Сегодня, 8 февраля, стало известно, что актер и режиссер театра и кино Сергей Юрский скончался в Москве. Ему было 84 года. Сергей Юрский был по-настоящему талантливым человеком, которого обожали миллионы людей. Amic.ru вспоминает интересные факты из жизни великого человека.
Сергей Юрский родился 16 марта 1935 года в Ленинграде. Любовь к творчеству Сергей Юрьевич унаследовал от своих родителей. Его отец Юрий Сергеевич был художественным руководителем Московского цирка на Цветном бульваре, руководил Ленконцертом. Мать Евгения Михайловна была музыкальным педагогом.
После окончания школы Сергей Юрский поступил на юридический факультет Ленинградского университета им. Жданова. Там он участвовал в постановках студенческого театра. Именно после этого актер понял, что сделал неправильный выбор и в 1957 году, после 3-го курса, он покинул университет и поступил на актерский факультет Ленинградского театрального института им. Островского. Однако родителям это решение не понравилось.
Уже после 2-го курса его пригласили в Большой драматический театр им. Горького. А через несколько лет он стал одним из ведущих актеров труппы режиссера Георгия Товстоногова. Он играл Чацкого, Тузенбаха, Эзопа, профессора Полежаева. В родном театре Сергей Юрский дебютировал и как режиссер: здесь в 1974 году он поставил спектакль "Мольер" по пьесе Михаила Булгакова.
Сергей Юрский сыграл более чем в 40 кинофильмах. Карьера Юрского в кино началась в 1959 году. Его первой крупной ролью стал Чудак в комедии Эльдара Рязанова "Человек ниоткуда" (1961 год). Но на всю страну Сергей Юрский прославился после роли Остапа Бендера в знаменитом фильме "Золотой теленок". Именно эта картина стала поворотной в его творческой карьере. Вместе с Юрским в картине снялись знаменитые советские актеры Леонид Куравлев, Зиновий Гердт, Евгений Евстигнеев.
А в 1984 году Сергей Юрский сыграл роль дяди Мити в киноленте "Любовь и голуби". В этом фильме Юрский снимался вместе со своей супругой Натальей Теняковой. Персонажи, сыгранные семейной парой, стали поистине легендарными, а фильм буквально растащили на цитаты и фразы.
Также снимался в фильмах "Король-олень" (1969), "Место встречи изменить нельзя" (1979), "Маленькие трагедии" (1979), "Ищите женщину" (1982), "Королева Марго" (1996), "Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на родину" (2008) и других.
В 1961 году Сергей Юрский женился на актрисе Большого драматического театра им. Горького Зинаиде Шарко. Однако брак распался через семь лет. Актер так и не назвал обстоятельства развода. Детей у них не было.
Второй женой Юрского стала Наталья Тенякова. Этот брак стал более счастливым. В семье родилась дочь Дарья. Она пошла по стопам родителей и сейчас она успешная актриса, заслуженная артистка России (2010 год).
Дочь Сергея Юрского Дарья сообщила, что актер скончался от остановки сердца после продолжительной болезни.
"Папа долго болел, умер от остановки сердца, мы все сейчас ждем официального заключения", – цитирует ТАСС слова дочери.
Известно, что в декабре 2018 года актер был госпитализирован в инфекционное отделение одной из больниц в Москве.
Комментарии
Сегодня умер, а по первому каналу уже идет фильм его памяти!!! Это что значит, пока он был еще жив, они во всю снимали фильм скорби?! По мне так уроды конченые!
R.I.P.
Великий актер! Лучший Остап Бендер в истории!
а уж дядя Митя - на века...
Роль Дяди Мити - шедевр, просто неповторимо. Светлая память.....
8.02.2019 15:53
Пацифист
"... простите что мешаю вам деньги прятать!..."
"... инфаркт микарда. Вот такой рубец!..."
Великий был актер!!! Светлая ему память!!!