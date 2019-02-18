Зачем страну поделили на новые макрорегионы?

В документе сказано, что его главная цель — "сокращение межрегиональных различий в уровне и качестве жизни людей, ускорение темпов экономического роста и обеспечение национальной безопасности".

Также одна из задач — создание условий для увеличения количества центров экономического развития. Иными словами, чтобы оплот экономики составляли не только действующие центры — Москва, Санкт-Петербург, Казань, Воронеж, Ростов-На-Дону, Уфа, Екатеринбург, Челябинск, Новосибирск, Омск и Красноярск. Создать планируется до 40 крупных центров. Решение, на самом деле, важное и назревшее, ибо сегодня большинство столиц российских регионов "сидят на скамейке запасных", тогда как Москва и Питер, продолжают "жировать".

Для каждого региона расписан перечень стратегических направлений.

"Это позволит сделать меры господдержки более адресными и эффективными. При этом исключить их дублирование, чтобы, например, не строить в двух соседних областях одинаковые заводы, заводы одинаковой специализации, создавая тем самым искусственную, то есть ничем не оправданную, конкуренцию между ними", — прокомментировал глава правительства Дмитрий Медведев.

И добавил: стратегия нужна, чтобы для каждого региона найти точки роста.