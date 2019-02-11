Великий пост считается самым строгим и продолжительным. Ежегодно Великий пост начинается в разное время. Рассказываем, когда Великий пост в 2019 году, а также о том, что можно и что нельзя делать в этот период.
Когда Великий пост в 2019 году?
В 2019 году Великий пост продлится с 11 марта по 27 апреля. Закончится он Пасхой, которая будет праздноваться 28 апреля.
Почему Великий пост начинается в разное время?
Как мы уже сказали, каждый год Великий пост начинается в разное время. Это связано с тем, что он приурочен к Пасхе, дата празднования которой рассчитывается по лунному календарю.
Почему Великий пост длится 49 дней?
Великий пост считается самым продолжительным, так как длится 49 дней. Истоки Великого поста уходят в Библию, где говорится о сорокадневном походе Иисуса в пустыню. Все это время он ничего не ел и подвергался искушениям дьявола. Вот и первые 40 дней поста символизируют путешествие Иисуса по пустыне, а последняя, или Страстная неделя – его последние семь дней жизни.
Зачем нужен Великий пост?
Суть Великого поста — в подготовке к встрече христианского праздника Пасхи. Как сообщает православный журнал "Фома"
, во время поста христиане могут проверить себя, воспитать, сделать немного лучше и чище. В пост христиане лишают себя житейских удобств, чтобы освободить место для духовных ценностей.
Что нельзя есть в Великий пост?
В Великий пост нельзя есть мясные, молочные продукты, яйца, рыбу, а по будням — растительное масло. В первые два дня Великого поста, а также в страстную Пятницу необходимо полностью воздержаться от приема пищи.
Кому разрешены послабления во время Великого поста?
Послабление поста разрешается беременным, болеющим, военным и тем, кто занимается тяжелой физической работой.
Что запрещается делать во время Великого поста?
Нужно помнить, что пост, в первую очередь, соблюдается не ради воздержания от пищи, а ради прочищения своего сознания, это время для духовного совершенствования.
- В Великий пост запрещено есть мясные, молочные продукты, яйца и рыбу, а также полуфабрикаты.
- Во время поста нужно воздержаться от гнева, обид и осуждения.
- В Великий пост не проводят венчания, так как вступление в брак предполагает супружескую близость. А в Великий пост от нее следует воздерживаться.
- В этот период нежелательно употреблять алкоголь. Употребление вина разрешено по воскресеньям. Но те, кого бокал вина может подтолкнуть к запою, должен полностью воздержаться от алкоголя полностью.
- В Великий пост категорически запрещено курить.
- Верующим в этот период нужно ограничить развлечения и увеселения, а все свои силы направить на молитву и борьбу со своими грехами. В Великий пост нельзя тратить много времени на бесцельное чтение новостей в интернете и дискуссии в социальных сетях, увлекаться просмотром телевизора и чтением легкой литературы.
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