. В 1988 году Блаженную Ксению канонизировали, объявив ее святой.

3
О чем просить святую Ксению?
У святой Ксении просят об исцелении, семейном счастье и помощи. Сама святая – это пример величайшей любви, потому ее считают покровительницей семейных уз. Ее просят о счастливом браке и здоровых детках. Говорят, что Ксения помогает всем молодым женщинам, которые хотят родить ребенка.
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Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

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Комментарии

6.02.2019 14:31
- гость -

глупость... шел 21век...

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6.02.2019 15:00
- гость -

А откуда "пошлО-есть" это ужасное недоразумение, что кто-то может "замолить грехи мужа" и что можно молиться кому-то, вместо Бога?

Писание говрит нам о том, как Сам Бог смотрит на эти ситуации (потому что нет ничего нового под солнцем))):

"если бы какая земля согрешила предо Мною, вероломно отступив от Меня, и Я простер на нее руку Мою, и истребил в ней хлебную опору, и послал на нее голод, и стал губить на ней людей и скот;
и если бы нашлись в ней сии три мужа: Ной, Даниил и Иов, — то они праведностью своею спасли бы только свои души, говорит Господь Бог.
Или если бы Я послал на эту землю лютых зверей, которые осиротили бы ее, и она по причине зверей сделалась пустою и непроходимою:
то сии три мужа среди нее, — живу Я, говорит Господь Бог, — не спасли бы ни сыновей, ни дочерей, а они, только они спаслись бы, земля же сделалась бы пустынею." (Иезекииль 14:13-16)

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