Народные традиции на Сретение Господне

Одной из главных традиций на Сретение Господне стало освящение свечей. Также в этот день освящают воду. Обряд благословения свечей и процессия со свечами происходит перед мессой в день Сретения. Освященные свечи зажигали дома перед иконой на Сретение Господне. Верующие бережно хранят сретенские свечи на протяжении всего года и зажигают их, когда обращаются с молитвой к Христу в тяжелые для себя минуты: во время болезни, семейных неурядиц и других житейских трудностей.

В народных традициях празднования Сретения перемешалось церковное и языческое. Некоторые из этих обычаев совсем нехристианские, но даже они говорят об этом дне нечто важное – для людей он был очень радостным. Встрече Святого Семейства со старцем Симеоном нашлась простая календарная аналогия. В этот день в простонародье стали отмечать встречу зимы с весной. Отсюда множество поговорок: "На Сретение зима с весною встретилась", "А Сретение солнце на лето, зима на мороз поворотила".

Последние зимние морозы и первые весенние оттепели называли Сретенскими. После праздника крестьяне начинали множество "весенних" дел. Выгоняли скотину из хлева в загон, готовили семена к посеву, белили плодовые деревья. И конечно, помимо трудов по хозяйству, в деревнях проводили гулянья.