Воскресенье, 10 Февраль, 07:36

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Нужно ли учителей штрафовать за агрессию по отношению к ученику?

Спецпроекты

$ 66,06
€ 74,9
238859
Обь
-17см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Аномальные морозы в Алтайском крае-2019 Коммунальные аварии в Барнауле Мусорная реформа
Вопрос дня



Как в Ефремов день задабривали домового

, ИА "Амител"
Рассказываем о народном празднике Ефремов день

Фото: crosti.ru

Фото: crosti.ru


10 февраля – народный праздник Ефремов день. Другие названия праздника — Ефрем Сирин, Ефрем — сверчковый заступник, Кудесы домового. Рассказываем о традициях и приметах в Ефремов день.

Кто такой Ефрем?

Ефрем Сирин – это христианский богослов и поэт, один из учителей церкви IV века. Родился в Месопотамии в городе Низибии во время царствования Константина Великого и дожил до царствования Феодосия Великого. В юные годы святой Ефрем отрекся от мира и ушел в пустыню, где стал иноком. Он получил от Бога дар премудрости: говорили, что из уст его истекала благодать, подобно сладкой реке напаявшая умилением души всех, слушавших его поучения.  Учености Ефрема Сирина удивлялся даже Василий Великий. Его сочинения были переведены на греческий язык еще при его жизни. Число его сочинений, по Фотию, простиралось до 1000, не считая составленных им и вошедших отчасти в богослужебное употребление молитв.

Ефремов день: народные традиции 10 февраля

С этим днем связано много традиций. К примеру, в Ефремов день нельзя было убивать насекомых, которые жили в избе. Еще одна традиция гласит, что в этот день нужно помести пол дома веником из полыни, чтобы уберечь дом от нечистой силы и злых людей.

Также в этот день задабривали домового. Для этого на кухне оставляли кашу. Также в доме держали кошку не только для ловли мышей, но и для того, чтобы задобрить домового. На Ефрема весь вечер на посиделках посвящали рассказам о домовом, его повадках и проделках. Рассказывали байки, пели частушки и прибаутки. 

Народные приметы в Ефремов день

 Если на улице ветер гуляет, значит, летом будет много дождей.
Воздух над лесом стал синим – к скорому теплу.
Чернеет сам лес — тоже к теплу. 

Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< февраль 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28         
07:24
Как в Ефремов день задабривали домового 0
07:03
Усадьбу с мраморным камином и дизайн-оформлением продают в Барнауле за 17 млн 0
06:44
Есть ограничения? Какая компенсация за свет положена семье с ребенком-инвалидом 0
06:23
Звезды, которые кардинально изменились после похудения 0
06:01
Дальше будет легче: аномальные 40-градусные морозы покинули Алтайский край 0
23:03
Россияне сегодня могут поздравить Татьяну Голикову с днем рождения 0
22:24
Новую версию смерти Децла озвучил продюсер "Ласкового мая" 1
21:29
Мужчина в Барнауле пытался похитить ребенка, отказавшегося идти с ним за деньги 0
20:17
Бийский дед стал героем игры для смартфонов "Елочка без соли – наряди елочку" 0
19:41
Путин назначил уроженца Алтая руководителем Центра "Э" МВД России 1
19:02
Сотрудников магазина обязали портить черствый хлеб, чтобы не достался малоимущим 12
18:44
От -33 до -7: погода в Алтайском крае на 10 февраля 0
18:01
Барнаулец с герпесом на губах украл пакет с едой и выбросил его во время погони 5
17:39
Азербайджанский бизнесмен умер в барнаульской тюрьме за 10 дней до освобождения 4
17:18
Депутат Госдумы припомнил случай в Барнауле, когда "разносил" законопроект 2
16:49
Путина хотят пригласить в Польшу на годовщину начала Второй мировой войны 1
16:28
Би-би-си опубликовала баннер, где Курильские острова изображены как часть Японии 0
15:51
Олени и лоси в США из-за смертельной болезни превращаются в зомби 2
15:25
Шведы заявили о создании "самолета-кошмара" для российских истребителей 2
14:41
Российские космонавты отправятся на Луну в 2031 году 10
14:04
Адмирал ВМС США призвал "нанести удар первым" по России и Китаю 6
13:46
Первый частный космодром в России может появиться в одном из двух регионов 4
13:17
Депутат попросил СК расследовать смерть Пушкина 2
12:41
Путин подарил Грефу на день рождения орден "За заслуги перед Отечеством" 14
12:29
Три человека погибли при пожаре в частном доме в Алтайском крае 0
11:45
Васильева: половина российских учителей пройдет переподготовку 6
11:29
Захарова рассказала о своем детстве, пути к успеху и женской силе 8
10:52
Самая обаятельная и привлекательная: "Мисс Офис – 2019" выберут в Барнауле 0
10:32
"Нашли способ выживать": США заявили о неэффективности санкций против России 5
10:15
ПФР рассказал о способах увеличения пенсии по старости 1
09:51
Свежее рыбное филе стало социально значимым товаром 0
09:32
Зеленский устроил перепалку с ветеранами операции в Донбассе 0
08:56
США ответили России на предложение уничтожить оружие, нарушающее ДРСМД 0
08:33
Житель Ульяновска выбросил из окна 19 кошек и котят 5
08:06
Я за интернационал: цитаты из великого фильма "Чапаев" 2
07:50
Как в Златоустьев огонь избавлялись от зубной боли 0
07:34
Вредно ли отбеливать зубы и чистить их электрощеткой: советы стоматолога-боксера 4
07:27
Храм на родине Калашникова может стать одним из красивейших в России 3
07:19
Рецепты от Sofi: Чудесный йогуртовый торт ко Дню влюбленных 1
07:03
50 тысяч в месяц: в Барнауле сдают в аренду дом с ангаром в березовой роще 0
06:48
Небесные спутницы: фото восхитительных стюардесс 12
06:32
Кто платит за подсветку-иллюминацию домов в Барнауле 1
06:17
Фильмы ужасов отдыхают: учебные манекены стоматологов 3
06:01
Алтай опустился "на дно" аномального холода и возвращается к нормальной зиме 0
05:40
Взбунтовавшиеся заключенные подрались и устроили пожар в Самаре 0
04:10
Пиво или вино: ученые проверили, от чего меньшее похмелье 3
03:39
Эксперты назвали самые опасные для здоровья смартфоны 0
02:07
Беспорядки в Харькове: радикалы забросали яйцами генконсульство РФ 0
01:33
Ушел из жизни английский актер Альберт Финни 0
00:41
Рыбы шокировали ученых, пройдя "зеркальный тест" 2

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.