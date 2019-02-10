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10 февраля – народный праздник Ефремов день. Другие названия праздника — Ефрем Сирин, Ефрем — сверчковый заступник, Кудесы домового. Рассказываем о традициях и приметах в Ефремов день.
Кто такой Ефрем?
Ефрем Сирин – это христианский богослов и поэт, один из учителей церкви IV века. Родился в Месопотамии в городе Низибии во время царствования Константина Великого и дожил до царствования Феодосия Великого. В юные годы святой Ефрем отрекся от мира и ушел в пустыню, где стал иноком. Он получил от Бога дар премудрости: говорили, что из уст его истекала благодать, подобно сладкой реке напаявшая умилением души всех, слушавших его поучения. Учености Ефрема Сирина удивлялся даже Василий Великий. Его сочинения были переведены на греческий язык еще при его жизни. Число его сочинений, по Фотию, простиралось до 1000, не считая составленных им и вошедших отчасти в богослужебное употребление молитв.
Ефремов день: народные традиции 10 февраля
С этим днем связано много традиций. К примеру, в Ефремов день нельзя было убивать насекомых, которые жили в избе. Еще одна традиция гласит, что в этот день нужно помести пол дома веником из полыни, чтобы уберечь дом от нечистой силы и злых людей.
Также в этот день задабривали домового. Для этого на кухне оставляли кашу. Также в доме держали кошку не только для ловли мышей, но и для того, чтобы задобрить домового. На Ефрема весь вечер на посиделках посвящали рассказам о домовом, его повадках и проделках. Рассказывали байки, пели частушки и прибаутки.
Народные приметы в Ефремов день
Если на улице ветер гуляет, значит, летом будет много дождей.
Воздух над лесом стал синим – к скорому теплу.
Чернеет сам лес — тоже к теплу.
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