Ежегодно Русская православная церковь отмечает Сретение Господне – один из самых важных православных праздников. Рассказываем, что это за праздник, что нужно и что нельзя делать в этот день.
Когда отмечается Сретение Господне?
Ежегодно Сретение Господне празднуется 15 февраля. Сретение произошло через 40 дней после Рождества Христова и на 32 день после обрезания.
Что такое "сретение"?
С церковнославянского языка "сретение" переводится как "встреча". Праздник установлен в память о встрече, произошедшей в иерусалимском храме. Мария и Иосиф вместе с Иисусом ступили на порог храма, чтобы принести установленную законом благодарственную жертву Богу за первенца. После совершения обряда они уже хотели покинуть храм. Но тут к ним подошел древний старик, который считался самым старым человеком в Иерусалиме, по имени Симеон. Тут же, в храме, была благочестивая вдова Анна Пророчица, которая постилась и молилась Богу долгие годы своего вдовства. И она подошла к новорожденному Христу, поклонилась ему и вышла из храма. После этого она славила Господа и говорила о нем всем в Иерусалиме.
Кто такой Симеон Богоприимец?
Симеон Богоприимец был толковником и занимался переводами Священного Писания с еврейского на греческий язык. По преданию, в одном из предсказаний говорилось, что непорочная дева родит ребенка. Когда Симеон увидел это, он хотел исправить слово "дева" на слово "жена". Но ему явился ангел, который предрек, что Симеон не умрет, пока не убедится в истинности пророчества. Симеон долго ждал дня, когда смог убедиться в исполнении пророчества – он прожил еще 300 лет. И когда Мария с Иосифом принесли младенца Иисуса, Симеон взял его на руки и произнес слова, которые впоследствии стали молитвой. По преданию, старик умер в тот же миг.
В чем смысл праздника Сретения?
Как сообщает православный журнал "Фома", сретение – это встреча с Господом. Старец Симеон и Пророчица Анна оставили свои имена в Священном Писании, потому что дали нам пример – как принять Господа с чистым и открытым сердцем.
Народные традиции на Сретение Господне
Одной из главных традиций на Сретение Господне стало освящение свечей. Также в этот день освящают воду. Обряд благословения свечей и процессия со свечами происходит перед мессой в день Сретения. Освященные свечи зажигали дома перед иконой на Сретение Господне. Верующие бережно хранят сретенские свечи на протяжении всего года и зажигают их, когда обращаются с молитвой к Христу в тяжелые для себя минуты: во время болезни, семейных неурядиц и других житейских трудностей.
В народных традициях празднования Сретения перемешалось церковное и языческое. Некоторые из этих обычаев совсем нехристианские, но даже они говорят об этом дне нечто важное – для людей он был очень радостным. Встрече Святого Семейства со старцем Симеоном нашлась простая календарная аналогия. В этот день в простонародье стали отмечать встречу зимы с весной. Отсюда множество поговорок: "На Сретение зима с весною встретилась", "А Сретение солнце на лето, зима на мороз поворотила".
Последние зимние морозы и первые весенние оттепели называли Сретенскими. После праздника крестьяне начинали множество "весенних" дел. Выгоняли скотину из хлева в загон, готовили семена к посеву, белили плодовые деревья. И конечно, помимо трудов по хозяйству, в деревнях проводили гулянья.
Что нельзя делать на Сретение Господне?
В этот день нельзя:
- употреблять алкоголь;
- нельзя спорить и ругаться, даже малейшие конфликты с близкими могут накликать беды;
- убираться и выполнять тяжелую работу, шить, стирать, убирать;
- гадать;
- нельзя уезжать далеко из дома, потому что возвращение может быть проблематичным.
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