Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru
Масленица – один из любимейших праздников россиян, который знаменует окончание зимы и начало весны. Рассказываем, когда будет Масленица в 2019 году, а также какие традиции связаны с этим праздником.
Масленица делится на два периода: Узкая (с понедельника по среду) и Широкая Масленица (с четверга по воскресенье).
Дни масленичной недели носят следующие названия:
- Понедельник – "Встреча"
- Вторник – "Заигрыш"
- Среда – "Лакомка"
- Четверг – "Разгуляй"
- Пятница – "Тещины вечерки"
- Суббота – "Золовкины посиделки"
- Воскресенье – "Прощеное воскресенье"
Для каждого дня масленичной недели существуют свои традиции.
- Понедельник – "Встреча". В этот день проходит встреча Масленицы. Люди делают соломенное чучело Масленицы и заготавливают продукты к праздничному столу. Также в этот день принято печь блины. Первый блин отдавался нищим, чтобы они помянули души умерших родственников.
- Вторник – "Заигрыш". В этот день начинаются масленичные гулянья: народ катается с горок, на санях и на каруселях. Но большинство обрядов в этот день сводится к сватовству: молодые люди ходят на смотрины и выбирают себе вторую половинку.
- Среда – "Лакомка". В этот день все пекут блины и ходят в гости. Зятья идут поесть блинов к тещам.
- Четверг – "Разгуляй". В этот день начинается Широкая Масленица. Раньше с этого дня люди переставали работать, и начинали веселиться: устраивали кулачные бои, конкурсы и состязания, водили хороводы, пели веселые песни.
- Пятница – "Тещины вечерки". В этот день теща идет на блины к зятю.
- Суббота – "Золовкины посиделки". В этот день молодые невестки принимали гостей у себя. Хозяйка накрывала стол с угощениями и дарила подарок золовке.
- Воскресенье – "Прощеное воскресенье". В этот день заканчивается масленичная неделя. Вечером этого дня традиционно сжигается чучело Масленицы, а православные верующие просили у всех прощения за вольные или невольные обиды, при этом целуясь.
- Если блины получились плохо пропеченными или некрасивыми, то в скором времени вас ждут трудные времена, болезни или неприятности.
- Если перед началом Масленицы стоит холодная и ненастная погода – то это к хорошему урожаю.
- Если незамужняя девушка встречает подвыпившего человека на Масленицу – то ее ждет счастливый и долгий брак.
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