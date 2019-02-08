Когда будет суперлуние, и что это значит?

Огромную Луну можно наблюдать без телескопа и бинокля / Фото: pixabay.com
19 февраля 2019 года земляне будут наблюдать очень яркую и большую Луну. Это явление называют главным суперлунием года. Amic.ru разбирался, как часто происходит суперлуние, и когда его можно будет увидеть в следующий раз.
Луна движется вокруг Земли по эллиптической траектории, поэтому расстояние между планетой и ее спутником всегда разное. Среднее расстояние между центрами небесных тел составляет 384 467 км или около 30 диаметров Земли.
В суперлуние 19 февраля Луна будет находиться в 354 000 км от Земли. Это минимальное расстояние между небесными телами, поэтому февральское суперлуние называют главным суперлунием года. Для сравнения: во время апогея спутник находится от земли на максимальном расстоянии около 400 000 км, а во время суперлуния в марте 2019 года Луна будет находиться на расстоянии 365 000 км.
Существует довольно много примет, касающихся суперлуния. Считается, что это не лучшее время для серьезных начинаний и выяснения отношений. А вот свадьба накануне суперлуния сулит достаток в доме. Первый поцелуй под огромной Луной, по приметам, обещает крепкую связь с возлюбленным. Одинокие девушки могут вглядеться в Луну, чтобы их суженому ночью приснился вещий сон. Приблизить свадьбу, по поверьям, также можно мытьем полов в ночь суперлуния.
Приметы говорят о том, что в суперлуние не рекомендуется:
- Стричь волосы и проводить косметологические процедуры.
- Просить повышения у начальства, иначе можно потерять то, что имели.
- Гулять под огромной Луной детям и беременным женщинам.
- Пить алкоголь, иначе может возникнуть зависимость.
- Отправляться в путешествие.
- Давать деньги в долг.
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Суперлуние глазами пользователей соцсетей"Кровавая" Луна была не только красной, но и необычайно большой. В период суперлуния она максимальна. От этого её размеры кажутся на 14% больше обычного. Последний раз такое явление было зафиксировано 30 лет назад. Следующая комбинация из красного окраса и суперлуния случится в 2033 году.3689 1
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