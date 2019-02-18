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В России появилась Стратегия пространственного развития страны до 2025 года. По ней регионы ждет "перенарезка" на макрорегионы. Алтайский край отнесли в Южно-Сибирский макрорегион. Зачем это сделано и что теперь изменится?
В документе сказано, что его главная цель — "сокращение межрегиональных различий в уровне и качестве жизни людей, ускорение темпов экономического роста и обеспечение национальной безопасности".
Также одна из задач — создание условий для увеличения количества центров экономического развития. Иными словами, чтобы оплот экономики составляли не только действующие центры — Москва, Санкт-Петербург, Казань, Воронеж, Ростов-На-Дону, Уфа, Екатеринбург, Челябинск, Новосибирск, Омск и Красноярск. Создать планируется до 40 крупных центров. Решение, на самом деле, важное и назревшее, ибо сегодня большинство столиц российских регионов "сидят на скамейке запасных", тогда как Москва и Питер, продолжают "жировать".
Для каждого региона расписан перечень стратегических направлений.
"Это позволит сделать меры господдержки более адресными и эффективными. При этом исключить их дублирование, чтобы, например, не строить в двух соседних областях одинаковые заводы, заводы одинаковой специализации, создавая тем самым искусственную, то есть ничем не оправданную, конкуренцию между ними", — прокомментировал глава правительства Дмитрий Медведев.
И добавил: стратегия нужна, чтобы для каждого региона найти точки роста.
Согласно стратегии, территорию страны поделили на 12 макрорегионов: Центральный, Центрально-Черноземный, Северо-Западный, Северный, Южный, Северо-Кавказский, Волго-Камский, Волго-Уральский, Западно-Сибирский, Южно-Сибирский, Енисейский, Дальневосточный.
В Южно-Сибирский входят: Алтайский край, Республика Алтай, Кемеровская, Новосибирская, Омская, Томская области.
Также в документе прописаны города — перспективные центры экономического роста, приоритетные геостратегические территории (эксклавы, кавказские, дальневосточные, арктические регионы, а также регионы, граничащие со входящими в Евросоюз, Евразийский экономический союз и с другими странами).
В числе эффективных экономических и перспективных направлений для Алтайского края названы: растениеводство и животноводство, производство пищевых продуктов, напитков, обработка древесины и производство изделий из дерева, производство лекарственных средств и материалов, химических веществ, резиновых и пластмассовых изделий, готовых металлических изделий, текстиля, кокса и нефтепродуктов, мебели, компьютеров и электроники, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, кожи и изделий из кожи, добыча полезных ископаемых, санаторно-курортная деятельность и туризм, производство компьютеров, электронных и оптических изделий. А также профессиональная, научная и техническая деятельность.
Отдельно отмечено лесоводство и лесозаготовки как отрасль неэффективной специализации, но критически важной для экономики региона.
Кстати, в этой стратегии Барнаул отнесен к перспективным центрам экономического роста. Из сибирских городов в число перспективных попали также Кемерово, Новокузнецк, Томск, Абакан, Горно-Алтайск.
Стоит понимать, что стратегия — это базовый документ. И задачи в нем прописаны базовые: сокращение различий в уровне социально-экономического развития регионов, повышение конкурентоспособности экономик, развитие центров и агломераций, совершенствование системы расселения по стране, обеспечение национальной безопасности. Стратегия лишь определяет перспективные центры экономического роста, стратегические территории, мероприятия для развития сельских поселений, малых городов, агломераций. А также необходимость их развития, создание комфортной среды для проживания, развития инфраструктуры и так далее.
Конкретных мероприятий нет. Их предстоит расписать и выполнить федеральному правительству.
"Мы будем помогать регионам деньгами и помимо тех, которые выделяются в рамках национальных проектов, как делали это всегда. В этом году мы предусмотрели почти 1 трлн 700 млрд рублей, в следующем году — такой же объем", — заявил Медведев на недавнем форуме в Сочи.
Эти средства будут направлены на выравнивание бюджетной обеспеченности и компенсацию расходов на повышение зарплат бюджетников.
Анонсированы изменения законодательства, долгосрочные планы развития.
Комментарии
А Вы друзья как не садитесь, все в музыканты не годитесь
Понятно, сыночки чиновников подросли и им требуются теплые министерские места с хорошими зарплатами!