26 февраля отмечается народный праздник Мартинианов день. Другие названия праздника: День Мартына, Мартын, Мартиниан, Светлый день. Рассказываем вам о народных традициях и приметах этого дня.

Кто такой Мартиниан?

Святой Мартиниан – христианский святой, который жил в IV-V веках в Палестине. В 18 лет он решил стать отшельником. Мартиниан поселился в пустыне около города Кесария и 25 лет провел там в благочестии и добродетели. Бог за это наделил его даром исцеления болезней. Борясь со своими искушениями, Мартиниан отправился на необитаемый остров, где прожил еще несколько лет. Плел корзины и менял их на еду у корабельщика, приплывавшего к нему время от времени. Позже перебрался в Афины, где после продолжительной болезни и скончался, сообщает holydays.ru.

Мартинианов день: народные традиции 26 февраля

Святой Мартиниан считается покровителем семьи и укротителем грешных страстей. На Руси ему молились об укреплении семьи и избавлении от соблазнов.

В Мартинианов день принято убираться в доме. Кто в этот день не будет лениться, того в последующих делах будет ждать успех. В этот день также было принято окликать звезды, чтобы от их сияния глазам прибыло зоркости. Наши предки окликали звезды, окликали умерших родных и близких, глядя подолгу в небо: "От предвесенней выси глазам твоим прибудет чистого сияния и зоркости". Когда они окликали предков, они верили в силу родовой памяти, знали, что все их родные на виду у Бога и что у него можно просить помощи.

26 февраля в деревнях проводились смотры молодоженов. Молодые семьи собирались вместе и делились опытом совместной жизни. В Мартинианов день нельзя было выяснять отношения – это могло привести к ссоре. Нежелательно было принимать поспешные решения, не рекомендовалось в этот день прясть, вышивать, шить или вязать, это может привести к слепоте.

Народные приметы 26 февраля