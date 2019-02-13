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Во вторник, 12 февраля, президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Татарстан, где провел заседание президиума Государственного совета. Во время своего визита глава государства дважды сделал замечание главе республики Рустаму Минниханову. Рассказываем, что произошло.

За что Владимир Путин отчитал главу Татарстана?

Во время обсуждения национального проекта "Жилье и городская среда" Владимир Путин упрекнул Рустама Минниханова в невнимательности. Он разговаривал с рядом сидящим коллегой во время выступления президента.

"Рустам знает наверняка, о чем мы говорим. Да, Рустам Нургалиевич? Рустам Нургалиевич… Не отвлекайся, чего ты. Не слушает нас… Ладно, не будем ставить руководителя республики в сложное положение, он не слышал, о чем мы говорим", – сказал Владимир Путин.

Через некоторое время Владимир Путин предоставил Рустаму Минниханову слово уже на заседании президиума Госсовета, однако главы Татарстана в зале не оказалось.

"Взял и ушел куда-то. Куда он ушел?", – спросил президент.

После его вопроса присутствующие в зале начали искать, где сидит Минниханов.

Как позднее сообщил представитель Рустама Минниханова, он был в зале и уже шел к микрофону.