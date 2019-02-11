Традиционно пост длится 49 дней/ Фото: Екатерина Смолихина, Amic.ru

Великий пост считается самым строгим и продолжительным. Ежегодно Великий пост начинается в разное время. Рассказываем, когда Великий пост в 2019 году, а также о том, что можно и что нельзя делать в этот период.

1 Когда Великий пост в 2019 году? В 2019 году Великий пост продлится с 11 марта по 27 апреля. Закончится он Пасхой, которая будет праздноваться 28 апреля.

2 Почему Великий пост начинается в разное время? Как мы уже сказали, каждый год Великий пост начинается в разное время. Это связано с тем, что он приурочен к Пасхе, дата празднования которой рассчитывается по лунному календарю.

3 Почему Великий пост длится 49 дней? Великий пост считается самым продолжительным, так как длится 49 дней. Истоки Великого поста уходят в Библию, где говорится о сорокадневном походе Иисуса в пустыню. Все это время он ничего не ел и подвергался искушениям дьявола. Вот и первые 40 дней поста символизируют путешествие Иисуса по пустыне, а последняя, или Страстная неделя – его последние семь дней жизни.

4 Зачем нужен Великий пост? Суть Великого поста — в подготовке к встрече христианского праздника Пасхи. Как сообщает православный журнал "Фома" , во время поста христиане могут проверить себя, воспитать, сделать немного лучше и чище. В пост христиане лишают себя житейских удобств, чтобы освободить место для духовных ценностей.

5 Что нельзя есть в Великий пост? В Великий пост нельзя есть мясные, молочные продукты, яйца, рыбу, а по будням — растительное масло. В первые два дня Великого поста, а также в страстную Пятницу необходимо полностью воздержаться от приема пищи.

6 Кому разрешены послабления во время Великого поста? Послабление поста разрешается беременным, болеющим, военным и тем, кто занимается тяжелой физической работой.