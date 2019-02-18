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18 февраля – народный праздник Агафья Коровница. Другие названия праздника: Агафья, Агафья Скотница, Голодуха, Коровья смерть, Заступница. Рассказываем вам о народном празднике и о традициях и приметах этого дня.

Кто такая Агафия?

Агафия родилась в христианской семье в городе Панорм (Палермо). Девушка приняла мученический венец, когда начались преследования крестьян при императоре Декии. Красота Агафии очаровала местного правителя Квинтиана. Он пытался соблазнить девушку роскошью и ласками, переубедить ее в вере, но его попытки не попытки не увенчались успехом. Тогда Агафию подвергли жестоким пыткам, но и тогда девушка не отреклась от веры, она терпеливо перенесла все страдания. Она умерла в темнице.

Агафья Коровница: народные традиции 18 февраля

Агафья считалась покровительницей домашнего скота, именно она помогала беречь хозяйкам главных кормилиц семей – коров. Но в конце зимы у крестьян заканчивалось сено и солома, коровы были обессилевшими и нередко в это время вымирали целые стада. Отсюда и пошло название "Коровья смерть". Говорят, это злобное существо появлялось на земле в облике мерзкой старухи на Агафью Коровницу. Чтобы отогнать это существо, в этот день хозяйки молились святой Агафье и убирали хлев с помощью лаптей, измазанных дегтем, окуривали его чертополохом, выставляя в дверях осиновые деревца, вырванные с корнем.

В этот день мужчинам запрещается покидать дома, даже самых послушных собак держали на привязи, а скотину запирали в хлеву. Это связано с тем, то в ночь на Агафью женщины часто устраивали обряд опахивания деревни. Для этого впрягали в соху с хомутом, но без шлеи одну из местных вдов, идя рядом босиком, в одних рубахах, выкрикивая заклинания и что есть силы колотя в сковороды и печные заслонки. И если этой процессии попадалось животное или человек, то его забивали до смерти, считая, что это сама Коровья смерть.

В этот день также освящали хлеб, который хранили в доме как защиту от пожаров. В случае пожара этот хлеб нужно было бросать либо в огонь, либо, наоборот, в чистое поле, в сторону от избы. Кроме того, 18 февраля было принято поминать предков, отошедших в мир иной.

Народные приметы на Агафью Коровницу